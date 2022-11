Heal the World ครบรอบ 20 ปี เพลงการกุศลที่กลายเป็นตำนาน

“ไมเคิล แจ็คสัน” แค่พูดชื่อนี้มาคงไม่มีใครไม่รู้ ‘King of Pop’ ผู้เป็นตำนานในวงการเพลงโลก ถ้าทุกวันนี้เขายังอยู่ก็จะมีอายุครบรอบ 64 ปี แต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้กัน ไมเคิล เสียชีวิตไปตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี 2009 และ เราก็ไม่ได้มาพูดถึงประวัติของเขาที่ทุกคนที่น่าจะรู้ดีอยู่แล้ว แค่อยากจะพูดถึงเพลง Heal the World ที่กำลังจะครบรอบ 20 ปี จากวันที่ปล่อยเพลงครั้งแรกในวันที่ 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 1992 จากอัลบั้ม Dangerous (1991) ซึ่งเป็นสตูดิโออัลบั้มที่ 8 ในชีวิตของราชาเพลงป๊อปผู้นี้

Heal the World เพลงลำดับที่ 6 ของอัลบั้ม Dangerous เป็นเพลงที่ไมเคิล แจ็คสัน แต่ง และ เรียบเรียงเองทั้ง โดยได้ บรูซ สวีเดียน (Bruce Swedien) คอยเป็นโปรดิวเซอร์เพลงนี้ให้ เขาคือ Sound Engineer ที่อยู่เบื้องหลังทั้ง บาบาร่า สไตรแซนด์, พอล แม็คคาร์ธนี่ย์ และ ควินซี่ โจนส์ ซึ่งเป็นเพลงที่ ไมเคิล ตั้งใจในการพูดถึงการต่อต้านสงคราม เรียกร้องความเห็นอกเห็นใจ และขอให้โลกใบนี้เป็นโลกที่ดีกว่าเดิม

Heal the world

Make it a better place

For you and for me, and the entire human race

There are people dying

If you care enough for the living

Make a better place for you and for me

ท่อนฮุคที่กินใจฟังทีไรก็รู้สึกกินใจไปเสียทุกที แล้วเพลงนี้ก็กลายเป็นเพลงชาติของใครหลายที่เอาไว้ปลุกใจเวลาที่อยากให้โลกดีขึ้น ซึ่ง MV เพลงนี้ตอนถ่ายทำได้มีการนำภาพเด็ก ๆ จากทั่วโลกที่กำลังอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ที่ไม่สงบ โดยเฉพาะในประเทศ บุรุนดี ที่ทุกคนต้องทนทุกข์ทรมาน และ ไมเคิล แจ็คสัน ก็ไม่ได้ปรากฎตัวในมิวสิควีดีโอ แต่อย่างใด ซึ่งเพลงนี้ มักจะเป็นเพลงในเพลย์ลิสต์ของเขาเสมอเวลาที่ได้ไปที่แสดงคอนเสิร์ต Dangerous World Tour และ History World Tour

จนกระทั่งเพลงนี้ก็สร้างแรงบันดาลใจให้ก่อตั้ง Heal the World Foundation ในปีเดียวกันที่เพลงปล่อยออกมา เพื่อเป็นมูลนิธิช่วยเหลือสังคม โดยมีจุดประสงค์เพื่อหายาให้เด็ก ๆ และต่อสู้กับความหิวโหย รวมถึงยาเสพติด และการติดแอลกอฮอล์ ซึ่ง มูลนิธิ ก็ร่วมทำงานกับองค์กรท้องถิ่นเพื่อแบ่งโครงสร้างพื้นฐาน และผู้เชี่ยวชาญลงไปในพื้นที่นั้นๆ เพื่อช่วยเด็กๆ ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น

โดยในปี ค.ศ 2001 ไมเคิล แจ็คสัน เคยพูดคุยกับแฟนเพลงบนโลกอินเตอร์เน็ต ถึงเพลง Heal the World ว่า เป็นหนึ่งในเพลงที่เขาภาคภูมิใจที่สุด ด้วยแนวคิด “ดีขึ้นเพื่อทุกคน” และรวมถึงในสารคดี Living with Michael Jackson ที่พูดถึงสถานที่แต่งเพลงที่ใต้ต้นไม้ Giving Tree ที่บ้านเนเวอร์แลนด์

อีกทั้งเพลงนี้ยังขึ้นไปถึงอันดับสองของ UK Singles Chart ในช่วงเดือนธันวาคม 1992 โดยอันดับที่ 1 ในตอนนั้นเป็นเพลงที่โด่งดังมาจนถึงปัจจุบันอย่าง “I Will Always Love You”ของวิทนีย์ ฮุสตัน และยังไต่ไปถึงอันดับที่ 27 ของ Billboard Hot 100 รวมไปถึงชาร์ตเพลงทั่วโลก

นอกจากจะเป็นเพลงที่ให้กำลังใจแล้ว ก็ยังเป็นเพลงที่กำลังสร้างตำนานบทถัดไปในยุคนั้นเลยก็ว่าได้ ซึ่งเพลงยังมีผลกระทบไปในสังคมด้านอื่นอีก อย่างเช่น กรณีของ เจมส์ บัลเกอร์ เด็กน้อยวัย 2 ขวบ ที่เป็นเหยื่อของฆาตกรต่อเนื่องในสหราชอาณาจักรในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 1993 เป็นข่าวใหญ่สร้างความโศกเศร้าอย่างมากมายในขณะนั้น โดย ไมเคิล แจ็คสัน รับรู้ถึงเรื่องนี้ ได้อนุญาตนำเพลงนี้ไปเปิดในงานศพของ เจมส์ บัลเกอร์ และ ทุกการดาวน์โหลดเพลงนี้ก็เพื่อระดมทุนในการช่วยเหลือครอบครัวเด็กน้อยคนนี้ รวมถึงองค์กรเกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กต่าง ๆ ในเวลาต่อมา

แม้แต่ช่วงที่เสียชีวิตไปแล้ว 12 วัน ก็มีอีเวนต์รำลึกถึงไมเคิล แจ็คสัน วันที่ 7 กรกฎาคม 2009 ที่ Staples Center ในลอสแอนเจลิส เป็นงานที่ขึ้นส่วนตัวของครอบครัว และเพื่อนสนิท ก็ได้นำเพลง “We Are the World” และ “Heal the World” เป็นหนึ่งในเพลงสำคัญในงานรำลึกอีกด้วย ซึ่ง Staples Center เป็นสถานที่ฝึกซ้อมคอนเสิร์ตใหญ่ “This Is It” ที่พร้อมจะแสดงที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ แต่เจ้าตัวก็ได้จากไปเสียก่อน

และเพลงนี้ก็กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งในปี 2020 ช่วงเวลาที่ทุกคนทั่วโลกประสบหาโรคระบาดอย่างโควิด-19 ช่องของ ไมเคิล แจ็คสัน ก็ได้เพลง “Heal the World” มาใส่เหตุการณ์นี้ โดยเป็นการให้กำลังใจผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมอ พยาบาล และอาสาสมัคร อีกมากมาย เพื่อส่งต่อปณิธานในเพลง ด้วยแนวคิดเดิมของเพลง คือ “ดีขึ้นเพื่อทุกคน”

สุดท้าย แม้ตัวของ ไมเคิล แจ็คสัน จะไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้ว แต่เพลงของเขา ยังคงสามารถสร้างผลกระทบให้กับโลกมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเพลงนี้ก็เป็นหนึ่งเพลงที่ส่งเจตนาที่ดีอยากให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้น ในแบบของ ‘King of Pop’ นั้นเอง

Hero and featured images: Michael Jackson Official Twitter

