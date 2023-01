Golden Disc Awards 2023 สรุปรางวัลและควันหลง ณ แดนสยาม

Golden Disc Awards 2023 ครั้งที่ 37 งานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่ของวงการเพลง K-Pop ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน มีศิลปินเข้าร่วมมากกว่ามากมาย ยกตัวอย่างที่กำลังได้ความสนใจจากแฟน ๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น ENHYPEN, LE SSERAFIM และ NewJeans

ก่อนที่งานจริงจะเริ่มต้นในวันเสาร์ 6 ธันวาคม ที่ผ่านมา เหล่าศิลปินเกาหลีที่ยกทัพกันมาที่ประเทศไทยนั้น พวกเขาได้มางานแถลงข่าว ณ Athenee Crystal Hall A ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน พร้อมด้วย อีคยองรัน ประธานผู้อำนวยการการจัดงาน แถมเป็น CEO บริษัท Studio Jam ที่บรรยากาศเต็มไปด้วยสื่อมวลชน และ แฟนเพลงโชคดีบางส่วน ที่ได้เข้ารอบด้วย

คำสำคัญที่ทำให้เห็นว่าทำไมงานนี้ถึงมาจัดที่ประเทศไทย ท่านประธานการจัดงานพูดตรง ๆ เลยว่า ประเทศไทยมีตลาดที่เปิดกว้างสำหรับวงการเพลง K-Pop ซึ่งแน่นอนการเกิดงานนี้ไม่ใช้เรื่องง่าย เพราะต้องมีการพูดคุย และดีลกับหลายฝ่าย สุดท้ายการได้พาร์ทเนอร์ในประเทศที่ตรงกัน จึงทำให้งานนี้เกิดขึ้นได้จริงในประเทศไทย

กลับมาเข้าสู่งาน Golden Disc Awards 2023 ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน มี 3 รางวัล เรือธงที่ทุกคนจับตามองนั้นก็คือ เพลงยอดเยี่ยม Best Digital Song (Daesang), อัลบั้มยอดเยี่ยม Best Album (Daesang) และ Artist of the Year

สำหรับรางวัล Artist of the year หรือศิลปินแห่งปีเป็นของ PSY เจ้าของเพลง GANGNAM STYLE ยอดวิว 4.6 พันล้าน และ คงมีผลงานให้แฟน ๆ ได้รับฟังเสมอ ไม่ได้หายไปไหน กับเพลงล่าสุด That That Feat. SUGA แถมเขายังพ่วงรางวัล Best Digital Song ที่ยังทำให้เขาสร้างผลงานไปเรื่อยๆ

ในส่วนของรางวัล Best Digital Song (Daesang) ไปอยู่ในมือของ LOVE DIVE ผลงานวงเกิร์ลกรุ๊ปที่ฮิตฮอตขนาดนี้อย่าง IVE แล้วพวกเธอยังกวาดอีกรางวัลอย่าง Rookie Artist Award ร่วมกับ NewJeans และ LE SSERAFIM มากกว่านั้น IVE ยังได้ Best Digital Song อีกด้วย

ส่วนตัวเต็งทุกสำนัก ทุกรายการ ก็ย่อมหนีไม่พ้นวง BTS ที่กวาดรางวัลไปทั้งหมด 4 รางวัล Album of the Year (Daesang), Best Album, Golden Disc Most Popular Artist และ TikTok Golden Disc Most Popular Artist ซึ่งตัวแทนของวงอย่าง J-Hope ที่มาเยือนประเทศไทยก็ยังได้รับรางวัลส่วนตัวด้วยนั้นก็คือ Thai Fans Support with BAOJI นั้นทำให้ BTS กลายเป็นศิลปินวงแรกที่ได้รับรางวัล Album of the Year นานถึง 6 ปี อีกทั้งได้ Best Album ยาวนานติดต่อกันเป็นปีที่ 9 แล้ว

นอกจากนี้ ที่ประเทศไทยยังมีรางวัลพิเศษอย่าง Thai K-Pop Artist ผู้ได้รับการโหวตเป็นวง SEVENTEEN อีกหนึ่งวงบอยแบนด์ที่กำลังมาแรง ซึ่งการจัดงานครั้งนี้สร้างความประทับใจให้เหล่าสาวกเพลงเกาหลีเป็นอย่างมาก ทั้งแสง สี เสียง ที่จัดเต็ม คำชื่นชมล้นหลามที่ส่งมาให้ผู้จัดทั้งในไทยและเกาหลีใต้ ดังนั้นจึงไม่แปลกใจที่แจกรางวัลทางดนตรีต่าง ๆ ของ K-Pop จะแวะมาที่ประเทศไทยอีก

ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะทุกคน!!

รายชื่อผู้ชนะทั้งหมด ดังนี้

Digital Song of the Year (Daesang): IVE

IVE Album of the Year (Daesang): BTS

BTS Best Digital Song (Bonsang): BIGBANG, (G)I-DLE, IVE, Jay Park, MeloMance’s Kim Min Seok, Lim Young Woong, NewJeans, PSY

BIGBANG, (G)I-DLE, IVE, Jay Park, MeloMance’s Kim Min Seok, Lim Young Woong, NewJeans, PSY Best Album (Bonsang): BLACKPINK, BTS, ENHYPEN, NCT, NCT 127, NCT DREAM, SEVENTEEN, Stray Kids

BLACKPINK, BTS, ENHYPEN, NCT, NCT 127, NCT DREAM, SEVENTEEN, Stray Kids Artist of the Year: PSY

PSY Most Popular Artist: (G)I-DLE, Stray Kids

(G)I-DLE, Stray Kids Rookie Artist of the Year: IVE, LE SSERAFIM, NewJeans

IVE, LE SSERAFIM, NewJeans TikTok Golden Disc Popularity Award: BTS

BTS Best Group: TREASURE

TREASURE Best Performance: SEVENTEEN

SEVENTEEN Best Solo Artist: BE’O, Younha

BE’O, Younha Best R&B/Hip Hop: BIG Naughty

BIG Naughty Best Producer: Seo Hyun Joo of Starship Entertainment

Seo Hyun Joo of Starship Entertainment Thai Fans Support with BAOJI: BTS’s J-Hope

BTS’s J-Hope Thai K-Pop Artist: SEVENTEEN

