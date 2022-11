First Love: จากเพลงรักอมตะของ Utada Hikaru สู่ซีรีส์ Netflix

You are always gonna be my love… ผู้เขียนเชื่อว่าเมื่อเพลงนี้ขับร้องมาถึงท่อนฮุกนี้ ทุกคนคงจะรู้สึกคุ้น ๆ หูอยู่บ้าง ไมนับแฟนพันธุ์แท้ที่คงร้อง อ๋อ ตั้งแต่ดนตรีบรรเลงขึ้น เพราะเนื้อเพลงท่อนนี้เป็นเนื้อเพลงท่อนฮุก จากบทเพลงที่ชื่อว่า First Love ขับร้องโดย Utada Hikaru ถือได้ว่าเป็นเพลงที่สร้างกระแสฮิตในยุค 90 ไปทั่วโลก จนกลายเป็นเพลงฮิตติดหูมาจนถึงปัจจุบัน และยังคงเป็นเพลงที่แฟนๆ หลายคนคิดถึงอยู่เสมอ เรียกได้ว่า เมื่อพูดถึง Utada Hikaru เมื่อไหร่ จะต้องนึกถึงเพลงนี้ขึ้นมาเป็นเพลงแรก ๆ อย่างแน่นอน เมื่อไม่นานมานี้ทาง Netflix ก็ได้ออกมาประกาศสร้างซีรีส์จากเพลงดังกล่าวมาให้แฟน ๆ ได้รอติดตามกัน ในวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับซีรีส์เรื่องนี้ให้มากยิ่งขึ้น ก่อนที่จะรับชมจริงในวันที่ 24 พฤศจิกายนนี้ ทาง Netflix

Utada Hikaru นักร้องดังแห่งยุค 90

Utada Hikaru เป็นนักร้องแนวอาร์แอนด์บี (R&B) และเจป็อป (J-Pop) โดยผลงานของเธอนั้นไม่ได้มีแต่เพียงเสียงที่ไพเราะเท่านั้น แต่งานเพลงเกือบทั้งหมดของเธอ เธอจะทำการโปรดิวซ์ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการเขียนเนื้อ รวมไปถึงเรียบเรียงทำนอง ซึ่งผลงานของเธอก็ทำยอดขายได้ล่มทลาย ซึ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คืออัลบั้ม First Love ซึ่งเป็นอัลบั้มแรกของเธอก็มียอดวางจำหน่ายมากกว่า 10 ล้านแผ่นทั่วโลก (7 ล้านแผ่นในญี่ปุ่นและ 3 ล้านแผ่นในต่างประเทศ)

นอกเหนือจากนี้เธอยังมีผลงานอัลบั้มเพลงอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Distance ในปี 2001 ที่มีเพลงซิงเกิ้ลชื่อดังมากมายอย่าง Addicted to You, Wait & See (Risk) , Time Limit และ Can You Keep a Secret? ซึ่งอัลบั้มนี้ทำยอดขายไปได้มากถึง 4.47 ก๊อปปี้ (นับเฉพาะในญี่ปุ่นเท่านั้น)

หลังจากนั้นเธอก็ได้มีผลงานออกมาให้เราได้ติดตามกันเรื่อย ๆ ได้แก่ Deep River (2002) , Ultra Blue (2006) , Heart Station (2008) , Fantôme (2016) และ Hatsukoi (2018)

First Love ซีรีส์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากบทเพลงรักสุดอมตะ

ในขณะที่ซีรีส์ First Love นี้จะพูดถึงเรื่องราวของหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่พบกันในปี 1990 และจะดำเนินเรื่องราวยาวนานถึง 20 ปี ซึ่งเราจะได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง Yae Noguchi (รับบทโดย Hikari Mitsushima) มีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตส แต่สุดท้ายแล้วเธอกลับไปไม่ถึงฝัน เพราะอยู่มาวันหนึ่งเธอกลับประสบอุบัติเหตุจนทำให้ออนาคตของเธอเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล ในขณะที่ Harumichi Namiki (รับบทโดย Takeru Satoh) ได้เติบโตไปเป็นนักนักบินกองกำลังป้องกันตนเองของกองทัพอากาศญี่ปุ่น แต่เมื่อถึงจุดหนึ่ง เขาตัดสินใจจที่จะลาออกจากงานและเริ่มต้นชีวิตใหม่ของตัวเอง และด้วยเหตุการณ์ต่าง ๆ มากมาย ทำให้พวกเขาทั้งคู่จำเป็นต้องแยกย้ายกันไปบนเส้นทางเดินของตัวเอง

สำหรับนักแสดงที่มารับบทสำคัญต่าง ๆ ก็เรียกได้ว่าเป็นนักแสดงระดับแนวหน้าของวงการเลยก็ว่าได้ โดยเริ่มจากคุณ Hikari Mitsushima ที่เคยฝากฝีไม้ลายมือไว้ในภาพยนตร์มากมาย เช่น Mirai e no 10 Count , Princess in Prison รวมไปถึงเธอเคยพากย์เสียง Carina ใน One Piece Film: Gold อีกด้ว ในขณะที่คุณ Takeru Satoh ก็เคยได้รับบทบาทต่าง ๆ มากมาย ซึ่งบทล่าสุดที่โดดเด่นอย่างมากก็คือการที่รับบทเป็น Himura Kenshin จากภาพยนตร์ซีรีส์ Rurouni Kenshin ชื่อดังนั่นเอง

คุณสามารถติดตามซีรีส์เรื่อง First Love ได้เลยผ่านทาง Netflix และในตอนนี้ทาง Netflix ก็ได้ปล่อยเทรลเลอร์ตัวที่ 2 ออกมาให้เราได้ชมกันแล้ว สามารถรับชมได้ที่ด้านล่างนี้เลย

