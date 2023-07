เตรียมทะยานความสนุกสู่ไทย กับ 2023 iKON WORLD TOUR TAKE OFF IN BANGKOK

วงบอยแบรนด์ KPOP สุดฮอตเตรียม TAKE OFF ทะยานมา Landing ที่ประเทศไทย พร้อมระเบิดความมันส์จัดเต็ม ใน ” 2023 iKON WORLD TOUR TAKE OFF IN BANGKOK” วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2566 เวลา 18.00 น. ณ IMPACT EXHIBITION HALL 5

เป็นโอกาสดีที่เหล่า iKONIC ไทยจะได้กรี๊ดลั่นฮออล์ไปกับทั้ง 6 หนุ่มหล่อกันอีกครั้งใน iKON WORLD TOUR ปี 2023 ที่มี Bangkok ถูกปักหมุดเป็นหนึ่งในลิสต์ด้วย โดยได้ผู้จัดอย่าง Be Here Now Kpop เสิร์ฟคความสนุกมาให้แฟนๆชาวไทยได้ฟินถึงที่ ไอคอน เป็นบอยแบนด์ KPOP จากประเทศเกาหลีใต้ เดบิวต์โดย YG Entertainment ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนหกคนได้แก่

Jay (제이) (เจย์) — หัวหน้าวง, นักร้องหลัก, นักเต้นนำ, เซ็นเตอร์, พี่ใหญ่

(제이) (เจย์) — หัวหน้าวง, นักร้องหลัก, นักเต้นนำ, เซ็นเตอร์, พี่ใหญ่ Song (송) (ซง) — นักร้องนำ

(송) (ซง) — นักร้องนำ Bobby (바비) (บ็อบบี้) — แร็ปเปอร์หลัก

(바비) (บ็อบบี้) — แร็ปเปอร์หลัก DK (디케이) (ดีเค) — นักเต้นหลัก, นักร้องนำ, แร็ปเปอร์

(디케이) (ดีเค) — นักเต้นหลัก, นักร้องนำ, แร็ปเปอร์ Ju-ne (준회) (จูเน่) — นักร้องหลัก, นักเต้นนำ

(준회) (จูเน่) — นักร้องหลัก, นักเต้นนำ Chan (찬) (ชาน) — นักร้อง, น้องเล็ก

(ในอดีตมีสมาชิกเจ็ดคน อีกหนึ่งคนคือ B.I ประกาศออกจากวงในเดือนมิถุนายน ปี 2019) ไอคอนปรากฏตัวเป็นครั้งแรกในรายการของเอ็มเน็ต WIN: Who Is Next และ Mix & Match ในฐานะทีมบี อัลบั้มแรก Welcome Back (2015) วางจำหน่ายในเดือนธันวาคม 2015 ขึ้นอันดับหนึ่งบนแกออนอัลบั้มชาร์ต และมีซิงเกิลที่ขึ้นอันดับหนึ่งถึงสองเพลง ได้แก่ “My Type” และ “Apology” ในปี 2018 ไอคอนออกอัลบั้มชุดที่สองชื่อ Return ซิงเกิลในอัลบั้ม “Love Scenario” กลายเป็นเพลงฮิตที่ได้รับรางวัลมากมาย อาทิ รางวัลเมลอนมิวสิกอะวอดส์ สาขาเพลงแห่งปี และมียอดวิวกว่า 633 ล้านวิวในปัจจุบันและมีเพลงที่คุ้นหูอย่าง Killing Me, Rythm Ta และเพลงใหม่แกะกล่องอย่าง Tantara และ U

หลังจากที่ ไอคอน หมดสัญญากับต้นสังกัดเก่า แล้วตัดสินใจก้าวเดินในเส้นทางใหม่ภายใต้สังกัด 143 Entertainment ไปเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2023 ที่ผ่านมา เหล่า iKONIC ทั่วโลกต่างจับตารอดูก้าวใหม่ครั้งสำคัญของพวกเขาบนเส้นทางดนตรีต่อจากนี้ ล่าสุดหนุ่ม ๆ ได้เริ่มก้าวแรกโดยการประกาศจัดเวิลด์ทัวร์ ในช่วงกลางปี 2023 นี้ โดยใช้ชื่อว่า TAKE OFF เป็นชื่อที่บ่งบอกว่าพวกเขาพร้อมที่จะโบยบินไปสร้างความสนุกให้กับ iKONIC ทั่วโลกแล้ว ซึ่งคอนเสิร์ตครั้งนี้นับเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งใหญ่รอบที่ 3 ต่อจาก ‘IKoncert 2016: Showtime Tour’ และ ‘iKon 2018 Continue Tour’

โดยเวิลด์ทัวร์ครั้งนี้หนุ่ม ๆ เริ่ม TAKE OFF กันที่กรุงโซล และต่อด้วยที่ไทเป, โตเกียว, มะนิลา, สิงค์โปร์, เอสเซน, ฟลอเรนซ์, ปารีส, กัวลาลัมเปอร์ รวมถึงอีกหลายเมืองในแถบอเมริกาอีกด้วย และประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศ Checklist ของเวิลด์ทัวร์ครั้งนี้อีกด้วย ใครที่ซื้อบัตรตั้งแต่รอบ Pre-Sale กำบัตรพร้อมแท่งไฟไว้ให้แน่น วอร์มร่างกาย ซ้อมคอเตรียมไปส่งเสียงเชียร์ให้สุดพลัง

VIP PACKAGE: (บัตรยืน)

VIP Gold 6,900 บาท / VIP Sliver 6,500 บาท

5,800 (บัตรยืน)/ 5,000 / 4,300 / 3,500 และ 2,900 บาท

ทุกที่นั่งทุกราคาบัตรรับ Official Poster และบัตรแข็งที่ระลึก สามารถติดตามความเคลื่อนไหว ซื้อบัตรได้ที่ทาง www.thaiticketmajor.com และ Thaiticket Major ทุกช่องทาง

อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์คนเมือง ร้านอาหารเด็ดดัง แฟชั่นล่าสุด สุขภาพ และความงาม พร้อมกับ เรื่องราวทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้ที่ Lifestyle Asia

Hero and Featured images:

www.facebook.com/143iKON

www.thaiticketmajor.com/concert/2023-ikon-world-tour-take-off-in-bangkok.html

Reference:

www.thaiticketmajor.com/concert/2023-ikon-world-tour-take-off-in-bangkok.html

www.korseries.com/2023-ikon-world-tour-take-off-in-bangkok-pr/

www.bandwagon.asia/

https://th.wikipedia.org/wiki/ไอคอน_(วงดนตรีเกาหลีใต้)