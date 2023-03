อันดับ นักร้องดัง ยอดขายสูงสุดตลอดกาล อมตะข้ามกาลเวลา

อีกวงดนตรีจากอังกฤษ ฟอร์มวงขึ้นมาตั้งแต่ปี 1965 Syd Barrett, Nick Mason, Roger Waters และ Richard Wright อีกคนหนึ่งคือ David Gilmour ที่เข้าวงมาในเดือนธันวาคมปี 1967 และ Syd Barrett ก็ได้ออกจากวงในปี 1968 ผลงานมีชื่อของวงนี้มีหลายอัลบั้ม The Dark Side of the Moon, The Piper at the Gates of Dawn และ Wish You Were Here โดยมียอดขาย 236 ล้านชุด