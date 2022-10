เพลงเกาหลี เพราะ ๆ ให้คุณเลือกฟังตามจักรราศี

หากคุณไม่รู้จะเลือกฟัง เพลงเกาหลี เพลงไหนดี ลองเลือกฟังตามราศีของตัวเองกันดีไหม ?

ด้วยความที่เพลงเกาหลีมีมากมายนับไม่ถ้วน จนบางทีเราก็เลือกไม่ถูกว่าควรจะฟังเพลงไหนดี การหาเกณฑ์มาช่วยคัดเลือกเพลงฟัง เช่น เลือกเพลงตามจักราศี จึงนับเป็นไอเดียที่ดีไม่น้อย เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันดีกว่าว่าราศีไหนน่าจะเข้ากับเพลงอะไรกันบ้าง

Feature Image by Wesley Tingey/unsplash

ราศีเมษ (Aries) : Bang Bang Bang by Big Bang

Big Bang เป็นศิลปินเกาหลีระดับตำนานที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง ปล่อยเพลงฮิตติดกระแสออกมามากมาย หนึ่งในนั้นคือ Bang Bang Bang ที่มีจังหวะเร้าใจ ฟังสนุก ทรงพลัง และหนักแน่น ซึ่งตรงกับความเป็นชาวราศีเมษทุกประการ

ราศีพฤษภ (Taurus) : Home by BTS

ราศีพฤษภ เป็นราศีแห่งความมั่นคง หนักแน่น และนิ่งสงบ เพลง Home จากวง BTS ที่มีจังหวะ Pop R&B ที่ฟังเพลิน อีกทั้งยังมีความหมายดี จึงเหมาะสำหรับผู้ที่เกิดในราศีนี้

ราศีเมถุน (Gemini) : Russian Roulette by Red Velvet

ชาวราศีเมถุนมักเป็นคนที่มีเสน่ห์ ชอบการแข่งขัน ชอบความเสี่ยง และเบื่อง่าย จึงเหมาะกับเพลง Russian Roulette ที่มีทั้งความสนใจร่าเริง ซุกซน เจ้าเสน่ห์ แต่ก็ลึกลับน่าค้นหาในเวลาเดียวกัน

ราศีกรกฎ (Cancer) : Feel Special by Twice

ชาวราศีกรกฎเป็นคนที่อ่อนไหวง่าย โรแมนติก ต้องการความรัก และชอบใช้เวลาอยู่ที่บ้านกับคนรัก จึงไม่แปลกใจที่เพลงที่เหมาะกับชาวราศีนี้คือ เพลงเกาหลี Feel Special จากวง Twice ที่มีทำนองเพลงสดใสร่าเริง และเป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกสุดพิเศษ

ราศีสิงห์ (Leo) : I Am The Best by 2NE1

ด้วยความแข็งแกร่ง หนักแน่น มีความมั่นใจ ชาวราศีสิงห์จึงชื่นชอบที่จะได้อยู่ท่ามกลางความสนใจ ได้เป็นผู้นำ และได้ก้าวเดินไปในเส้นทางที่ตัวเองตั้งเป้าไว้ ความสตรองที่สะท้อนออกมาจากชาวราศีสิงห์ ทำให้เรานึกถึง เพลง I Am The Best ของ 2NE1 ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ พลัง และความมั่นใจ

ราศีกันย์ (Virgo) : BBIBBI by IU

ชาวราศีกันย์มีความเป็น Perfectionist ค่อนข้างสูง เป็นคนขยัน มีความรับผิดชอบ ตรงไปตรงมาแต่ก็อ่อนไหวในบางเวลา ซึ่งอุปนิสัยเหล่านี้ตรงกับเพลง BBIBBI ของไอยู ที่เขียนถึงเหล่าผู้ที่ไม่ชอบเธอว่าการนินทาควรมีขอบเขต และเราควรเคารพซึ่งกันและกัน

ราศีตุลย์ (Libra) : Really Really by Winner

ราศีตุลย์ เป็นราศีแห่งความเที่ยงตรงและความสมดุล ชาวราศีนี้จึงเป็นคนที่ให้คุณค่ากับทุกความสัมพันธ์ ใช้ชีวิตสมดุล พิถีพิถัน ใส่ใจ และโรแมนติก เพลงที่สะท้อนตัวตนของชาวราศีนี้ออกมาได้ดีจึงเป็นเพลง Really Really ที่ฟังง่าย ผ่อนคลาย และมีเสน่ห์น่าสนใจ

ราศีพิจิก (Scorpio) : Love Shot by EXO

ชาวราศีพิจิกส่วนใหญ่เป็นคนโลกส่วนตัวสูง สงวนท่าที ไม่ค่อยชอบแสดงออก แต่มักกระตือรือร้นในสิ่งที่ตนเองสนใจ และมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนในชีวิต ซึ่งตรงกับเพลง Love Shot ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักและปรารถนาที่ฝังลึกในจิตใจ

ราศีธนู (Sagittarius) : GoGoBebe by Mamamoo

ด้วยความที่เป็นคนง่าย ๆ เข้ากับคนอื่นได้ดี สดใสร่าเริง และเต็มเปี่่ยมไปด้วยพลังบวก การมองโลกในแง่ดีเหล่านี้จึงสะท้อนออกมาผ่าน เพลงเกาหลี GoGoBebe จากวง Mamamoo ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้เนื้อหาของเพลงยังสื่อถึงการ “ไม่เป็นไรถ้าเราจะรู้สึกไม่โอเค” ซึ่งเป็นการปลอบประโลม ห่วงใย และให้กำลังใจผู้อื่นอีกด้วย

ราศีมังกร (Capricorn) : How You Like That? by BlackPink

ชาวราศีมังกรเป็นคนที่มีความอดทน สุขุม เยือกเย็น และรอบคอบเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีความสันโดษและมีความเป็นศิลปินอยู่ในตัว เพลง How You Like That ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการตัดสินใจออกจากความสัมพันธ์ที่ toxic และการยืนหยัดด้วยตัวเอง จึงสะท้อนตัวตนของชาวราศีนี้ออกมาได้เป็นอย่างดี

ราศีกุมภ์ (Aquarius) : Gangnam Style by PSY

ด้วยความแปลก มีเอกลักษณ์และตัวตนของตัวเองที่ชัดเจน สดใสขี้เล่น และซุกซน ของชาวราศีกุมภ์จึงทำให้เรานึกถึงเพลง Gangnam Style ที่มีทั้งจังหวะสนุกสนาน ท่าเต้นที่แปลกไม่เหมือนใคร แต่กลับเข้าถึงคนได้ทุกกลุ่ม และมอบความสุขให้กับคนไปทั่วโลก

ราศีมีน (Pisces) : Fly Away With Me by NCT 127

ชาวราศีมีนเป็นคนฉลาด มีความจำดี เก็บความลับและความรู้สึกเก่ง ไม่ชอบยุ่งเรื่องของใคร และก็ไม่ชอบให้ใครมายุ่งเรื่องส่วนตัว เพลงที่สะท้อนนิสัยชาวราศีมีนออกมาได้เป็นอย่างดีจึงเป็นเพลง Fly Away With Me ของวง NCT 127 ที่มีจังหวะสบาย ๆ ฟังกี่ครั้งก็ไม่เบื่อ

