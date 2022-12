GDE Bertoni ผู้สร้างถ้วยฟุตบอลโลกสู่ปลายทางแชมเปี้ยน

ถ้วย FIFA World Cup หรือถ้วยฟุตบอลโลก ที่เป็นที่ปรารถนาของใครหลายคนที่ใฝ่ฝันอยากได้จุมพิต และชูสักครั้ง โดยทีมชาติล่าสุด ที่ได้สัมผัสคือ อาร์เจนติน่า พวกเขาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก 2022 ที่กาต้าร์อย่างสวยงาม แต่แฟนบอลเคยสงสัยกันบ้างไหม ว่าถ้วยฟุตบอลโลกที่ นักฟุตบอล อยากได้มาประดับเกียรติยศนั้นมาจากไหน โปรดจงจำชื่อเอาไว้ GDE Bertoni

GDE Bertoni คือใคร? เป็นบริษัทเล็ก ๆ จากประเทศอิตาลี ที่ผลิตถ้วยฟุตบอลโลก และ เหรียญรางวัลต่าง ๆ ให้กับทั้ง FIFA และ UEFA มาตั้งแต่ปี 1971 มาจนถึงปัจจุบัน ตั้งอยู่ที่ ปาแดร์โน ดุกญาโน (Paderno Dugnano) เป็นเมือง และ ชุมชนในเมืองมิลาน ตั้งอยู่ทางเหนือของแดนสปาเก็ตตี้

ถ้าไปสำรวจในเว็บไซต์ของบริษัท เขาจะบอกว่าตัวเองเป็น ช่าง นักออกแบบ ช่างฝีมือ และ พนักงาน มีความเชี่ยวชาญทุกอย่างในการทำโปรเจคด้าน แสดงไอเดีย การสร้างสรรค์ และ การทำให้ถ้วยแต่ละอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยคุณภาพสูง และ ทำตามที่ลูกค้าต้องการทุกกระเบียดนิ้ว

Milan-based GDE Bertoni continues to make FIFA World Cup trophies, one of most iconic objects on the planet, 50 years since its now-deceased Creative Director Silvio Gazzaniga designed the masterpiecehttps://t.co/kLAm4V1kho pic.twitter.com/L3i9NHjDHc

— DAILY SABAH (@DailySabah) December 1, 2022