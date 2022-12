Grammy Awards 2023 สิ่งที่คุณควรต้องรู้ก่อนลุ้นรางวัลปีหน้า

Grammy Awards 2023 ครั้งที่ 65 โดยจะจัดขึ้นในเช้าวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2023 ตามเวลาประเทศไทย จากการประกาศ ณ Crypto.com Arena ลอสแอนเจลิส และ ได้มีการประกาศรายชื่อผู้ชื่อเข้าชิงรางวัลที่เราคุ้นหูคุ้นตา ซึ่งรางวัลใหญ่ที่ทุกคนจับจ้องอยู่ไม่ว่าจะเป็น สาขาอัลบั้มแห่งปี (Album of the Year), สาขาบันทึกเสียงแห่งปี (Record of the Year), สาขาเพลงแห่งปี (Song of the Year) และศิลปินหน้าใหม่แห่งปี (Best New Artist) ยังไม่นับสาขาที่รวมนับกันแล้วไปถึง 91 สาขา

อีกทั้งยังมีการเพิ่มสาขาใหม่ไปอีก 5 สาขา สำหรับปีนี้ คือ

Songwriter Of The Year, Non-Classical

Best Alternative Music Performance

Best Americana Performance

Best Score Soundtrack For Video Games And Other Interactive Media

Best Spoken Word Poetry Album

ด้านศิลปิน นักร้อง คนดังที่พร้อมจะตบเท้ามางานนี้อีกมากมาย ที่มีทั้ง Taylor Swift, Beyoncé, Harry Styles และคู่หู Bruno Mars กับ Anderson.Paak ยังรวมไปถึงพิธีกรก็ยังได้ Trevor Noah จาก “The Daily Show” กลับมารับเป็นพิธีกรในปี 2023 อีกครั้ง หลังจากปีที่แล้วดำเนินการเป็นพิธีกรได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมากมายจากแฟนเพลง รวมถึง Grammy Awards 2023 ครั้งนี้จะมีการเฉลิมฉลองให้กับดนตรีแนวฮิปฮอปที่กำลังเข้าหลักชัย 50 ปี ซึ่งแน่นอน ศิลปินที่อยู่สาขาคงได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่อะไรสักอย่างให้กับงานครั้งนี้

มาลองดูคร่าว ๆ สำหรับสาขาใหญ่ โดยเริ่มที่ สาขาบันทึกเสียงแห่งปี (Record of the Year) ที่จะมอบให้ทั้งศิลปิน โปรดิวเซอร์ และ วิศวกรเสียง ที่ขนทัพศิลปินดังมากมายทั้ง Don’t Shut Me Down ของ ABBA, Easy On Me ของ Adele, BREAK MY SOUL จาก Beyoncé, Good Morning Gorgeous ของ Mary J. Blige, You and Me On The Rock ของ Brandi Carlile, Woman ของ Doja Cat, Bad Habit ของ Steve Lacy, The Heart Part 5 ของ Kendrick Lamar, About Damn Time ของ Lizzo หรือ As It Was ของ Harry Styles ที่มีแต่ตัวเต็ง ๆ ขึ้นหม้อกันทั้งนั้น

ต่อด้วย สาขาอัลบั้มแห่งปี (Album of the Year) ที่มอบให้แก่ศิลปิน และ ศิลปินที่มาร่วมร้องด้วย นักแต่งเพลง และวิศวกรเสียง โดยมีรายชื่ออัลบั้มที่เฮโลเข้ามากมาย เช่น Voyage ของ ABBA, 30 ของ Adele, Un Verano Sin Ti ของ Bad Bunny, Renaissance ของ Beyoncé, Good Morning Gorgeous (Deluxe) ของ Mary J. Blige, In These Silent Days ของ Brandi Carlile, Music of the Spheres ของ Coldplay, Mr. Morale & the Big Steppers ของ Kendrick Lamar, Special ของ Lizzo และ จบด้วยที่ Harry’s House ของ Harry Styles

และ ที่น่าจะเป็นที่สนใจแฟนเพลงมากที่สุดก็คือ สาขาเพลงแห่งปี (Song of the Year) ที่ต้องเป็นเพลงที่มีคุณสมบัติกับช่วงเวลาที่งานปีนั้น ๆ นำโดย abcdefu ของ GAYLE, About Damn Time ของ Lizzo, All Too Well (10 Minute Version) ของ Taylor Swift, As It Was ของ Harry Styles, Bad Habit ของ Steve Lacy, Break My Soul ของ Beyoncé, Easy on Me ของ Adele, God Did ของ DJ Khaled, The Heart Part 5 ของ Kendrick Lamar และ Just Like That ของ Bonnie Raitt

จบด้วยสาขาที่ต้องจับตามองอย่าง ศิลปินหน้าใหม่แห่งปี (Best New Artist) ที่ขนทัพกองทัพนักร้องที่เพิ่งเข้าวงการทั้ง Anitta, Omar Apollo, DOMi & JD Beck, Muni Long, Samara Joy, Latto, Måneskin, Tobe Nwigwe, Molly Tuttle และ Wet Leg ที่พร้อมท้าชิงกันอย่างดุเดือด

Grammy Awards 2023 ใครจะได้รางวัลใหญ่ที่สุด หรือใครจะได้เป็นดาวเด่น คงได้ลุ้นกันในปีหน้า วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2023 ถ้าถึงเวลาใกล้ ๆ งานประกาศรางวัล Lifestyle Asia จะติดตามสถานการณ์ให้ทันท่วงทีไม่มีพลาดอย่างแน่นอน

Hero and featured images: Grammy Awards

อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟสไตล์คนเมือง ร้านอาหารเด็ดดัง แฟชั่นล่าสุด สุขภาพ และความงาม พร้อมกับ เรื่องราวทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้ที่ Lifestyle Asia

References:

https://www.grammy.com/news/2023-grammy-nominations-complete-winners-nominees-list

https://www.recordingacademy.com/news/2023-grammys-online-entry-period-oep-webinar-invite-how-to-submit-music-nominations