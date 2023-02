‘Beyoncé’ พลิกประวัติศาสตร์โกยรางวัลเยอะสุด เซอร์ไพรส์หนัก ‘Harry Styles’ คว้ารางวัลใหญ่ GRAMMY Award 2023 ครั้งที่ 65

ทุบสถิติโลกตัวแม่ Queen B – Beyoncé รับไป 4 รางวัลในปีนี้ รวมทั้งหมด 32 รางวัล กลายเป็นศิลปินที่ได้รางวัลแกรมมี่มากที่สุดในโลก ด้านหนุ่ม Harry Styles สุดเซอร์ไพรส์คว้า Album of the Year GRAMMY Award 2023

สิ้นสุดกันไปแล้วกับงานประกาศผลทางดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดระดับโลก GRAMMY Award 2023 ครั้งที่ 65 จัดขึ้น ณ Crypto.com Arena ลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา

โดย The Recording Academy สถาบันศิลปะวิทยาการการบันทึกเสียงแห่งสหรัฐอเมริกา ของคืนวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ตามเวลาท้องถิ่น หรือตรงกับเช้าวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ตามเวลาประเทศไทย ออกอากาศสดทาง CBS Television Network และ Live Streaming บน Paramount+

และเช่นเคย เทรเวอร์ โนอาห์ (Trevor Noah) นักแสดง Comedian ชื่อดังชาวแอฟริกาใต้ ที่เคยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล GRAMMY อดีตพิธีกรรายการ “The Daily Show” กลับมาทำหน้าที่ Host เป็นปีที่สามติดต่อกัน สร้างความสนุก เรียกเสียงหัวเราะในงานได้เป็นอย่างดี

วันนี้เราได้รวบรวมผลรางวัล Highlight โมเม้นต์ความประทับใจต่างๆของงานในปีนี้มาให้รับชมกัน

เริ่มจากบรรยากาศ Fashion พรมแดงของเหล่า Celebrity ทั้งวงการอย่าง Cadi B

นอกจากในปีนี้จะมอบรางวัลทั้งหมดมากกว่า 91 รางวัลแล้ว เป็นปีแรกที่เพิ่มสาขารางวัลใหม่อีก 5 สาขา ได้แก่

Songwriter of the Year (Non-Classical)

Best Alternative Music Performance)

Best Score Soundtrack For Video Games and Other Interactive Media

Best Spoken Word Poetry Album

Special Merit Award: Best Song For Social Change รางวัลพิเศษสำหรับผู้สร้างสรรค์งานเพลงที่พูดถึงประเด็นทางสังคมโดยเฉพาะ

Beyoncé จากผลงานเพลงในอัลบั้ม “Renaissance” คว้าไป 4 รางวัล ได้แก่

รางวัล Best Dance/Electronic Album

รางวัล Best Dance/Electronic Recording

รางวัลเพลงอาร์แอนด์บียอดเยี่ยม

รางวัลการแสดงเพลงอาร์แอนด์บีแบบดั้งเดิมยอดเยี่ยม

กลายเป็นศิลปินที่ทำลายสถิติโลก! ด้วยการสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักร้องที่ได้รับรางวัล GRAMMY Awards มากที่สุดในโลกถึง 32 ตัว

Harry Styles ส่งอัลบั้ม “Harry’s House” คว้ารางวัลใหญ่ (Album of the Year) และอีกหนึ่งรางวัลคือ (Best Pop Vocal Album) เรียกได้ว่าเป็นม้ามืดของงานวันนี้ แซงหน้าผู้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงระดับ Top อย่าง Adele, Coldplay, Lizzo

Kim Petras ศิลปินชาวเยอรมนี กลายเป็น ‘ผู้หญิงข้ามเพศคนแรกที่ชนะรางวัลแกรมมี่’ ด้วยเพลง Unholy ที่ร้องคู่กับ Sam Smith ได้รับรางวัล Best Pop Duo/Group Performance และร่วมโชว์สุดเร้าร้อนบนเวทีอีกด้วย นับเป็นความภาคถูมิใจและจารึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของชาว LGBTQIA+

Dwayne Johnson หรือ The Rock และ Adele ทั้งคู่ได้พบกันครั้งแรกที่งานนี้ ซึ่งก่อนหน้าที่ Adele เคยให้สัมภาษณ์ว่าบุคคลที่ไม่เคยเจอและอยากเจอมากที่สุดคือ The Rock นั้นเอง

ผลรางวัล GRAMMY Awards 2023 สาขาอื่นๆที่น่าสนใจมีดังนี้

รางวัล Album of the Year : Harry Styles – Harry’s House

รางวัล Best New Artist : Samara Joy

รางวัล Record of the Year : Lizzo – About Damn Time

รางวัล Song of the Year : Bonnie Raitt – Just Like That

รางวัล Best Pop Solo Performance : Adele – Easy on Me

รางวัล Best Dance/Electronic Music Album : Beyoncé – Renaissance

รางวัล Best Rap Album : Kendrick Lamar – Mr. Morale & the Big Steppers

รางวัล Best Pop Duo/Group Performance : Sam Smith & Kim Petras – Unholy

รางวัล Best R&B Song : Beyoncé – Cuff It

รางวัล Best Pop Vocal Album : Harry Styles – Harry’s House

รางวัล Best Music Video : Taylor Swift – All Too Well: The Short Film

รางวัล Best Rock Album : Ozzy Osbourne – Patient Number 9

รางวัล Best Rock Song : Brandi Carlile – Broken Horses

Refference : https://www.grammy.com/

Image Credit : @RecordingAcad

Youtube : Recording Academy / GRAMMYs

https://www.facebook.com/cryptocomarena/

https://instagram.com/cryptocomarena/?hl=en

https://twitter.com/cryptocomarena?lang=en

