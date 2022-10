จากไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปสู่นักแสดงและศิลปินเดี่ยว คุยกับ “จูเน่-เพลินพิชญา”

BNK48 คือเกิร์ลกรุ๊ปแสนโด่งดังที่เคยทำปรากฏการณ์เมืองกรุงฯ แทบแตก และสร้างไวรัลไปทั่วประเทศมาแล้วในปี 2017 เมื่อกระแสตอบรับดีเกินคาดหวัง เจเนอเรชั่นที่สองก็ถูกเดบิวต์ขึ้นมาด้วยหญิงสาวทั้งหมด 27 คน ในเวลาเพียงปีเดียวเท่านั้น ในจำนวนเด็กสาวมากกว่าสองโหล มีหนึ่งคนที่โดดเด่นออกมาจากกลุ่ม เธอคนนั้นคือหญิงสาวมากเสน่ห์นามว่า “จูเน่-เพลินพิชญา โกมลารชุน” แน่นอนว่าไม่ใช่แค่รูปร่างหน้าตา แต่เธอมาเป็นแพ็คเกจที่ครบเครื่องทั้งการร้อง การเต้น และการแสดง

อิ่มหนำกับชื่อเสียงในฐานะไอดอลได้ถึงสองปีเต็ม ก่อนจูเน่จะจบการศึกษาจาก BNK48 พร้อมก้าวเดินต่อบนเส้นทางของการเป็น นักแสดง และควบคู่ไปกับการเป็นศิลปินเดี่ยวภายใต้สังกัด Independent Artist Management (IAM) เธอสร้างชื่อให้ตัวเองจากการรับบทรองในซีรีส์ Bad Genius: The Series และ One Year: The Series จนวันนี้ในวัย 22 ปี เธอก้าวขึ้นมารับตำแหน่งนักแสดงนำในภาพยนตร์เรื่องล่าสุด OMG รักจังวะผิดจังหวะ เคียงข้างนักแสดงรุ่นพี่อย่าง “สกาย-วงศ์รวี” และ “พีช-พชร” ภาพยนตร์ที่มีคิวเข้าฉายในวันที่ 27 ตุลาคม 2565 นอกจากนัดพบกับเราเพื่อถ่ายแฟชั่นเซต Lifestyle Asia Live! แล้ว นักแสดง สาวยังพูดคุยกับเราถึงภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่ได้เป็นนักแสดงนำครั้งแรกแบบใกล้ชิด พร้อมเปิดหมดเปลือดถึงความคิดอีกครั้ง