รวมเกล็ดน่ารู้จากซีรีส์ Lord of the Rings: The Rings of Power

วันนี้เป็นวันแรกที่คิวของซีรีส์ Lord of the Rings: The Rings of Power มีคิวเข้าฉายทางแพลตฟอร์ม Prime Video ของ Amazon แน่นอนว่ามีทั้งเสียงตอบรับที่ดีผสมไปกับกระแสติดลบเป็นเรื่องธรรมดา อย่างนักปากแจ๋วคนดัง Rotten Tomatoes ให้คะแนนที่ 81% ซึ่งก็นับว่าเยอะพอตัว ส่วนฟาก Collider ก็อวยยกใหญ่ว่าคุณภาพน่าทึ่งและรอดูตอนต่อไปแทบจะไม่ไหวแล้วก็ตาม แต่แฟนๆ บางส่วนก็ออกจะไม่ค่อยปลื้มจิตปลื้มใจ เนื่องจากมีหลายส่วนที่ถูกแต่งเพิ่มเติมขึ้นมา เนื่องจากเหตุผลทางด้านลิขสิทธิ์เลยมองกันไปว่ามันดูเป็น Fanfiction มากกว่า Adaptation อย่างไรก็ตามปฏิเสธไม่ได้ว่าคนจำนวนมากต่างก็ตื่นเต้นไม่ใช่น้อย เพราะจะได้เห็นอาณาจักร Middle Earth กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง และนี่คือเกล็ดเบื้องหลังที่เรานำมาฝาก เพื่อให้การรับชมของทุกคนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

รวมเกล็ดเบื้องหลังน่ารู้ก่อนก้าวเข้าสู่อาณาจักร Middle Earth

1.ซีรีส์เรื่องนี้เกือบได้ไปอยู่ภายใต้การสร้างของค่าย Netflix แล้ว แต่ Amazon Studios ที่เข้าร่วมสงครามการประมูลในครั้งนั้นก็สามารถปิดดีลไปก่อนที่ราคา 250 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่ง Jeff Bezos ผู้ปลุกปั้นแอมะซอนนั้นทำข้อตกลงกับ Warner Bros และ Tolkien estate อย่างแข็งขันเป็นเวลาหลายปี เพราะเขาต้องการให้ซีรีส์แฟนตาซีผจญภัยเรื่องนี้สามารถแข่งขันกับซีรีส์ในดวงใจใครหลายคนอย่าง Game of Thrones ของค่าย HBO ได้

2.เจจฟ์ เบสโซ คลั่งไคล้ในจักรวาลเรื่องเล่าของ J.R.R Tolkien ตั้งแต่เขายังเป็นเด็ก และได้ถ่ายทอดความชื่นชอบสู่คนในครอบครัว ถึงขนาดลูกชายคนหนึ่งของเขากลายเป็นแฟนพันธุ์แท้และออกปากไม่อยากให้เขาทำซีรีส์เรื่องนี้ หลังรู้ว่าแอมะซอนได้สิทธิ์ในการสร้างมาไว้ในมือ “ผมรู้ว่าเขาก็พูดถูกที่ไม่อยากให้ทำ เพราะจักรวาลนี้มันมีความสำคัญกับผู้คนจำนวนมาก และมันเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ที่จะทำให้มันออกมาได้ดี” เขาเล่ากับ Yahoo Entertainment

3.มีรายงานว่าการถ่ายทำซีรีส์ The Rings of Power ใช้งบประมาณโปรดักชั่นถึง 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และค่ายเองก็มีการจิ้มวันฉายอย่างเป็นทางการไว้แล้วตั้งแต่แรก คือวันที่ 2 กันยายน (วันนี้) เพราะต้องการที่จะสดุดีแก่ผู้สร้างจักรวาล Middle Earth อย่าง เจ.อาร์.อาร์ โทลคีน เป็นวันครบรอบการจากไปของเขาครบ 49 ปีอย่างพอดิบพอดี

4.มีเหล่าทีมงานจำนวนมากที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้าง The Rings of Power รวมไปถึงนักวิชาการโทลคีน นักภาษาศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านตำนาน เพื่อให้มั่นใจว่าบทสคริปต์ในส่วนที่คิดขึ้นมาใหม่และส่วนที่ตามต้นฉบับหนังสือนั้นจะร้อยเรียงอย่างถูกต้องและตรงกัน เนื่องจากค่ายได้สิทธิ์ในการดัดแปลงเนื้อเรื่องค่อนข้างจำกัด ทำให้บางส่วนบางตอนต้องคิดขึ้นมาใหม่ ด้วยเหตุผลนี้จึงมีทั้งกระแสแง่ลบและบวกจากแฟนๆ ปะปนกันไปมา

5.สถานที่ในการถ่ายทำเนื้อเรื่องอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์ ในซีซั่นแรกนี้ใช้เวลาในการถ่ายทำประมาณ 1 ปีตั้งแต่ 2020-2021 และมีการหยุดการถ่ายไปชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และระหว่างที่นิวซีแลนด์มีการปิดประเทศในช่วงนั้น The Rings of Power เป็นหนึ่งในเจ็ดรายการที่ได้รับข้อยกเว้น เพื่อให้นักแสดงและทีมงานสามารถเข้าไปถ่ายทำในประเทศได้เป็นกรณีพิเศษ

6.ถ้าคุณรู้สึกว่าเพลงธีมที่ใช้ในซีรีส์เรื่องนี้มีความคุ้นเคยก็คงไม่แปลก เพราะแอมะซอนดึง Howard Shore นักประพันธ์เพลงเจ้าเก่าที่ฝากผลงานในภาพยนตร์ไตรภาค Lord of the Rings และ Hobbit จากการชนะรางวัลออสการ์ในสาขา Best Original Score มาร่วมงานอีกครั้งหนึ่ง สมทบด้วย Bear McCreary ที่เคยประพันธ์เพลงให้กับซีรีส์ Agents of S.H.I.E.L.D. และ The Walking Dead

7.แม้ผู้กำกับเจ้าของผลงาน Lord of the Rings และ Hobbit อย่าง Peter Jackson จะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการถ่ายทำครั้งนี้แต่อย่างใด แต่เขาก็ให้คำแนะนำย้อนไปในปี 2018 กับ Metro ว่า “ผมคิดว่าพวกเขาจะส่งบทมาให้ดูส่วนหนึ่งเพื่อดูว่าผมจะช่วยอะไรได้บ้าง ที่แน่ๆ คือผมขอให้พวกเขาโชคดีในการทำงาน และถ้าผมช่วยอะไรได้ผมยินดีจะทำเป็นอย่างมาก เพราะรู้ว่ามันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่จริงๆ”