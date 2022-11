10 อีเวนต์สุดเจ๋งทั่วโลกเดือนพฤศจิกายน

เบคอน น่าจะเป็นอาหารโปรดของใครหลายคน ไม่ว่าจะกินกับแฮมเบอร์เกอร์อาหารฝรั่ง หรือจะทอดทานเล่น หรือจะนำไปอบ แม้แต่ในการกินหมูกระทะ แบบไทยๆ เบคอนก็เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมนั้น แต่ที่สหรัฐอเมริกาเขามีเทศกาลที่ชื่อว่า BaconFest ที่ทำให้อุตสาหกรรมคนผลิตสินค้าได้มารวมตัวกันอย่างครื้นเครง เพื่อสนับสนุนคนท้องถิ่น โดยงานมีขึ้นในช่วง 5-6 พฤศจิกายนที่ผ่านมา และอย่าลืมต้อนรับปีหน้าไว้ด้วย

ถ้าใครได้ไปแถวนั้นคงได้อิ่มหนำสำราญกับ เบคอนแน่ๆ

Another successful #PABaconFest is in the books. Thank you to all of the bacon lovers who joined us yesterday and today. We hope you had a blast. Special thanks to all of our event sponsors, vendors, and volunteers. We will post more thank yous in the coming week. pic.twitter.com/hIy1PrMod6

— PA Bacon Fest (@PABaconFest) November 6, 2022