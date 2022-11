Like สูงสุดตลอดกาล อินสตาแกรม 10 อันดับ

จากกระแสของแบรนด์แฟชั่นยักษ์ใหญ่อย่าง หลุยส์ วิตตอง (Louis Vuitton) ที่จับ คริสเตียโน่ โรนัลโด้ และ ลิโอเนล เมสซี่ มาอยู่ในเฟรมเดียวกัน ทำให้โพสต์ของแบรนด์แฟชั่นนี้ได้รับอิมแพ็คจากคนที่เล่นอินสตาแกรมทั่วโลก ซึ่งการที่จะเกิดติดอันดับ Like สูงสุดตลอดกาล ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด

อินสตาแกรม หรือที่เราเรียกกันสั้นว่า IG เป็นแอปที่ทุกคนไม่สามารถหยุดนิ้วตัวเองให้ไถหน้าจอไม่ได้ บางทีเจอเราก็มักจะกด Like กดหัวใจให้คนที่เราถูกใจ เป็นเหมือนวงจรอะไรสักอย่างที่ทำให้เราต้องเล่นมันต่อไป

ทำให้แอปมีเซเลบ และผู้มีชื่อเสียงหลายคนได้ผลประโยชน์อะไรที่มากกว่าการกด Like ไม่ว่าพวกเขาจะมีโมเม้นต์มีความสุข อย่างแต่งงาน ตั้งครรภ์ เปลี่ยนสีผม หรือจะเรื่องเศร้า ก็เป็นความแตกต่างที่เรารู้สึกได้จากภาพของคนเหล่านั้น หรือผองเพื่อนของคุณเอง ซึ่งโมเม้นเหล่านั้นมันก็อาจจะเป็นเงินของใครบางคน แม้แต่แค่รูปไข่รูปเดียว ก็ได้เงินได้

ดังนั้นไปดูกันว่า Like สูงสุดตลอดกาล ของ IG 10 อันดับมีโพสต์ไหนบ้าง

1.) @world_record_egg’s self-portrait

55.9 ล้าน likes

มีเรื่องราวมากมายในปี 2019 ทั้ง ไคลี่ เจนเนอร์ (Kylie Jenner ) กับลูกของเธอ สโตร์มี (Stormi) ที่มีคนกด Like ถึง 18 ล้านครั้ง บน IG แต่ภาพโฆษณาที่มีแค่ไข่ 1 ใบ แค่ไข่ไก่จริง แต่คนกดหัวใจกระจาย มันกลายเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม และมันยังคงเดินหน้าต่อไป

2.) @cristiano for Louis Vuitton

38.1 ล้าน likes

นี่คือภาพล่าสุดที่เข้าท็อปลิสต์คนกด Like ในโลกของ IG ที่เป็นภาพธรรมดาที่ไม่ธรรมดา เพราะเมื่อ หลุยส์ วิตตอง (Louis Vuitton) จับ 2 นักฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมตลอดกาลมาอยู่ในเฟรมเดียวกันด้วยการเล่นหมากรุก แน่นอนภาพนี้เพียง 24 ชั่วโมง ยอดไลก์ พุ่งกระจุยกระจายจนหยุดไม่อยู่ และมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เชื่อซิ

3.) @cristiano and @georginagio’s pregnancy announcement

32.6 ล้าน likes

คริสเตียโน โรนัลโด้ กลายเป็นบุคคลที่ทุกคนติดตามมากที่สุดในโลกไปแล้วด้วยจำนวน 500 ล้าน ยูสเซอร์ จึงไม่แปลกใจ ที่โพสต์ที่เจ้าตัวร่วมเฟรมกับศรีภรรยาอย่าง จอร์จิร่า รอดริเกซ และลูกแฝดในท้อง ณ ตอนเดือนตุลาคม ปี 2021 ซึ่งรูปนี้ทะลุยอดไปถึง 32.6 ล้านไลก์เลยทีเดียว

4.) @xxxtentacion’s final post

30.2 ล้าน likes

แร็ปเปอร์คนดังอย่าง XXXTentacion ที่รู้จักกันดีในนาม “X” ที่ตอนนี้เขาไม่อยู่อีกแล้ว แต่ IG ของเขายังคงอยู่กับเราตลอดไป ซึ่งโพสต์สุดท้ายที่อ่านได้ว่า “LOVE IS WAR.”

5.) @arianagrande’s wedding to Dalton Gomez

26.3 ล้าน likes

ภาพแต่งงานของ อารีอานา กรานเด (Ariana Grande) กับ ดัลตัน โกเมซ (Dalton Gomez) ในเดือนพฤษภาคมปี 2021 เป็นภาพที่ยอดไลก์พุ่งอย่างรวดเร็ว เพราะทุกคนร่วมแสดงความยินดีกับเธอจริง ๆ

6.) @messi for Louis Vuitton

29.2 ล้าน likes

เหมือนเป็นด้านกลับกัน แต่โพสต์นี้เป็นของ ลิโอเนล เมสซี่ กับแคมเปญของ หลุยส์ วิตตอง (Louis Vuitton) พร้อมกับ คริสเตียโน่ โรนัลโด้ แต่ฝั่งของ เมสซี่ ที่โพสต์ไว้ยอดไลก์ยังแพ้ CR7 โดยตอนนี้เขามียอดกดหัวใจอยู่ที่ 29.2 ล้าน ซึ่งแน่นอนแคมเปญคนที่ได้ซีนไม่ใช่แค่ 2 คนนี้ แต่ หลุยส์ วิตตอง (Louis Vuitton) ก็ได้ใจไปเต็ม ๆ

This is one of the newest entrants to the list of most-liked posts on Instagram. While Cristiano Ronaldo’s post garnered a whopping 32.8 million likes, Messi‘s post got 25.6 million likes. Both of them shared the same post along with fashion giant Louis Vuitton who roped in both the football stars for this ad.

7.) @zendaya’s birthday wish for Tom Holland

25.5 ล้าน likes

IG ของ เซนดาญ่า (Zendaya) ที่เธออวยพรวันเกิดให้กับ ทอม ฮอลแลนด์ (Tom Holland) แฟนหนุ่มว่า “สุขสันต์วันเกิด” ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ในอินสตาแกรม กลายเป็นทุกคนก็แทบเป็นบ้าไปหมด เพราะคู่รักคู่นี้หยุดภาพจำ ผู้หญิงสูง กับ ชายหนุ่มผู้หุ่นกะทัดรัด ได้อย่างชะงัดงัน

8.) @kyliejenner’s pregnancy announcement

24.8 ล้าน likes

ก่อนที่ ไคลี่ เจนเนอร์ (Kylie Jenner) จะให้กำเนิดลูกของเธอในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 เธอกลายเป็นผู้ชนะในลิสต์นี้ เพราะยอดพุ่งสูงมากๆ กับสามีของเธออย่าง ทราวิส สก็อตต์ (Travis Scott) แน่นอน มันคือยอดไลก์ที่ออแกนิค มากๆ

9.) @tomholland‘s Spiderverse meme

24.7 ล้าน likes

หนึ่งในมีมโลกอินเตอร์เน็ตที่ใครก็ไม่คิดมันจะเป็นความจริงได้ ที่เหล่าสไปเดอร์แมนที่ต่างโลกคู่ขนาดได้มาพบกันใน Spider-Man: No Way Home ทำให้แคมเปญผู้ชนะก็น่าจะ ทอม ฮอลแลนด์ (Tom Holland) นี่แหละ

10.) @kyliejenner introducing her baby boy

22.9 ล้าน likes

ภาพนี้ไม่มีให้น่าแปลกใจสำหรับโพสต์ของ ไคลี่ เจนเนอร์ (Kylie Jenner) บนอินสตาแกรมกับลูกสาว สโตรมี (Stormi) ที่กำมือน้อย ๆ ของ วูล์ฟ เว็บสเตอร์ (Wolf Webster) น้องชายที่เพิ่งเกิด ซึ่งแน่นอน ภาพนี้ทุกคนพร้อมกดหัวใจแบบไม่ต้องคิดอะไรมาก

ยอด Like สูงสุดตลอดกาล ของ IG ที่เราเห็นนั้นคงจะมีตัวเลขเพิ่มขึ้นไม่หยุด ดังนั้นความมีชื่อเสียงก็สามารถทำให้คุณได้ทั้งเงินและกล่องอยู่บนโลกอินเตอร์เน็ตไปเรื่อย ๆ อย่างแน่นอน

Hero and featured images: Courtesy cristiano/Instagram

อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟสไตล์คนเมือง ร้านอาหารเด็ดดัง แฟชั่นล่าสุด สุขภาพ และความงาม พร้อมกับ เรื่องราวทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้ที่ Lifestyle Asia

References:

https://www.lifestyleasia.com/ind/culture/entertainment/most-liked-instagram-posts-of-all-time/