ชวนฟัง 10 เพลงเกาหลี 2023 ฟังเพลิน เต้นตามง่าย

ผ่านมาแล้วครึ่งปี 2023 แต่กระแสความนิยมของวงการบันเทิงเกาหลี ก็ยังเป็นสิ่งที่ผู้คนทั่วโลกให้ความสนใจเป็นอันดับต้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ วาไรตี้ หรือแม้กระทั่ง เพลงเกาหลี ของเหล่าศิลปินไอดอล K-POP ที่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปี ก็ยิ่งทวีคูณความร้อนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ และปัจจุบัน เพลงเกาหลี ได้เข้ามามีอิทธิพลกับกลุ่มผู้ฟังทุกเพศทุกวัย จากการเป็นไวรัลผ่านโซเชียลมีเดียต่าง ๆ โดยเฉพาะใน YouTube และ TikTok ที่ถือเป็นพื้นที่พาเพลงเหล่านั้นไต่อันดับชาร์ตเพลงดังจากทั่วโลก จนกลายเป็นเพลงฮิตที่แฟนเพลง K-POP รู้จัก และ นิยมเปิดฟังซ้ำ ๆ อยู่ทุกที่ ทุกเวลา

ใครที่เสพติดการฟังเพลงเกาหลีอยู่แล้ว รอบนี้ Lifestyle Asia เลยขอเอาใจชาวเคป็อบด้วยการจัด Playlist เพลงเกาหลี 2023 สุดฮิตติดกระแส มาไว้ให้แฟน ๆ เคป็อบได้เลือกฟังกัน บอกไว้ก่อนว่า 10 เพลงนี้การันตีความฮิตจากการติดชาร์ตดังในเกาหลี และ ชาร์ตทั่วโลกมาแล้วมากมาย จะมีเพลงไหนที่ตรงกับลิสต์ในใจของคุณบ้าง ตามไปฟังพร้อมกันเลย

1. Seven – Jung Kook (feat. Latto)

เริ่มกันที่เพลงที่ฮิตที่สุดในเวลานี้ กับเพลงที่มีชื่อว่า Seven ของหนุ่ม JK หรือ จองกุก จากวง BTS ซิงเกิลโซโล่เดบิวต์ที่เปิดตัวมาได้ดีเกินคาด ทุบสถิติชาร์ตต่าง ๆ ทั้งในเกาหลี และ ต่างประเทศ ทะยานขึ้นสู่อันดับ 1 ของชาร์ตเพลงระดับโลกอย่าง Billboard HOT 100 ตั้งแต่สัปดาห์แรกอีกด้วย ซึ่งเพลง Seven ก็ได้แรปเปอร์สาวอเมริกา Latto มาร่วมร้องด้วย นอกจากนี้ยังมีเพลงในเวอร์ชั่น Explicit ที่มีเนื้อเพลงค่อนไปทาง 18+ เรียกว่าใครที่เปิดฟังครั้งแรก ถึงกับตาลุกวาว กรอกกลับไปฟังท่อนนั้นอีกรอบเลยทีเดียว

2. OMG – NewJeans

ต่อกันที่เพลง OMG ของเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังวง NewJeans ที่เรียกว่าเปิดปี 2023 มาก็กลายเป็นเพลงฮิตที่ใคร ๆ ก็เต้น และ ร้องตามได้ทันที เพลง OMG เป็นหนึ่งเพลงฮิตสุดไวรัลที่มาพร้อมกับท่าเต้นสุดเก๋ตามสไตล์ของ NewJeans ซึ่งเพลง OMG เป็นเพลงที่มีแนวดนตรี R&B , Hip-Hop ผสมผสานกับจังหวะของดนตรี UK Garage และ ดนตรี Trap เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ NewJeans สามารถเจาะเข้าชาร์ต Billboard’s Hot 100 ในอันดับที่ 91 ได้สำเร็จ และกลายเป็นศิลปินกลุ่ม K-POP ที่มีผลงานติดชาร์ต Billboard เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์

3. FLOWER – JISOO

เพลง FLOWER ผลงานไตเติลในโซโล่อัลบั้มแรกของสาว จีซู BLACKPINK ที่ได้นักแต่งเพลงคู่บุญ อย่าง Teddy , Vince , Kush และ VVN มาร่วมกันแต่งเนื้อร้อง และ ทำนอง ซึ่งทำออกมาได้ดีสุด ๆ โดยหลังจากการเปิดตัวเพลง FLOWER ไปวันแรก ก็มียอดฟังพุ่งทะลุไปอยู่ในอันดับที่ 6 บนแพลตฟอร์มสตรีมเพลงที่ใหญ่ที่สุดในโลก อย่าง Spotify’s Daily Top Song ถือเป็นศิลปินหญิงเดี่ยว K-POP ที่อยู่อันดับสูงที่สุด นอกจากนี้เพลง FLOWER ยังสร้างปรากฎการณ์สุดฮิตกับท่าเต้นทำมือดอกไม้สุดไวรัล ที่ใครต่อใครก็พากันคัฟเวอร์ และ เต้นตามกันได้ทั่วโลก

4. IAM – IVE

เพลง IAM ของเกิร์ลกรุ๊ปยอดนิยม IVE ถือเป็นอีกหนึ่งเพลงฮิตที่ได้รับความนิยมอย่างมากบนชาร์ตเพลงเกาหลี เพราะได้สร้างสถิติ Perfect All Kill บนชาร์ตเพลงหลักได้ อาทิ Melon , Bugs , Genie และ FLO Chart อย่างต่อเนื่องเป็นเพลงที่ 3 ภายในระยะเวลา 7 เดือนต่อจากเพลงแรก อย่าง After LIKE ที่ทำสถิติ Perfect All Kill ได้ในเดือนกันยายน 2022 ที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบัน เพลง IAM ก็ยังคงอยู่ใน TOP 10 บนชาร์ตหลักเกาหลี หลังจากปล่อยเพลงมาเป็นเวลานานกว่า 4 เดือน

5. Shoong! – TAEYANG (feat. LISA of BLACKPINK)

เพลง Shoong! ของศิลปินหนุ่มฮอต แทยัง ที่เรียกว่าเป็นการกลับมาทำเพลงอีกครั้งในรอบ 6 ปี เป็นอีกหนึ่งเพลงยอดนิยมในฝั่งอินเตอร์ ซึ่งงานนี้หนุ่มแทยังได้มีโอกาสชวนไอดอลสาวชื่อดัง อย่าง ลิซ่า BLACKPINK มาฟีเจอริง ทั้งร้อง ทั้งแรป ทั้งเต้น จัดเต็มแบบสุด ๆ Shoong! ถือเป็นเพลงที่ทำสถิติยอดวิวบนยูทูปได้ดีในอันดับต้น ๆ ของหนุ่มแทยังเลยก็ว่าได้ เพราะหลังจากที่ปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลงออกไป ก็มียอดผู้เข้าชมทะลุไปกว่า 1 ล้านวิวภายใน 60 นาที

6. Spicy – aespa

มาต่อกันที่เพลงเผ็ดร้อนของซัมเมอร์ปีนี้กัน กับเพลง Spicy ของเกิร์ลกรุ๊ปยอดนิยม อย่าง aespa ซึ่งเป็นเพลงไตเติลในมินิอัลบั้มล่าสุดของ aespa ที่รอบนี้ปล่อยมาเอาใจคอเพลงแนวซัมเมอร์ซัมใจแบบสุด ๆ พร้อมลุคใหม่ และ คอนเซ็ปต์ที่แปลกตาไปจากเดิม เพราะมาในสไตล์วัยรุ่นไฮสคูล เพลง Spicy มีจังหวะสนุกสนาน พร้อมท่อนฮุกติดหู I’m Too Spicy For Your Heart ที่ไม่ว่าใครก็ร้องตามได้ นอกจากนี้เพลง Spicy ยังสามารถเจาะเข้าอันดับ 1 ในชาร์ตหลักของเกาหลีได้อีกด้วย ถือเป็นการคัมแบคช่วงซัมเมอร์ที่ร้อนแรงสมการรอคอยจริง ๆ

7. Queencard – (G)I-DLE

จะขาดเพลงของวงเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดัง อย่าง (G)I-DLE ได้ไง ที่ตอนนี้กลายเป็นเกิร์ลกรุ๊ปควีนแห่งชาร์ตเพลงดิจิตอลไปแล้ว ล่าสุดได้ปล่อยเพลง Queencard ออกมาทุบสถิติบนชาร์ตเพลงเกาหลีอีกครั้ง ด้วยจังหวะเพลงที่สนุกสนาน และท่าเต้นสุดไวรัลบนแฟลตฟอร์มโซเชียลมีเดียชื่อดัง ทำให้เพลง Queencard สามารถไต่อันดับ 1 บนชาร์ตเกาหลี และทำสถิติ Perfect All Kill บนชาร์ตเพลงหลักได้สำเร็จเป็นเพลงที่ 3 ของวง ถือเป็นการตอกย้ำความความนิยมของวง (G)I-DLE ได้อย่างต่อเนื่อง

8. Super – SEVENTEEN

เป็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดด สำหรับวงบอยกรุ๊ปสุดฮอต SEVENTEEN ที่ปีนี้ได้ส่งเพลงฮิต อย่าง Super ออกมาต่อยอดความสำเร็จต่อจากเพลง HOT ในปีที่แล้ว ซึ่งหลังจากเพลง Super ได้ปล่อยออกมา ก็สามารถทำ New Peak ของ Daily Chart ในเกาหลีได้สำเร็จ แถมเพลง Super ยังอยู่ใน TOP10 บนชาร์ตหลักเกาหลี อย่าง Melon Music เป็นเวลาหลายสัปดาห์อีกด้วย เรียกว่าได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากทั้งแฟนเพลงเกาหลี และ แฟนเพลงทั่วโลกอย่างงดงาม สมกับความตั้งใจ ความทุ่มเทของทั้ง 13 หนุ่ม ที่เรียงร้อยถ่ายทอดออกมาอย่างลงตัวเลยจริง ๆ

9. UNFORGIVEN – LE SSERAFIM (feat. Nile Rodgers)

LE SSERAFIM เป็นหนึ่งวงเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ที่ทำผลงานออกมาได้ดีอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้พาเพลง UNFORGIVEN ไตเติลในอัลบั้มเต็มชุดแรกทะยานเข้าสู่ Top 5 บนชาร์ตเพลงหลักของเกาหลีได้สำเร็จ UNFORGIVEN เป็นเพลงที่มีดนตรีหลากหลายแนว ตั้งแต่ เทคโน / แดนซ์ , เรโทรป๊อปจากยุค 60 และ 70 ไปจนถึงแนวเพลงอะคูสติก และ โพสต์ / บริตป๊อป ซึ่งผลงานเพลงนี้แฟน ๆ ทั่วโลกต่างให้ความสนใจอย่างมาก โดยเฉพาะแฟนเพลงชาวไทย เพราะสาว ๆ LE SSERAFIM ได้บินมาถ่ายทำมิวสิควีดีโอถึงประเทศไทย และ มีการนำเสนอสถานที่ถ่ายทำสวย ๆ ของประเทศไทยผ่าน MV ให้ได้ชมกันอีกด้วย

10. Super Shy – NewJeans

ปิดท้ายด้วยรุกกี้มอนสเตอร์แห่งชาร์ตเพลงดิจิตอล อย่าง NewJeans ที่ล่าสุดได้ปล่อยเพลงใหม่ Super Shy มาให้ฟังกัน ต่อยอดความสำเร็จจากเพลง OMG ที่เป็นกระแสไวรัลไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งแน่นอนว่าถ้าเป็น NewJeans แล้ว การันตีเพลงฮิต เพลงปังได้เลยทันที เพราะหลังจาก 5 สาว NewJeans ได้ปล่อยเพลง Super Shy มา ก็สามารถทุบสถิติบนชาร์ตใหญ่ ๆ ได้อีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นชาร์ตหลักของเกาหลี ที่ทะยานขึ้นอันดับ 1 ในเวลาอันรวดเร็ว เป็นเพลงที่ 2 ที่ทำ Perfect All Kill ได้สำเร็จต่อจากเพลง Ditto ของปีที่แล้ว รวมถึง Super Shy ยังสามารถเจาะชาร์ตเพลงใหญ่ระดับโลก อย่าง Billboard HOT 100 ได้อย่างชิล ๆ กลายเป็นกลุ่มเคป๊อปที่ทำสถิติบนชาร์ต Billboard ได้เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์

