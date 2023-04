เพลง Spotify ที่คนฟังมากที่สุด 10 อันดับ ช่วงต้นปี 2023

Spotify หนึ่งในแพลตฟอร์มเพลงที่ใครหลายคนต้องหยิบมาฟังเวลาเดินทาง ยามว่าง แม้กระทั่งทำกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งตอนนี้กำลังจบไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2566 หรือปี ค.ศ. 2023 ไปเช็คลิสต์กันว่า เพลง Spotify ต้นปี 10 อันดับ ผู้คนเขาฟังอะไรกันบ้าง แล้วทำไมเขาถึงชอบกันเสียเหลือเกิน

“Blinding Lights” เพลงอิเล็คโทป็อบของ The Weekend กลายเป็นหนึ่งเพลย์ลิสต์ของใครหลายคนมาจนถึง “Shape of You” เจ้าพ่อสำบัดสำนวนอย่างคุณ Ed Sheeran ที่กลายเข้าหมู่คนฟังทุกหมู่เหล่าไปจนถึงโสตประสาท

ไม่ต้องรอช้าไปดู เพลง Spotify 10 อันดับกันเถอะ

1. ‘Blinding Lights’ – The Weekend (คนฟัง 3.493 พันล้านครั้ง)

The Weekend คงไม่ต้องเอ่ยนามอะไรกันให้มากความเพราะเขาคือ ราชาแห่ง เพลง Spotify เพราะเพลง ‘Blinding Lights’ มียอดวิวมากกว่า 3.4 พันล้านวิว และ เป็นเพลงอันดับท็อปใน Billboard Hot 100 ถึง 4 สัปดาห์ แถมติดอันดับท็อป 10 ตลอดทั้งปี ทำให้เขากลายเป็นศิลปินเดี่ยวที่ติดชาร์ต 90 สัปดาห์จนจบปี 2020

ด้วยสไตล์เพลงซินธ์ยุค 80 และ จังหวะเพลงที่น่าทึ่งทำให้เพลงนี้มีเอกลักษณ์อย่างแท้จริง ไม่ว่าคุณจะเข้ายิม อยู่ผับ หรือฟังอยู่ที่บ้าน ก็คงขยับแข้งขาก็ไม่น้อยล่ะ

วันปล่อยเพลง: 29 พศจิกายน ค.ศ. 2019

2. ‘Shape of You’- Ed Sheeran (คนฟัง 3.493 พันล้านครั้ง)

Ed Sheeran เขาคือเจ้าพ่อนักแต่งเพลงสายเนิร์ด ที่ไม่ว่าจะชอบเพลงสไตล์อย่างน้อยก็ต้องเคยได้ยินเพลง ‘Shape of You’ ผ่านหูผ่านตากันบ้างล่ะ โดยเป็นเพลงป็อบที่ผสมผสานสไตล์ Dancehall และ R&B ที่ตัว Ed Sheeran ได้ประพันธ์ไว้ด้วยตัวเอง

โดยความยอดเยี่ยมของเพลง ‘Shape of You’ สามารถขึ้นอันดับ 1 ทั่วโลกได้ถึง 34 ประเทศ ไม่ว่าจะ US Billboard Hot 100, อังกฤษ, ออสเตรเลีย และ แคนาดา ยิ่งเฉพาะในแคนาดา สามารถติดอันดับ 1 ได้ถึง 16 สัปดาห์ต่อเนื่องในชาติ Canadian Hot 100 แสดงถึงความนิยมที่มีต่อเพลงนี้

ซึ่งเพลงนี้กลายเป็นเพลงแรกที่ทำยอดวิวทะลุไปถึง 2,000 ล้านครั้ง บน Spotify ในปี 2018 และได้ยอดปัจจุบันยังอยู่ที่ 3.493 พันล้านครั้ง

วันปล่อยเพลง: 6 มกราคม ค.ศ. 2017

3. ‘Dance Monkey’ – Tones and I (คนฟัง 2.786 พันล้านครั้ง)

‘Dance Monkey’ เป็นเพลงที่ดู MV ครั้งแรกก็ไม่ค่อยเข้าใจมากนักว่าจะสื่ออะไร แต่เห็นนักร้อง Tones and I แต่งตัวเป็นผู้สูงอายุ และ คนอื่นก็พาก็ออกมาเต้นแร้งเต้นกา ซึ่งเป็นเพลงที่นักร้องอธิบาย ว่า “เมื่อคุณเดินอยู่บน และ เรียกร้องความสนใจ คนอื่น หลายๆ ครั้ง เช่น again again แต่ก็แทนที่ด้วย ‘dance for me, dance for me” แบบในเนื้อเพลงนั้นเอง

‘Dance Monkey’ ขึ้นท็อปชาร์ต 30 ประเทศทั่วโลก ขึ้นอันดับ 1 ชาร์ตบ้านเกิดอย่าง ออสเตรเลีย 24 สัปดาห์ แบบไม่ได้ต่อเนื่อง แถมยังสร้างสถิติเพลงที่อยู่ในท็อปชาร์ตนานของ UK Singles Chart โดยนักร้องผู้หญิงถึง 11 สัปดาห์

ซึ่งเพลงนี้ถ้าคุณได้ฟังไม่ว่าอยากสงบ หรืออยากจะสะบัดขา เพลงนี้คิดว่าทำให้คุณได้ทั้งสองอย่าง

วันปล่อยเพลง: 10 พฤษภาคม ค.ศ. 2019

4. ‘Someone You Loved’ – Lewis Capaldi (คนฟัง 2.653 พันล้านครั้ง)

ฟังเนื้อหาเพลงนี้ครั้งแรกรู้สึกความเจ็บปวดต่อความรักอย่างแสนสาหัส มันช่างเป็นเพลงรักที่กระแทกใจให้เจ็บดั่งค้อนทุบเสียเหลือเกินสำหรับ สำหรับ ‘Someone You Loved’ จากฝีมือของ Lewis Capaldi นักร้อง-นักแต่งเพลงชาวสก็อตแลนด์ ด้วยสไตล์เพลงบัลลาด ประกอบฉากด้วยเปียโนที่ส่งอารมณ์ความโศกเศร้าเค้าน้ำตาเต็มที่

Someone You Loved คือเพลงที่อันดับ 1 UK Singles Chart เจ็ดสัปดาห์ติด และ ยังเป็นซิงเกิลที่ขายดีที่สุดในปี 2019 ณ เกาะอังกฤษ แถมยังได้รับรางวัล “เพลงแห่งปี” งาน Brit Awards 2020

วันปล่อยเพลง: 8 พฤศิจกายน ค.ศ. 2018

5. ‘Rockstar’ – Post Malone feat 21 Savage (คนฟัง 2.606 พันล้านครั้ง)

ความโดดเด่นที่ขับให้เพลง Rockstar ของ Post Malone feat 21 Savage คือมิวสิควีดีโอ ที่ตัวของ Post ที่เป็นการต่อสู้ระหว่างชางแก๊งพร้อมดาบซามูไร ฟาดฟันกันเลือดสาด ก็คงอาจจะไม่เหมาะกับคนที่กลัวเลือด หรือ ความรุนแรง เสียเท่าไหร่ ซึ่งเนื้อหาอ้างอิงมาจากภาพยนตร์เรื่อง Lady Snowblood

ถือเป็นเพลงสไตล์แร็ปของ Post Malone ที่แฟนเพลงยกย่องคือ “ผลงานชิ้นเอก” อย่างแท้จริง ที่เนื้อหาทั้งมีความ มืดหม่น เท่ และ เหมือนถูกสะกดจิตในเวลาเดียวกันนั้นเอง แม้จะผ่านไปกี่ปี เพลงนี้คือท็อปในใจแฟนเพลงตลอดไป

วันปล่อยเพลง: 15 กันยายน ค.ศ. 2017

6. ‘Sunflower’ – Post Malone และ Swae Lee (คนฟัง 2.554 พันล้านครั้ง)

นี่คือเพลงลำดับที่ 2 ในลิสต์นี้ของ Post Malone และก็เป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์แอนิเมชัน Spider-Man: Into the Spider-Verse โดยเป็นเพลงที่ Malone และ Lee เข้าไปในท็อป Billboard Hot 100 แล้วไต่ไปถึงท็อป 10 ได้ถึง 33 สัปดาห์

เป็นเพลงที่มีท่วงทำนองฮิปฮ็อปบำบัด มาพร้อมวีดีโอมีเนื้อเพลงแนวคอมิคที่ชวนให้ดูเพลินทั้งเอ็มวี และ เนื้อเพลง ซึ่งทำให้เพลงนี้เคยกลายเป็นหนึ่งเพลงที่คนฟังเยอะสุดใน Spotify

วันปล่อยเพลง: 18 ตุลาคม ค.ศ. 2018

7. ‘One Dance’ – Drake feat Wizkid and Kyla (คนฟัง 2.536 พันล้านครั้ง)

เพลงนี่นับว่าเป็นสไตล์ที่ฟังก็รู้เลยว่าเป็นของใคร กับชายที่ชื่อว่า Drake เพลงที่เต็มไปด้วยเนื้อหาความรัก และ เสน่หา ด้วยอารมณ์ดนตรีที่มีฟีลลิงขนาดนี้ ทำให้กลายเป็นเพลงยอดนิยมอีกเพลงของเขา

เป็นเพลงที่ขึ้นอันดับ 1 ถึง 15 ประเทศ และ ยังเข้า Billboard Hot 100 ถึง 10 สัปดาห์ รวมถึงสามารถขึ้นอันดับ 1 ยาวนานที่สุด UK Singles Chart ถึง 15 สัปดาห์ต่อเนื่อง

วันปล่อยเพลง: 5 เมษายน ค.ศ. 2016

8. ‘Closer’ – The Chainsmokers feat Halsey (คนฟัง 2.396 พันล้านครั้ง)

Chainsmokers นี่คือปรากฎการณ์ในโลกของเพลงป็อปอย่าง Closer ใครฟังครั้งแรกก็ต้องรู้สึกถึงความสบาย ๆ ของเนื้อเพลง ด้วยเนื้อเพลงที่ขึ้นมาตลอด MV พร้อมวิว คู่พระนาง ติดวิวทะเลสวยงาม มันช่างเป็นเพลงที่ผ่อนคลายเหลือเกิน แล้วด้วยเพลงสไตล์เรโทรผสม EDM ก็กลายทำให้เพลงดูโดดเด่นแบบไม่ต้องพยายาม

ด้านความสำเร็จ ‘Closer’ เป็นเพลงที่ตัวของ Chainsmokers และ Halsey ขึ้นสู่อันดับ Billboard Hot 10 แล้วอยู่อันดับบน ๆ ถึง 12 สัปดาห์ติด กลายเป็นเพลงที่ใคร ๆ ฮิตจนใคร ๆ ก็รู้จักนั้นเอง

วันปล่อยเพลง: 29 กรกฎาคม ค.ศ. 2016

9. ‘Stay’ – The Kid Laroi และ Justin Bieber (คนฟัง 2.396 พันล้านครั้ง)

ตอนเห็นหน้าพ่อหนุ่มหน้ามนคนออสเตรเลีย Kid Laroi ไว้ผมยาวแสกกลาง คิดในใจก็คิดว่าเป็นญาติของ Justin Bieber เพราะเพลงนี้ Stay ที่พวกเขาก็ได้ทำเพลงร่วมกัน จนขึ้นสู่อันดับ 1 Billboard Hot 100 รวมถึงในอีก 21 ประเทศ อย่างงดงาม อีกทั้งยังทำให้พวกเขาได้รับรางวัล ARIA Award for Best Pop Release และ ARIA Award for Best Artist ที่เป็นงานดนตรีงานใหญ่ของฝั่งออสเตรเลียนั้นเอง

โดย ‘Stay’ ก็เพลงจังหวะพอขยับตัวสนุกสนานมีทั้งความเป็น ป็อปแร็พ, ป็อปร็อค และ ซินธ์ป็อป รวมกับจังหวะเสียงเปียโนที่แทรกพร้อมกับเสียงกลอง ก็ทำเพลงก็สนุกพร้อมกระตุกขาได้ตลอด

วันปล่อยเพลง: 9 กรกฎาคม ค.ศ. 2021

10. ‘Believer’ – Imagine Dragons (คนฟัง 2.387 พันล้านครั้ง)

Believer เป็นเพลงสุดท้ายที่ติดอันดับ 10 เพลงที่มียอดสตรีมมากที่สุดบน Spotify เพลงของวงร็อคอเมริกันเกี่ยวกับการลุกขึ้นเหนือช่วงเวลาที่มืดมนที่สุด และ ความเจ็บปวดของคุณเป็นดั่งเหมือนแหล่งพลังงานที่สร้างความแข็งแกร่ง

เพลงขึ้นอันดับหนึ่งในชาร์ตบิลบอร์ดสิ้นปีหลายชาร์ต และ เป็นหนึ่งในห้าเพลงที่ขายดีที่สุดในสหรัฐอเมริกาประจำปี 2017 เพลงนี้มักปรากฏในโฆษณา และ ซีรีส์ต่าง ๆ รวมถึงซีรีส์ Riverdale ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่เพลงนี้จะเป็นหนึ่งในเพลงที่มีการสตรีมมากที่สุดบน Spotify เช่นกัน

วันปล่อยเพลง: 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2017

แล้วคุณชอบเพลงไหนบ้าง ?

