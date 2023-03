ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Heart of Stone ภาพยนตร์ใหม่จากนักแสดง Wonder Woman

Heart of Stone หนังแอ็คชั่นระทึกขวัญแนวจารกรรม ที่ใช้ทุนในการสร้างจำนวนมาก โดยภาพยนตร์นี้ได้ Gal Gadot นักแสดง Wonder Woman มาเป็นผู้รับบทนักแสดงนำ โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้เวลาในการถ่ายทำ มาตลอดปี 2022 และมีกำหนดฉายทาง Netflix ในปี 2023 นี้

ภาพยนตร์เรื่องนี้พัฒนาโดยบริษัทโปรดักชั่น Skydance Media ซึ่งอยู่เบื้องหลังโปรเจ็กต์สำคัญๆ เช่น Mission: Impossible: Fallout, The Old Guard, Annihilation, Top Gun: Maverick และอื่น ๆ อีกมากมาย เช่นเดียวกับ Mission: Impossible โดย Netflix หวังว่า Heart of Stone จะสร้างชื่อได้ในฐานะที่เป็นแฟรนไชส์สายลับที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลัก

“Heart of Stone” ของ Netflix จะกำกับโดย Tom Harper ผู้ซึ่งเคยทำงานในโครงการต่าง ๆ เช่น Peaky Blinders, The Aeronauts, Wild Rose, War & Peace และอีกมากมาย ในขณะที่ผู้เขียนบทก็คือ Greg Rucka (จาก The Old Guard) และ Allison Schroeder ซึ่งสองคนนี้เอง ก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์จาก Hidden Figures อีกด้วย

นอกจากนี้ George Steel (จาก The Sandman, The Aeronauts ของ Netflix) จะทำหน้าที่เป็นผู้กำกับภาพในโปรเจ็กต์นี้ อีกทั้ง David Ellison จาก Skydance Media จะอำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ร่วมกับ Dana Goldberg, Bonnie Curtis, Julie Lynn, Jaron Varsano และ Don Granger พร้อมด้วย Gadot และหุ้นส่วนอำนวยการสร้าง Pilot Wave ของเธออย่าง Jaron Varsano, Bonnie Curtis และ Julie Lynn

โครงเรื่องที่ยังคงเป็นปริศนา

น่าเสียดายที่ในตอนนี้ เรายังไม่ทราบโครงเรื่องหลักของ Heart of Stone เท่าไหร่นัก โดยข้อมูลที่เราได้มาส่วนใหญ่ จะพูดตรงกันว่า “เป็นภาพยนตร์ที่มีทิศทางคล้ายกับ Mission: Impossible หรือ 007 เวอร์ชันที่มีนักแสดงนำเป็นผู้หญิง” ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่นานทาง Netflix ก็ได้ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยว่า ภาพยนตร์เรื่องนี้จะพาเราไปติดตามเรื่องราวของ Rachel Stone ผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ข่าวกรอง เป็นผู้หญิงคนเดียวที่อยู่ระหว่างองค์กรรักษาสันติภาพที่ทรงอิทธิพลระดับโลก กับการสูญเสียทรัพย์สินที่มีค่าแถมอันตรายที่สุดในโลก

รายชื่อนักแสดง

สำหรับนักแสดงภายในเรื่องนี้ก็ต้องเริ่มต้นจาก Gal Gadot ที่ได้รับการประกาศให้เป็นผู้นำทีม Heart of Stone สำหรับ Netflix โดยเธอจะมารับบทเป็น Rachel Stone

หลังจากนั้นก็มีการประกาศรายชื่อนักแสดงอีก 6 คน โดยรวมไปถึงนักแสดงจาก 50 Shades of Grey อย่าง Jamie Dornan

และ Matthias Schweighöfer ดาราดังจาก Army of the Dead โดยมีผู้ร่วมแสดงได้แก่ Sophie Okonedo (Hotel Rwanda), Alia Bhatt (Gangubai), Jing Lusi (Crazy Rich Asians) และ Paul Ready (The Terror)

และจากรายชื่อด้านบนนี้ก็เรียกได้ว่า ภาพยนตร์เรื่องนี้น่าจับตามองเป็นอย่างมากเพราะเป็นการเอานักแสดง 2 ตัวแม่ชื่อดังอย่าง Gal Gadot ที่โชว์พลังเหนือมนุษย์จากภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่อย่าง Wonder Woman ในขณะเดียวกันก็ยังได้ Alia Bhatt ผู้ที่เป็น 1 ใน 5 นักแสดงแถวหน้าของงวงการภาพยนตร์บอลลีวูด ที่เรารู้จักกันจากภาพยนตร์เรื่อง Gangubai Kathiawadi หรือ คังคุไบ หญิงแกร่งแห่งมุมไบ

สำหรับกำหนดการฉายในตอนนี้ก็ได้มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วว่าภาพยนตร์สายลับบู๊สนั่นนี้จะฉายในวันที่ 11 สิงหาคม 2023 ผ่านแพลตฟอร์ม Netflix ใครที่รอติดตามชมภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ ก็เตรียมจดลงปฏิทินเอาไว้ได้เลย และทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Heart of Stone ภาพยนตร์ใหม่ที่น่าจับตามอง สุดท้ายแล้วภาพยนตร์นี้จะโดนใจผู้ชมมากแค่ไหน เราก็ต้องมาลุ้นกันต่อไป

