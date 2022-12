เพลง K-Pop กับ 50 อันดับ ศิลปินเกาหลีที่คนฟังมากสุดปี 2022 ใน Spotify

กระแสการจัดอันดับ #2022Wrapped จากแพลตฟอร์ม Spotify ที่ทำให้คนทั่วโลกดูว่าใครฟังอะไร หรือมีอะไรที่ดีที่สุดในช่วงปีที่ผ่านมา ทำให้แฟนเพลงได้เข้าถึงเพลงศิลปินที่รักได้ง่ายขึ้น เช่นกัน ลองมาดูฝั่ง เพลง K-Pop ที่วงการบันเทิงเกาหลีใต้ก็ยังโด่งดังไปทั่วโลก ดังนั้น Spotify จึงได้ออกมาเปิดเผยอันดับ ศิลปิน K-Pop ที่มียอดสตรีมมิงจากผู้ฟังทั่วโลกที่สุด 50 อันดับ หรือ Top 50 K-Pop Artists of 2022 Globally สำหรับปี 2022 ไปลุ้นกันว่ามีใครบ้าง

แต่ก่อนจะมาดูรายชื่อศิลปินทั้งหมด คงต้องบอกว่า อันดับที่ 1 ไม่เหนือความคาดหมายเท่าไหร่ เพราะวง BTS ยังคงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากแฟนเพลงทั่วโลกถึงแม้จะมีการประกาศพักวง หลังจากที่สมาชิกบางส่วนต้องไปรับใช้ชาติ แต่ด้วยผลงานต่างที่ไปในระดับสากล ทำให้ชื่อของพวกเขายังติดลมบนอยู่ นอกจากอันดับในประเทศตัวเองแล้ว ถ้าลองไปดูในโหมด ท็อป 5 ศิลปินทั่วโลกที่คนฟังผ่าน Spotify มากที่สุด หรือ Most-Streamed Artists Globally โดย BTS เป็นรองเพียงแค่ Bad Bunny, Taylor Swift, Drake และ The Weeknd เท่านั้น

ถ้าดูจาก 4 อันดับแรกที่มีทั้ง BTS, BLACKPINK, TWICE และ Stray Kids จะมีหน้าตาเหมือนกับปี 2021 อย่างกับแกะ จะเปลี่ยนแค่อันดับ 5 ที่ปีนี้เป็น SEVENTEEN ในขณะที่ปีที่แล้วจะเป็น Tomorrow X Together ส่วน ท็อป 10 ก็จะได้เห็นชื่ออย่าง Tomorrow X Together ที่ตกไป 1 อันดับจากปีที่แล้ว นอกจากนี้ยังมี ENHYPHEN, ITZY, Red Velvet และ (G)I-DLE

ส่วนอันดับ 2 BLACKPINK คงไม่มีต้องพูดสรรพคุณของวงนี้อีกแล้ว เพราะทุกคนรู้จักกันดี มีเพลงทีไร การตอบรับถล่มทลายแทบจะทุกเพลง ยิ่งมีประกาศทัวร์รอบโลกไปจนถึงปีหน้า บัตรขายหมดกันไปหลายที่ รวมถึงสมาชิกแต่ละคนก็มีงานตลอด พวกเขายังได้กระแสจากแฟนเพลงอีกยาว ๆ และ อันดับ 3 อย่าง TWICE สมาชิก 9 สาว จากค่าย JYP ที่เพิ่งต่อสัญญากับค่ายไปอีก ก็ได้เห็นอีกเกิร์ลกรุ๊ปอีกนานๆ หลังจากที่เดบิวต์ในปี 2015 TWICE ถือเป็นตัวแทนแถวหน้าของวงการ เพลง K-Pop มาตลอด ซึ่งปี 2022 วงได้ ได้สร้างสถิติขายบัตรในอเมริกาเหนือ “Sold Out” หมดทุกรอบสำหรับเวิลด์ทัวร์ครั้งที่ 4

ใครที่เป็นแฟนแอป Spotify ก็จะ Spotify Wrapped ว่าเพลงไหนจะอยู่ในอันดับเพลงที่คุณฟังบ่อยที่สุด ทั้งในเวอร์ชัน iOS และ Android ซึ่งในส่วนของ Spotify Wrapped เป็นฟีเจอร์ที่วิเคราะห์พฤติกรรมการฟังเพลงของคุณว่าจะออกมาเป็นแบบไหน ทางแอปจะช่วยคุณได้รู้สไตล์ของคุณเองด้วย

ดังนั้น มาดูรายชื่อ 50 อันดับ นักร้อง เพลง K-Pop ที่คนฟังมากสุดปี 2022 ดังนี้

BTS BLACKPINK TWICE Stray Kids SEVENTEEN TXT ENHYPEN ITZY BTS’s Jungkook (G)I-DLE Red Velvet aespa BLACKPINK’s Lisa IVE NCT DREAM BTS’s J-Hope IU ATEEZ NCT 127 EXO TREASURE BTS’s V Girls’ Generation’s Taeyeon LE SSERAFIM NewJeans STAYC PSY BIGBANG MONSTA X Kep1er LOONA Jessi Agust D (BTS’ Suga) Jay Park Ha Sung Woon Girls’ Generation MAMAMOO TWICE’s Nayeon BTS’s Jimin BIBI DAY6 NMIXX BTS’s Jin GOT7 Lee Hi DPR IAN Jeon Somi Dreamcatcher NCT U Chungha

