ครบรอบ 35 ปี ของ Final Fantasy ในคอนเสิร์ต Final Fantasy Distance world “Coral”

สำหรับเหล่าสาวกของเกมระดับตำนาน ของบริษัท Square Soft หรือในปัจจุบันคือ Square Enix ที่ปัจจุบัน น่าจะกลายเป็นผู้ใหญ่ในวัยทำงาน หรือวัยพ่อแม่กันแล้ว แต่เสน่ห์ของเกมผจญภัย RPG (Role Playing Game) ชื่อดังอย่าง Final Fantasy ก็ยังคงติดตรึงในใจแน่นอน ด้วยความสำเร็จของตัวเกม ที่มีภาคหลักมากกว่า 15 ภาค และยังมีภาคย่อยอื่น ๆ ซึ่งนอกจากเกมเพลย์ และเนื้อเรื่องที่สนุกสนาน ซึ้งกินใจ อีกหนึ่งในปัจจัยเสริม ที่แม้แต่จะได้ยินผ่าน ๆ เหล่าสาวกเกมนี้ก็ทราบได้ทันที ว่าคือเพลงประกอบของเกมที่มีประพันธ์ขึ้นมาอย่างเพราะพริ้ง และใส่ความตั้งใจลงไปเต็มที่ และโอกาสที่จะได้ฟังเพลงจาก Final Fantasy ในโอกาสที่ตัวเกมครบรอบ 35 ปีที่ยาวนานในการกำเนิดขึ้นมา จะมีอะไรที่จะดีกว่าการได้เข้าร่วมฟังคอนเสิร์ตอย่าง Final Fantasy Distance Worlds “Coral”

คอนเสิร์ต Final Fantasy Distance Worlds “Coral” ได้เริ่มต้นเป็นการแสดงดนตรี ด้วยออเคสตร้าวงใหญ่ โดยเริ่มต้นจัดงานในเดือนสิงหาคม 2022 ในญี่ปุ่น ไปจนจบที่การแสดงในอเมริกาในเดือนมีนาคมปี 2023 ในประเทศไทยนั้น ได้จัดแสดงในวันที่ 17-18 ธันวาคม 2022 ที่ผ่านมา ที่หอประชุม มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม

ภายในงานคอนเสิร์ต ได้มีการแสดงเพลงประกอบในเกม Final Fantasy หลากหลายภาค ซึ่งเริ่มต้นด้วยเพลง Theme song ของตัวเกมเป็นน้ำจิ้ม ตามด้วยเพลงประกอบในเกม Final Fantasy ภาค 1-6 เป็นการเริ่มต้น และมีเพลง Highlight เช่น “Suteki da ne”, “Melodies of light” หรือแม้แต่เพลง “Torn from the Heavens”

ภายในงาน นอกจากจะใช้ทีมจัดงานมืออาชีพอย่าง Five Four Records ทีมงานเดิมที่เป็นหัวเรือหลัก ในการจัดงานแสดงในรูปแบบนี้มาแล้ว ทั้งคอนเสิร์ต Distance World ครั้งแรกในปี 2018 และคอนเสิร์ต NieR : Orchestra concert ในปี 2020 ยังเชิญทีมงานตัวกลั่นที่เป็นหัวใจในการสร้าง Final Fantasy อย่าง Rikki (ผู้ขับร้องเพลง Final Fantasy X), Emiko Shiratori (ผู้ขับร้องเพลง Final Fantasy IX), Hitoshi Sakimoto (ผู้ประพันธ์เพลง Final Fantasy XII) และ Yoko Shimomura (ผู้ประพันธ์เพลง Final Fantasy XV) โดยในทางนักแสดงบนเวทีนั้น ประกอบด้วย วงออเคสตร้า Thailand Philharmonic Orchestra ซึ่งเป็นวงออเคสตร้า ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาและใช้บรรเลงในงานแสดงดนตรีในระดับประเทศเป็นหลัก ซึ่งมีสมาชิก ประกอบด้วยเหล่าอาจารย์ นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหลัก และยังเปิดโอกาสให้นักดนตรี ที่มีความสามารถเข้าร่วมได้อีกด้วย และได้วาทยกรระดับโลก Arnie Roth ชาวอเมริกันผู้ซึ่งมีฝีมือและประสบการณ์ในการเป็นวาทยากรให้กับงานคอนเสิร์ตเพลงจากวิดิโอเกมต่าง ๆ มาแล้วหลายครั้ง

ทางวงออเคสตร้า Thailand Philharmonic Orchestra เอง นอกจากเป้าหมายจะเป็นการยกระดับความสามารถของนักดนตรีไทย ร่วมไปพร้อมกับการให้การศึกษาทางวิชาการจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ซึ่งทางคณะมีศักยภาพเทียบเท่ามหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลก และยังให้นักเรียนนักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการขึ้นเวทีหรือได้แสดงจริง เพื่อเป็นการสะสมประสบการณ์ของนักดนตรียุคใหม่ ให้เป็นพื้นฐานที่เข้มแข็งของเหล่าศิลปินและนักดนตรีให้พัฒนาศักยภาพและฝีมือต่อไปในระดับโลกอีกด้วย

นอกจากนั้น ภายในงานยังมีการจัดจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้อง เช่น DVD เพลงและ DVD บันทึกการแสดออเคสตร้าของเพลงจากเกม Final Fantasy อย่างถูกลิขสิทธิ์ และไม่มีจำหน่ายนอกจากการจำหน่ายภายในงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากแฟนเกมและแฟนเพลงเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้วงการดนตรีของไทยได้รับประสบการณ์การแสดงและโชว์ฝีมือในการแสดงในคุณภาพระดับโลกให้เป็นที่ประจักต์กันทั้งในประเทศไทย และในสายตาผู้ชมทั่วโลกอีกด้วย

