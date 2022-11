เพลงฟุตบอลโลก 5 เพลง ที่น่าจดจำ

ใกล้ถึงศึกฟุตบอลโลก 2022 กันแล้ว มีสิ่งหนึ่งที่เป็นเหมือนสิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ เพลงฟุตบอลโลก ถ้าเปรียบดั่งผัดกะเพรา ที่ไม่ได้ใส่ใบกะเพราก็คงขาดสีสันไปน่าดู เพราะ World Cup คือการที่ผู้คนหลากหลายชนชาติมีความหลงใหล มารวมอยู่ที่เดียวกัน คือฟุตบอล ฉะนั้น ดนตรี และ เพลงจึงเป็นส่วนประกอบที่สำคัญทำให้การแข่งมีรสชาติมากยิ่งขึ้น

โดยทาง ฟีฟ่า ได้ปล่อยเพลง “Hayya Hayya (Better Together)” เพลงประจำการแข่งขัน FIFA World Cup 2022 ที่กาต้าร์ไปตั้งแต่ต้นปี ขับร้องโดย Trinidad Cardona, Davido และ Aisha ที่หลายคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเพลงออกมาตอนไหน แต่ก็อาจจะเป็นที่จดจำของหลายคนก็ได้ก็คงต้องรอเวลาพิสูจน์กันอีกที

ส่วนที่น่าจดจำของ เพลงฟุตบอลโลก นั้น มีหลากหลายเพลง ที่แฟนยังคงจดจำทุกวันนี้ เพลงไหนคือตำนานประจำฟุตบอลโลก และ ยังอยู่ในความทรงจำของแฟนบอล ดังนั้น Lifestyle Asia Thailand จะพาไปทวนความทรงจำกัน โดยมี 5 อันดับ ดังนี้

1. Ricky Martin – The Cup of Life (La Copa de la Vida ชื่อในภาษาสเปน)

“The Cup of Life” คือเพลงประจำฟุตบอลโลกปี 1998 ที่ประเทศฝรั่งเศส ทำให้นักร้องละตินป๊อปชาวเปอร์โตริโก อย่าง ริคกี้ มาร์ติน (Ricky Martin) ที่ดังเป็นพลุแตกในดินแดนแถบทะเลแคริบเบียนอยู่แล้ว เขาก็โด่งดังในระดับโลกไปอีกขั้น จากการทาบทามของฟีฟ่า ให้ช่วยมาร้องเพลงประจำฟุตบอลโลกในปีนั้น ด้วยทำนองเพลงที่สนุกสนานชวนขยับขาขยับขาเสียเหลือเกิน แถมขึ้นท็อบชาร์ตเพลงในหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะในยุโรป

ด้วยท่อนฮุค ที่จำง่ายจนแทบอยู่ในโสตประสาท มันสะเด่าแบบถึงใจคนฟัง

Here we go! Ale, ale, ale!

Go, go, go! Ale, ale, ale!

Go, go, go! Ale, ale, ale!

คือถ้าถามแฟนฟุตบอล เพลงนี้ยังไงก็ท็อปลิสต์ติดชาร์ตต้น ๆ ของเพลงประจำฟุตบอลโลกแน่ ๆ อีกทั้งถ้าจะพูดถึงตัวร้องอย่าง ริคกี้ มาร์ติน ชีวิตก็น่าสนใจไม่น้อยเหมือนกับเพลงเพลงนี้เลยก็ว่าได้

2. Shakira – Waka Waka (This Time for Africa)

เพลงประจำฟุตบอลโลก 2010 ที่แอฟริกาใต้ ได้นักร้องสาวชาวโคลัมเบียอย่าง ชากีร่า (Shakira) มาขับร้อง ต้องบอกว่าหนึ่งในประวัติศาสตร์ของ YouTube ที่คนดูเยอะที่สุดหนึ่งคลิป ด้วยยอดวิวตอนนี้อยู่ที่ 3.2 พันล้านวิว กับคำว่า “Waka Waka” ที่ง่าย ๆ สั้น ๆ จดจำได้แบบที่แปลประมาณอยากให้ ทุกคนลงมือทำตามความฝันเหมือนดั่งในเพลง

ซึ่งเพลงนี้มีการดัดแปลงมาจากเพลง “Zangaléwa” จากวงประเทศแคเมอรูนในชื่อ Golden Sounds ปี 1986 กลายหนึ่งในเพลงที่ต้องหยุดขาตัวเองไม่ได้ พร้อมกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยสีสันดั่งในทวีปแอฟริกา

3. Gianna Nannini & Edoardo Bennato ร่วมกับ Giorgio Moroder – To be number one (Un’estate italiana ชื่อในภาษาอิตาลี)

“To be number one” เพลงประจำการแข่งฟุตบอลโลกปี 1990 ที่อิตาลี เป็นเพลงที่มีความ Epic ในแง่ดนตรีที่ดูแบบเป็นป๊อปร็อคซาวด์เนี๊ยบ ๆ พร้อมเสียงโซโลกีต้าร์บาดหูในช่วงอินโทรก่อนเข้าเพลง กับท่อนฮุค “To be number one” ที่ขึ้นเสียงสูงเป็นเอกลักษณ์ที่น่าจดจำ หรือต่อให้คุณไปฟังในเวอร์ชันภาษาอิตาลี ก็มีอารมณ์เร่าร้อนแทบจะไม่ต่างกันเสียเท่าไหร่

ซึ่งที่พูดมาทั้งหมดก็มาจากฝีมือโปรดิวเซอร์มือทองชาวอิตาลีอย่าง จอร์โจ มอโรเดร์ (Giorgio Moroder) ผู้บุกเบิกดนตรีเสียงสังเคราะห์ และ ตำนานแห่งดิสโก้ในดินแดนมักกะโรนี ยังไม่นับศิลปินที่ร่วมเขียน และ แต่งเนื่อเพลงนี้อย่าง Gianna Nannini & Edoardo Bennato (จิอันนา นันนินี่ & เอดูอาร์โด เบนนาโต) จนกลายเป็นหนึ่งในเพลงที่น่าจดจำของฟุตบอลโลกไปโดยปริยาย แถมยังขึ้นชาร์ตในยุโรปในอีกหลาย ๆ ประเทศ จนหยุดไม่อยู่ในช่วงเวลานั้น

4. Pitbull ร่วมกับ Jennifer Lopez & Claudia Leitte – We Are One (Ole Ola)

พิตบูลล์ (Pitbull) และ เจนนิเฟอร์ โลเปซ (Jennifer Lopez) สองศิลปินชาวอเมริกันจับมือนักร้องสาวชาวบราซิล คลอเดีย ไลท์ (Claudia Leitte) ในการทำเพลงประจำฟุตบอลโลก 2014 ที่บราซิล อย่าง “We Are One” แม้ในช่วงเวลานั้นจำได้ว่า จะโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากแฟนบอล และ สื่อมวลชน จากสำนวนเพลงที่มีความ clichés หรือสำนวนกับจังหวะดนตรี ซ้ำ ๆ ซาก ๆ ไปบ้างแบบสไตล์บราซิเลียน แถมการเนื้อเพลงก็เหมือนจะขาดวัฒนธรรมที่แท้จริงจากทั้งฝั่งโปรตุกีส และ บราซิล ถึงกระนั้นเพลง ก็ยังมีจังหวะโยกเย้า ดนตรีที่เร้าใจ และ เนื้อเพลงที่สื่อถึงการรวมเป็นหนึ่งเดียวของโลกนี้

นั้นก็เพียงพอให้เพลงนี้ยังน่าจดจำอีกหนึ่งเพลงทางการของฟุตบอลโลก

5. Il Divo และ Toni Braxton – The Time Of Our Lives

สิ่งที่ต้องเรียนรู้จากเพลงประจำฟุตบอลโลกของฟีฟ่านับตั้งแต่ปี 2010 การใช้เพลงสไตล์บัลลาด อาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีมากนักสำหรับการทำ World Cup song แต่ถ้ามองกันลึก ๆ ในเนื้อเพลงจริง ๆ “The Time Of Our Lives” ซึ่งเป็นเพลงมหกรรมลูกหนังประจำปี 2006 ที่ประเทศเยอรมนีที่ดีเลยก็ว่าได้

โทนี แบรกซ์ตัน ( Toni Braxton) ปลดปล่อยพลังเสียงสูงที่น่าฟัง และ อิล ดิโว (Il Divo) กลุ่มศิลปินจากสเปนที่นำเทคนิคการร้องแบบโอเปร่าผสมผสานดนตรีแนวป๊อป ที่ทำให้เพลง ดูมีความบัลลาด และโอเปร่า ผสมกันอย่างลงตัว แต่ก็นั้นแหละ แฟนบอลอาจจะไม่ได้มานึกถึงดนตรี และเนื้อเพลงเจ๋งมาก ขณะที่การแข่งขันมันมีความเร่าร้อน ต้องทำอะไรที่สนุก มันก็เลยขัดใจแฟนบอลส่วนใหญ่

ซึ่งถ้าจะมีอะไรที่น่าจดจำสำหรับฟุตบอลโลก 2006 ก็น่าจะเป็นซีนที่ ซีเนดีน ซีดาน ใช่หัวโหม่งบรรลือโลก ใส่ มาร์โก มาเตรัสซี่ ที่แฟนฟุตบอลยังจำไม่เคยลืม

