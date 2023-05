เพลงปลุกใจ 6 เพลง ที่ควรอยู่ในเพลย์ลิสต์ ก่อนไปเลือกตั้ง

ยิ่งใกล้เลือกตั้งเมื่อไหร่ ยิ่งทำให้คนที่อยากไปเลือกตื่นเต้นเรื่อย ๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ก็ขอให้ทุกคนไปเลือกตั้ง แต่ถ้ารู้สึกว่าตัวเองขาดแรงจูงใจ เราก็แนะนำสำหรับสายบันเทิงคุณก็ต้องไปหา เพลงปลุกใจ เพื่อปลุกไฟในครั้งนี้

พอดีได้ไปเห็นไอเดียจากเหล่าแอปฯ สตรีมมิ่ง ทั้งหลายที่มีการจัดเพลย์ลิสต์ ปลุกกระแส หา เพลงปลุกใจ ที่เนื้อกระตุ้นให้คนไม่นอนหลับทับสิทธิ์นั้นเอง ไปดูกันว่าไหนที่คุณควรติดโทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องเล่นเพลงบ้าง

1. เรามาอย่างสันติ – Slot Machine

ความหมายของเพลงที่จะชวนทำให้คนบรรลุธรรม แฝงปรัชญา ที่พูดถึงจุดเริ่มต้น และ ไปจนถึงจุดจบของชีวิต เพราะไม่ว่าคุณจะรักหรือจะเกลียด สุดท้ายมันขึ้นอยู่กับใจตัวเอง

อย่างท่อนหนึ่งในเพลงที่บอกว่า “มีความจริงในทุกสิ่ง ที่คอยให้คนค้นหาคำตอบ แต่มีคำคมของคนลวงหลอก ให้หลงจนต้องคอยและเฝ้ารอ” ที่ทุกคนเริ่มต้นใหม่ และ ดับสลายได้เสมอ พร้อมดนตรีร็อคที่จัดจ้าน เสียงเบส แน่นแบบจุก ๆ อีกทั้ง เพลงจากวง Slot Machine ก็มักจะมีลูกเล่นในเนื้อเพลง และ ชวนให้คนได้ฉุกคิดอะไรบางอย่างเสมอ

ชีวิตที่มีชีวิต – Getsunova

ถ้าจะเลือกสักเพลงให้เข้ากับแคมเปญเลือกตั้งปี 66 จะยกให้เพลง ชีวิตที่มีชีวิต ของ Getsunova เพราะประเด็นเนื้อหาสำคัญ เขาบอกให้คนฟังอย่างพวกเรา ๆ ทั้งหลายออกไปใช้ชีวิต เดินตามทางด้วยจุดมุ่งหมายของตัวเอง ถึงแม้จะมีอุปสรรคมากมายขนาดไหน แต่ชีวิตก็ต้องก้าวเดินต่อไป ซึ่งช่างเป็นบทเพลงปลุกใจที่ใช้ได้ทุกสถานการณ์เสียจริง ๆ

แดนเนรมิต – BIG ASS

แดนเนรมิต เป็นเพลงแรก ๆ หลังจากที่วง BIG ASS มีการเปลี่ยนนักร้องนำจาก คุณแด๊ก มาเป็น เจ๋ง ที่ทำให้วงปล่อยเพลง เปรียบเสมือนคนที่ยังไม่ค่อยไม่ค่อยมั่นใจตัวเอง เพราะเพิ่งมีการเปลี่ยน อะไรก็ยังไม่นิ่ง เหมือนกับท่อนเพลงเนื้อหาในช่วงแรก

“ฉันก็รู้ตัวว่าเธอไม่ค่อยจะมั่นใจ แต่อย่าเพิ่งคิดว่าอะไรไม่ดี ตรงที่เรายืนมันยังไม่สวยสักเท่าไร จะพยายามให้ยิ่งใหญ่กว่านี้”

คนเราอาจไม่จำเป็นต้องเป็นฮีโร่ยิ่งใหญ่ แต่คุณก็สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเอง เปลี่ยนแปลงประเทศให้ยื่งใหญ่ได้ ด้วยปากกา 1 แท่ง

This Land is Your Land – อาร์โล กัทรี (Arlo Guthrie), วูดดี กัทรี (Woody Guthrie)

ถ้าคุณได้ติดตามพิธีสาบานตนเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาของ โจ ไบเดน (Joe Biden) เพลง This Land is Your Land ได้บรรเลง และ ขับร้อง โดย เจอนนิเฟอร์ โลเปซ (Jennifer Lopez) ที่ช่างทรงพลังและสร้างความฮึกเหิมเป็นอย่างยิ่ง

เบื้องหลังของเพลงนี้มาจากความเบื่อหน่ายทางการเมืองของ วูดดี กัทรี (Woody Guthrie) นักร้องโฟล์คชื่อดังในทศวรรษ 30-50 โดยในช่วง ปี ค.ศ. 1939 ทุกหนทุกแห่งที่เขาเดินทางไป มีเพลง “God Bless America” ​​เปิดทางวิทยุตลอดเวลา มันทำให้ กัทรี หัวเสียไม่ใช่น้อย เพราะเขารู้สึกว่าเพลงของ เออร์วิง เบอร์ลิน (Irving Berlin) น้ำเน่าเกินไป แถมมีความรักชาติเกินเบอร์ และ เหมือนหลอกลวงชีวิตชาวอเมริกันจำนวนมากที่ต้องเผชิญ ในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ยืดเยื้อเข้าสู่ปีที่ 10 ในห้วงเวลานั้น ซึ่งรู้โดยตรงว่าชีวิตที่ยากลำบากสำหรับคนยากจนเป็นอย่างไร จึงทำให้เกิดเพลง This Land is Your Land

ก็นับเป็นเพลงที่มาจากความรู้สึกทางด้านการเมืองโดยตรง ซึ่งแม้จะพูดถึงการเมืองอเมริกา แต่เนื้อหาบางส่วนก็ปรับใช้การเมืองได้ทุกประเทศ

Revolution – The Beatles

เพลงด้าน Side-B ของวง The Beatles ที่เป็นวงดนตรีที่มักจะมีความหัวขบถในตัวอยู่แล้ว ซึ่ง จอห์น เลนนอน (John Lennon) พูดถึงเบื้องหลังเพลงนี้ แรงบันดาลใจจากการประท้วงทางการเมืองในต้นปี 1968 ที่มีทั่วโลกเกี่ยวกับสงครามเวียดนาม และ การประท้วงหลายพื้นที่ในยุโรป

โดยเนื้อเพลงของ เลนนอน ที่แสดงความเห็นอกเห็นใจกับความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม แต่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับยุทธวิธีรุนแรงที่ดำเนินการโดยเหล่าสมาชิกของฝั่งซ้ายในเวลานั้น แม้ว่าเพื่อนร่วมวงจะมองมีข้อจำกัด แต่เขาก็ยืนยันว่าจะรวมเพลงนี้ไว้ในซิงเกิลถัดไป ซึ่งเพลงนี้เป็นการพูดถึงการเปลี่ยนแปลงโลก หาแนวทางแก้ไข ที่จำทำให้โลกนี้ ดีขึ้น

Beautiful Day – U2

เป็นเพลงที่อยากให้คุณได้มีจอย ๆ มีความสุขกับชีวิต จากวงดังจากไอร์แลนด์อย่าง U2 โดยเพลง “Beautiful Day” ได้ปล่อยในปี 2000 ซึ่งจังหวะดนตรีแตกต่างจากจังหวะทั่วไปในยุค 90

เป็นเพลงเกี่ยวกับการหาความสุขในสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ในชีวิต ไม่ว่าชีวิตจะลำบากแค่ไหน หรือเคยประสบความสูญเสีย เราก็ต้องเห็นคุณค่าของสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เราทิ้งไป เช่นเดียวกับดอกไม้ ที่สามารถเติบโตได้ในสภาพที่ไม่เอื้ออำนวย เฉกเช่นเดียวกับ มนุษย์ก็สามารถอยู่รอด และ ยืนหยัดในช่วงเวลาที่ยากลำบากได้เช่นกัน

เพลงนี้เป็นเครื่องเตือนใจที่สำคัญให้เราชื่นชมสิ่งอันละเล็กละน้อย และ ดูเหมือนไม่มีความหมายทั้งหมดในชีวิตของเรา แต่ก็ยังเป็นสิ่งจำเป็น

Main, Hero and Featured images: slotmachine.band, FB G etsunova, FB BIG ASS Rockband, commons.wikimedia

