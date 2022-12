All I want for Christmas Is You เพลงคริสมาสต์ยอดนิยมตลอดกาล ที่ต้องเปิดทุกปี

เมื่อถึงใกล้ช่วงเทศกาลคริสมาสต์เมื่อไหร่ ตามห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ก็จะต้องมีการประดับประดาสถานที่ ด้วยสิ่งของตกแต่งมากมายไม่ว่าจะเป็นต้นคริสมาสต์ ป้ายตัวการ์ตูนซานตาคลอส ไปจนถึงกวางเรนเดียร์ กล่องของขวัญ และอื่น ๆ อีกมากมาย แต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลย ก็คือ “เพลงคริสมาสต์” นั่นเอง แน่นอนว่าเพลงที่จะต้องเปิดภายในห้างนั้น จะต้องเป็นเพลงสนุก ๆ ฉะนั้น นอกเหนือจากเพลงธีมทั่ว ๆ ไปอย่าง Santa Claus Is Comin To Town หรือ Silent Night แล้ว เพลงป๊อปต่าง ๆ ก็มักจะถูกหยิบยกมาเปิด ให้เทศกาลนี้ด้วยเช่นกัน โดยเพลงที่มักจะถูกเลือกมาเปิดมากที่สุด จนในตอนนี้ก็เรียกได้ว่า เป็นเพลงอมตะนิรันดร์การของเทศกาลนี้ไปแล้วก็คือ All I want for Christmas Is You จากเจ้าแม่เพลงอย่าง Mariah Carey นั่นเอง

หากผู้อ่านได้ฟังเพลงจากด้านบนนี้ เราจะเห็นได้ว่าเพลงนี้มีส่วนผสมของ R&B เล็กน้อยในช่วง Intro ของเพลง ในขณะที่ท่อนเพลงตั้งแต่ช่วงกลางเป็นต้นมา จนถึงตอนจบนั้น ก็จะกลายเป็นเพลงป๊อปสนุกสนาน ที่ผสมผสานเสียงที่คล้ายกับเสียงกระพรวน พร้อมกับเสียงสูง ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Mariah Carey ทำให้เพลงนี้ กลิ่นอายของคริสมาสต์แบบเต็ม ๆ และถึงแม้ว่าเพลงนี้ จะอาจจะร้องตามยากไปนิดด้วยเนื้อเสียงของแม่ Mariah ที่ยากจะหาใครร้องได้เหมือน หรือเสียงอาจจะไปไม่สูงได้เท่าของคุณแม่ แต่ท่อนที่ทุกคนจะต้องร้องตามได้แน่ ๆ ก็คือ “All I want for Christmas is you” นั่นเอง

ที่น่าสนใจก็คือ เคยมีข้อมูลเปิดเผยมาว่า Mariah Carey แต่งเพลงนี้ด้วยเวลาเพียง 15 นาทีเท่านั้น ถึงต่อให้รวมเวลาในการขัดเกลาเพลงนี้ให้เข้าที่ ก็ใช้เวลาแค่ 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นเอง แถมเพลงนี้ ในตอนแรกผู้ร่วมเขียนเพลงนี้ กลับไม่ชอบเพลงนี้เลยด้วยซ้ำ แต่สุดท้ายแล้ว เพลงนี้สามารถทำยอดขายได้มากกว่า 16 ล้านก๊อปปี้ และกลายเป็นซิงเกิ้ลที่ขายได้มากที่สุดตลอดกาล ซึ่งตอนนี้ ก็ยังคงไม่มีใครสามารถล้มแชมป์เพลงนี้ได้เลย แถมเพลงนี้ยังถูก Michael Bublé นักร้องรางวัล Grammy Award 4 สมัยนำไปร้อง Cover อีกด้วย

หากลองดูใน Google Trend จะพบว่า เพลงนี้ ยังกลายเป็นเพลงที่มีกราฟสถิติการค้นหา สุดแสนจะประหลาดอีกด้วย นั่นก็คือ หากดูจากภาพด้านบนนี้ เราจะได้เห็นว่า เพลงดังกล่าวนั้นกลายเป็นกราฟที่คล้ายกับหนามแหลม ที่จะพุ่งแทงขึ้นมาสลับกันไปเรื่อย ๆ โดยในทุก ๆ วันที่ 25 ธันวาคมของทุกปี เพลงนี้จะได้รับความนิยมอย่างมาก จากผู้คนทั่วโลกอย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ไปจนถึงช่วงต้นมกราคมนั้น เพลงนี้กลายเป็นเพลงที่ถูกลืมไปเลยก็ว่าได้

และแน่นอนว่า กราฟดังกล่าวนั้น ก็ไม่ต่างจากกราฟของประเทศไทยที่เราก็จะได้เห็นว่า เพลง All I want for Christmas Is You ก็ได้รับความนิยมจากคนไทย ไม่แพ้ทั่วโลกเลยทีเดียว และเช่นกันก็คือ เพลงนี้จะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงเดือนธันวาคมนั่นเอง

เรียกได้ว่าเพลง All I want for Christmas Is You กลายเป็นเพลงประจำเทศกาลคริสมาสต์ อย่างปฏิเสธไม่ได้เลยทีเดียว ด้วยดนตรีที่สนุกสนาน เสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ และที่สำคัญที่สำคัญที่สุด ก็คือเนื้อเพลงที่ทุกคนจะต้องร้องท่อนสำคัญได้ นั่นก็คือ All I want for Christmas is you นั่นเอง คริสมาสต์ปีนี้ คุณเตรียมตัวร้องเพลงกันไว้แล้วหรือยัง หากใครร้อง cover ได้เพราะ ๆ อย่าลืมอัดลง Youtube แล้วแบ่งปันให้ชาว Lifestyle Asia ฟังกันด้วยนะ

