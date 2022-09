วอลเลย์บอลไทย กับควันหลง 5 ปรากฎการณ์ ชนะตุรกี

ภาพความสำเร็จของ วอลเลย์บอลไทย ที่ชนะตุรกีไป 3-2 เกม ในศึก FIVB Women’s Volleyball World Championship ประเทศเนเธอร์แลนด์ และโปแลนด์ สุดระทึกทำให้แฟนลูกตบชาวไทยหายใจแทบจะไม่ทั่วท้อง ทำให้นึกถึงในหลาย ๆ เหตุการณ์สำคัญในวงการกีฬาที่ผ่านมาของประเทศไทย ที่ทำให้ครอบครัวมานั่งเฝ้ารอหน้าจอกันอย่างพร้อมเพรียงไม่ว่าจะ

อื่น ๆ อีกมากมายที่อาจไม่ได้ยกตัวอย่าง แต่ว่านี้ถือเป็นปรากฎการณ์อีกครั้งที่ชวนให้เห็นกีฬาสามารถรวมใจให้คนในประเทศไทยได้มีการพูดถึงในเรื่องที่ไปในทิศทางเดียวกัน

ส่วนรายละเอียดการแข่งขันนั้น ทุกคนคงจะติดตามข่าวสารกันดีอยู่แล้ว แต่ที่อยากจะพูดถึงวอลเลย์บอลสาวไทย คือ เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ต่าง ๆ หลังเกมนี้ว่ามีอะไรที่สำคัญที่แฟน ๆ ชาวไทย ควรได้รู้

1. เราสามารถพูดได้เต็มปากว่าทีมชาติไทย ไม่ใช่ทีมรองบ่อน หรือ Underdog อีกต่อไป

ผลงานที่ยอดเยี่ยมได้ตอบด้วยตัวเองอยู่แล้วว่า วอลเลย์บอลทีมชาติไทยคือหนึ่งทีมที่ดีสุด ตอนนี้อันดับที่ 14 ของโลกจากการจัดอันดับของ สหพันธ์วอลเลย์บอลระหว่างประเทศ หรือ FIVB จากผลงาน ชนะเลิศแชมป์ Asian Championships 2 สมัย, 1 แชมป์ AVC, จบที่ 8 ใน Nations League และ สามารถจบที่ 4 กับ 5 ในรายการ World Grand Prix และ World Grand Champions cup ตามลำดับ

2. ไทยสามารถชนะตุรกีครั้งแรกในรอบครึ่งทศวรรษ

ไทยที่สามารถชนะตุรกีได้เกิดขึ้นครั้งสุดท้าย ต้องย้อนกลับไปในรายการ World Gran Prix 2017 โดยชนะ ตุรกี 3-0 เซต ซึ่งอันดับโลกของตุรกีนั้นอยู่ถึงอันดับ 6 เลยทีเดียว นั้นหมายความว่าไทยสามารถชนะทีมที่อันดับสูงกว่าจะทำให้อันดับในอนาคตเลื่อนขึ้น ถ้ายังเก็บชัยชนะต่อเนื่อง

3. พิมพิชยา ก๊กรัมย์ ตัวเต็งระดับท็อปที่ทำให้คะแนนทีมชาติไทย

มีการตั้งคำถามว่าใน FIVB Women’s Volleyball World Championship ใครจะเป็นคนทำคะแนนมากสุดของแต่ละชาติ ปรากฎว่าชื่อของ พิมพิชยา ก๊กรัมย์ อายุ 24 ปี คือหนึ่งในตัวเต็งผู้ทำหน้าที่ตำแหน่ง ตัวตบตรงข้ามหัวเสา ที่มาจากสโมสร “ทรีบรอดแบรนด์ นครนนท์” ร่วมกับตัวตบของชาติอื่นๆ ที่เป็นระดับโลกทั้งนั้น

4. คะแนนดิบ ไทยพ่ายแพ้ตุรกี นับเป็นเซตชนะเกม

ไทยแพ้ตุรกีที่ 110-111 คะแนน เท่ากับแพ้ 1 แต้ม แต่แน่นอนวอลเลย์บอลเขานับกันเป็นเซต เพราฉะนั้นไทยชนะ 3-2 เซต คะแนนโดยภาพรวมเลยไม่ได้เป็นปัจจัยหลักในการตัดสินแพ้ชนะของเกมการแข่งขัน

5. ชัยชนะนัดแรกสำคัญมาก

ชัยชนะนัดแรกของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย เป็นจุดตัดสำคัญที่จะทำให้นักตบสาว จะมีโอกาสเข้ารอบ 2 เพราะถ้าชนะอีก 1 นัด ก็จะการันตีแน่นอน โดยแต่ละกลุ่มจะมี 6 ทีม แข่งกัน 5 นัด เอาทีม 1-4 เข้ารอบถัดไป ยิ่งเก็บชัยชนะได้เท่าไหร่ ก็จะช่วยให้ไทยสามารถเล่นได้ง่ายขึ้น

THAILAND 🇹🇭 VICTORY!!!

They beat Türkiye in an epic 5 set marathon at the 2022 World Champs 🤯!

📺 Full match replay on VBTV.

🏐 #Electrifying2022 #Volleyball #WWCH2022 pic.twitter.com/an1noNn6ZM

— Volleyball World (@volleyballworld) September 24, 2022