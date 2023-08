ชาว ONCE พร้อมไหมซิส! กับ TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ BANGKOK

กว่า 4 ปี ที่รอคอยของวง TWICE (ทไวซ์) 9 สาว Girl Group ระดับ Legend กว่า 8 ปี ในวงการ KPOP กำลังจะกลับมาแจกความสดใส มอบความสุข ขวัญใจชาวด้อม ONCE (วันซ์) เมืองไทยอีกครั้ง ใน TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ BANGKOK ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 และ วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 เต็มอิ่มจุใจทั้งสองวัน ที่ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี

นับตั้งแต่คอนเสิร์ต TWICE WORLD TOUR 2019 ‘TWICELIGHTS’ IN BANGKOK เมื่อปี 2019 ก็นับเป็นเวลากว่า 4 ปีแล้วที่ทั้ง 9 สาว ไม่ได้มีการจัดคอนเสิร์ตเดี่ยวในประเทศไทย ถึงแม้ TWICE จะมีอายุวงกว่า 8 ปีในปีนี้ แต่พวกเธอก็ยังคงสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงกระแสความนิยมอันไม่เปลี่ยนแปลงและมากขึ้นอย่างต่อเนื่องของพวกเธอโดยการประกาศจัดเวิลด์ทัวร์ในฝั่งทวีปยุโรปเป็นครั้งแรก ที่ SoFi Stadium ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่บัตรถูกจำหน่ายหมดทุกที่นั่ง นับเป็นเกิร์ลกรุ๊ปจากเกาหลีใต้กลุ่มแรก และวง K-Pop วงที่ 2 ถัดจาก BTS ที่สามารถจัดคอนเสิร์ตในที่แห่งนี้ได้

ทุบสถิติใหม่ให้พี่สาวน้องสาวชาววั้นเมืองไทย ด้วยกระแสความฮอตเกินต้านของ ศิลปินเกิร์ลกรุ๊ป TWICE ที่ทำบัตรคอนเสิร์ตในไทย ขายบัตรวันแรกหมดเกลี้ยง Sold Out ภายในเวลาอันรวดเร็ว จนต้องเปิดโชว์เพิ่มอีกรอบ สำหรับเกิร์ลกรุ๊ป Generation ที่ 3 ของวงการเคป๊อป กลับมาเยือนกรุงเทพฯ ในรอบ 4 ปี กับเวิลด์ทัวร์ครั้งใหม่ เพลงใหม่ เพลงปัง เพลงดังมาครบ โปรดักชั่นเป๊ะ ONCE (วันซ์) วอร์มคอ รอเต้น ได้เลย โดยได้ประกาศตารางทัวร์คอนเสิร์ตในหลายเมือง ทั้งสิงคโปร์ ลอนดอน ปารีส เบอร์ลิน บูลาคัน และกรุงเทพมหานคร

TWICE (ทไวซ์)

เกิร์ลกรุ๊ปเจ้าของรางวัล Breakthrough Award จากงาน Billboard Women in Music 2023 เป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังของเกาหลี สังกัดค่าย JYP Entertainment เปิดตัวเมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2558 ประกอบด้วยสมาชิก ทั้งหมด 9 คน โดยสมาชิกทั้งหมดผ่านการคัดเลือกจาก 16 ผู้เข้าแข่งขันของรายการแนวเรียลลิตี้ชื่อว่า Sixteen ประกอบไปด้วย

1. Nayeon (นายอน) ชาวเกาหลี

2. Jeongyeon (จองยอน) ชาวเกาหลี

3. Momo (โมโมะ) ชาวญี่ปุ่น

4. ซานะ (ซานะ) ชาวญี่ปุ่น

5. Jihyo (จีฮโย) ชาวเกาหลี

6. Mina (มินะ) ชาวญี่ปุ่น

7. Dahyun (ดาฮยอน) ชาวเกาหลี

8. Chaeyoung (แชยอง) ชาวเกาหลี

9. Tzuyu (จื่อวี) ชาวไต้หวัน

โดยที่ TWICE (ทไวซ์) แปลว่า สองครั้ง สื่อความหมายว่า ผู้ชมย่อมได้รับความประทับใจจากกลุ่มถึงสองหน คือ “ประทับใจเมื่อได้ยิน และประทับใจเมื่อได้ชม”

ทไวซ์ ประสบความสำเร็จในฐานะหนึ่งในศิลปินเคป๊อปที่มียอดขายอัลบั้มสูงสุดตลอดกาล โดยกวาดยอดขายกว่า 10 ล้านอัลบั้ม ยอดสตรีมมิงกว่า 6,000 ล้านครั้งใน Spotify รวมไปถึงได้ปรากฏตัวในรายการวาไรตี้ชื่อดังมากมาย ไม่ว่าจะเป็น The Tonight Show Starring Jimmy Fallon และ The Late Show with Stephen Colbert นอกจากนี้ทไวซ์ยังเป็นเคป๊อปเกิร์ลกรุ๊ปวงแรกที่ได้จัดสเตเดียมทัวร์ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยเพิ่งปิดทัวร์ญี่ปุ่นเลกแรกที่ Ajinomoto Stadium พร้อมแฟน ๆ เข้าชมกว่า 100,000 คน

แน่นอนว่า นอกจาก ชาววันซ์จะได้พบกับการแสดงสุดปัง พร้อมโปรดักชันอลังการที่นอกจากจะโชว์เพลงจากอัลบั้มใหม่อย่าง Set Me Free และ Moonrise Sunrise แล้ว TWICE ยังขนเพลงฮิตจากชุดก่อน ๆ ที่แฟน ๆ คิดถึง พร้อม Solo Stage สุดปังมาให้ชมกันอย่างจุใจ อย่างแน่นอน สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของคอนเสิร์ต TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ IN BANGKOK ทั้งข้อมูลของคอนเสิร์ต ผังที่นั่ง และราคาได้ผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ Live Nation Tero และ Thaiticket Major ทุกสาขา แล้วเจอกันนะซิส!

