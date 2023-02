20 ประโยคบอกรัก ที่ไม่มีคำว่ารัก สำหรับวันวาเลนไทน์

การบอกรักกับคนที่รัก เป็นสิ่งที่ใครหลายคนรู้สึกเขินที่จะเอ่ยออกมาตรง ๆ หากคุณเป็นคนหนึ่งรู้สึกเขินอายกับการพูดคำว่า “รัก” แต่ก็อยากแสดงให้คนรักของเรารับรู้ว่า เรารักเขามากแค่ไหน เรามีวิธีการบอกรักแบบสร้างสรรค์มากกว่าเดิม มาฝากทุกคนกัน และในวันวาเลนไทน์นี้ เป็นโอกาสอันดี ที่เราจะได้บอกรักคนที่เรารักอีกครั้ง กับ ประโยคบอกรัก ที่ไม่มีคำว่ารัก แต่หวานซึ้งกินใจไม่แพ้กันเลย

“ฉันแค่อยากให้คุณรู้ว่าเมื่อฉันนึกภาพตัวเองตอนที่มีความสุข นั่นคือภาพที่ฉันอยู่กับคุณ”

“ไม่มีใครในโลกนี้ที่ฉันต้องการมากกว่าที่ฉันต้องการคุณ”

“เธอคือสิ่งที่ฉันต้องการในชีวิตของฉัน”

“สิ่งที่ฉันมีกับคุณ ฉันไม่อยากมีกับคนอื่นอีกเลย”

“มือของคุณพอดีกับมือของฉันราวกับว่ามันสร้างมาเพื่อฉันโดยเฉพาะ”

“ฉันต้องการเพียงแค่สองสิ่งในโลกนี้ ฉันต้องการเธอ และฉันต้องการเรา”

“วันนี้ฉันได้บอกไปแล้วหรือยังว่าฉันโชคดีแค่ไหนที่ได้อยู่กับคุณ”

“คุณคือสิ่งแรกที่ฉันนึกถึงในตอนเช้าและสิ่งสุดท้ายที่นึกถึงยามค้ำคืน”

“ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมต้องการ ในตอนนี้อยู่ตรงหน้าฉันแล้ว”

“เมื่อฉันตามหัวใของฉันมา มันพาฉันมาเจอคุณ”

“มันง่ายมาก ๆ เลย … เธอเติมเต็มให้ฉันสมบูรณ์ไงล่ะ”

“เผื่อว่าคุณอาจจะลืมไปนะ … ผมไม่เคยที่จะไม่คิดถึงคุณเลย”

“นั่นคือหัวใจของผม และนั่นก็คือหัวใจของคุณ ผมไม่เห็นว่ามันจะแตกต่างกันเลย”

“แค่อยากจะเจอคุณ จับมือคุณไว้ กอดคุณไว้ สัมผัสคุณ จูบคุณ และโอบกอดเธอเอาไว้”

“I swear when our lips touch I can taste the next sixty years of my life.”