สาดความแซ่บให้แดงไปทั้งเมือง กับเพลงใหม่จาก Doja Cat ใน MV ‘Paint the Town Red’

ยัยแมวโดจา กลับมาพร้อมความแซ่บไฟลุก กับเพลงสุดแคชชี่ฟังละมุ่น ออกไปสนุกให้เต็มที่ปาร์ตี้ให้สุดเหวี่ยงไปเลยหญิง! กับซิงเกิลใหม่ ‘Paint the Town Red’ ของ Doja Cat

Amala Ratna Zandile Dlamini หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อ Doja Cat แร็ปเปอร์ นักร้อง นักแต่งเพลง และโปรดิวเซอร์เพลงชาวอเมริกัน มีผลงานเพลงฮิต ติดหู และได้มีโอกาสร่วมแจมกับศิลปินดังมากมาย อย่างเพลง Say So เป็นเพลงแรกของทาง โดจา แคต ที่สามารถไต่อันดับ 1 ของชาร์ตได้สำเร็จ, 34+35 เป็นเพลงที่ทาง Ariana ได้ดึงโดจาและเมแกนเข้ามาสร้างสีสัน, I Like You (A Happier Song) เพลงสุดน่ารักของ Post Malone, Kiss Me More เพลงฮิตระดับตำนานของโดจา เพราะสามารถคว้ารางวัล Grammy Awards, You Right Featuring The Weeknd และ Woman, Need To Know, Vegas เป็นต้น

หลังจาก โดจา แคต คอนเฟิร์มว่าจะขึ้นแสดงในงาน Victoria’s Secret World Tour เธอก็เริ่มเผยซิงเกิลออกมาให้ได้ฟังกันเรื่อยๆ สำหรับซิงเกิลล่าสุดที่ปล่อยออกมาสดๆร้อนๆ ‘Paint the Town Red’ เพลงจากอัลบั้มใหม่ของสาวมั่น โดจา แคต หลังจากเธอเริ่มต้นยุคใหม่ด้วยเพลง ‘Attention’ ทีปล่อยไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน เปิดตัวอยู่ใน Top 40 ของชาร์ต Billboard Hot 100 และมียอดสตรีมบน Spotify กว่า 50 ล้านครั้งตั้งแต่เปิดตัว และในส่วนของมิวสิกวิดีโอก็ไม่น้อยหน้า มียอดวิวถึง 15 ล้านครั้ง

สำหรับซิงเกิล ‘Paint the Town Red’ นี้เปิดหัวมาด้วยการใช้แซมเพิลจากเพลงฮิต Walk on By ของ นักร้องดังระดับตำนานอย่าง Dionne Warwick (ดิออน วอร์วิค) ที่ทุกคนต้องคุ้นหูเป็นอย่างดี ผนวกกับเนื้อเพลงแร็ปที่แซ่บสุด ที่อยากออกไปสนุกให้เต็มที่ ใช้ชีวิตให้สุดเหวี่ยง ทำให้เพลงนี้ดูกลมกล่อม ฟังง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ โดยเพลงนี้ยังปล่อยมาพร้อมกับมิวสิกวิดีโอ ที่ร่วมกำกับโดย โดจา แคต และ Nina McNeely ซึ่งมีแรงบันดาลใจมาจากภาพวาดสามภาพที่เธอออกแบบด้วยตัวเธอเอง เลยกลายเป็นมิวสิกวิดีโอที่มาในแนวงานอาร์ตสวยๆ ควรเข้าไปชมเป็นอย่างยิ่ง

Hero and Featured images: Sony Music Thailand, Youtube: Doja Cat