มองเส้นทางความรักฉบับ Taylor Swift การเติบโตจากอัลบั้มเดบิวต์ สู่มุมมองในเวอร์ชั่นรีเรคคอร์ด

ก้าวย่างการเติบโตความรักของสาว Taylor Swift ( เทย์เลอร์ สวิฟต์ ) เธอเริ่มต้นจากเด็กสาววัยทีนที่คบกับหนุ่มรุ่นพี่ในโรงเรียน สู่หญิงสาวที่มองความรักแบบผู้ใหญ่อย่างเต็มตัว

หลังจากฟาดฟันจับจองตีตั๋ว Taylor Swift the Eras Tours กันนั้น อัลบั้มรีเรคคอร์ดที่แฟนๆ สวิฟตี้เฝ้ารออย่าง Speak Now (Taylor’s Version) ก็ปล่อยออกมาเมื่อไม่กี่วันก่อน แน่นอนว่าเธอทำยอดพาอัลบั้มปีนสู่ชาร์ตได้อย่างรวดเร็วเป็นประวัติการณ์ มันทำให้เราคิดว่าคงถึงเวลาแล้วล่ะ ที่สวิฟตี้อย่างผู้เขียนคนนี้ จะขอหยิบเรื่องราวการผจญภัยบนเส้นทางความรักของศิลปินสาวแห่งทศวรรษ มาบอกเล่าการเติบโตที่เราได้เห็นผ่านผลงานมากมายของเธอกัน เพราะถ้าให้เดากันโต้งๆ เราว่านักร้องสาว Taylor Swift คือหญิงสาวที่จัดอยู่ในประเภทว่า Hopeless Romantic หรือภาษาไทยง่ายๆ คือสาวช่างฝัน ผู้มองหาคู่แท้ของชีวิต คนที่เซนซิทีฟและคาดหวังในความรัก จนหลายครั้งที่ยึดติดกับภาพฝันนิยามรักมากเกินกว่าความรักในชีวิตจริง

ก็ถือว่ามีองค์ประกอบความเป็นสายเลือดศิลปินแบบเต็มสูบ เพราะเธออ่อนไหวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น และคิดเล็กคิดน้อยกับเรื่องต่างๆ ในขณะเดียวกันเธอก็มักให้ความสำคัญกับสิ่งเล็กน้อยที่ผ่านมา ตามเนื้อเพลงที่เราได้ฟังกัน ทั้งมือที่สัมผัสกันแผ่วเบา ลมเย็นๆ ที่พัดผ่านหน้า การเต้นรำกลางสายฝน หนังสือ เจ้าหญิง และเจ้าชาย มาดูกันว่า The Music Industry คนนี้จะเติบโตในด้านความรักไปในรูปแบบไหนกันบ้าง

Taylor Swift อัลบั้มเดบิวต์อัลบั้มแรกของเธอ คือช่วงไฮสคูลวัยใส เหมือนเธอที่มองความรักแบบบับเบิ้มกัมลูกโป่ง มีความจั๊กจี๊คันๆ หัวใจ ความแอบรักหนุ่มสาวข้างบ้าน หรือเพื่อนรุ่นพี่ในโรงเรียน ซึ่งมันยังติดมากับความใสซื่อ เพราะเธอเขียนเพลงขึ้นด้วยมุมมองของสาวคันทรีแบบที่เธอเป็นอย่าง Teardrops on My Guitar และ Tim McGraw ที่ร่วมแต่งกับ Liz Rose นั้น เป็นความรักในช่วงซัมเมอร์ ที่เธอรู้ตัวว่าจะต้องจบความรักกับหนุ่มรุ่นพี่ลง หลังเขาต้องจากเมืองไปเพื่อเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย

ส่วน Fearless นั้นคือสาวคันทรีช่างฝัน ภาพความรักของเทย์เลอร์ในช่วงนี้ ยังคงเป็นความรักช่วงวัยทีนของตัวเธอเอง หลังได้โอกาสพบกับคนมากมาย (เพราะเริ่มทำงานเป็นนักร้องเต็มตัว) เธอกับนักร้องหนุ่มค่ายดิสนีย์ในตอนนั้นอย่าง Joe Jonas เป็นคู่รักวัยรุ่นที่น่าอิจฉา หากว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นการจบกันที่ไม่สวยเอาสุดๆ เช่นเดียวกัน เพราะเขาบอกเลิกกับเธอทางโทรศัพท์โดยใช้เวลาแค่ 27 วินาที แน่นอนว่าเพราะความเจ็บใจของเธอ จึงได้คลอดเพลง Forever & Always และ Mr. Perfectly Fine ออกมาเสียดสีชีวิตรักในตอนนั้น ว่าเขาน่ะช่างดูเพอร์เฟกต์ไปหมดเลยล่ะ

Speak Now เป็นช่วงอายุที่ไม่ได้เติบโตมากไปกว่าอัลบั้ม Fearless สักเท่าไหร่ แม้ความรักที่ผ่านมาทั้งกับคนดังและคนไม่ดังจะผิดพลาด และคับแค้นใจไปบ้าง แต่กับหนุ่ม Taylor Lautner ที่คบกันในปี 2009 นั้น เป็นแฟนเก่าในไม่กี่คนที่เธอรู้สึกผิดกับเขาจริงๆ สาวเทย์อุทิศเพลง Back to December ให้ โดยเนื้อความบ่งบอกถึงความเสียใจที่เธอมีต่อหนุ่มแสนดีผิวเข้มคนนั้น จากนั้นไม่นานความรักครั้งใหม่เกิดขึ้นกับคนที่ใครๆ ก็เตือนถึงอายุที่ห่างกันอย่าง John Mayer จนไม่เป็นไปอย่างที่ใจหวัง Dear John และ The Story of Us ก็ถูกปล่อยออกมาเป็นตัวแทนความเศร้าของเธอ พร้อมตัดพ้อว่า Don’t you think I was too young, To be messed with? เลยเหรอ

มากันที่อัลบั้ม Red เป็นช่วงเวลาที่เธอได้เรียนรู้การอกหักจากรักที่จริงจังเป็นครั้งแรก อัลบั้มแห่งความเจ็บปวดเศร้าใจ เพราะเธอคาดหวังมากถึงขนาดเลยเถิดผูกมัดทางกายไปไกล นั่นอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เธอรู้สึกเจ็บปวดมากกว่าความรักที่ผ่านๆ มา โดยโจทก์ในความสัมพันธ์ครั้งนี้คือนักแสดงหนุ่มพราวเสน่ห์ Jake Gyllenhaal เธอคบกับเขาในช่วงปี 2010 ด้วยเวลาไม่นาน แต่เป็นความรักฝังใจที่นานพอสมควร สาวเทย์เล่าว่า All Too Well เป็นเพลงที่เธอใช้เวลาในการแต่งนานมากที่สุด เพราะมันมีอะไรเต็มไปหมดที่เธอจับต้นชนปลายความรู้สึกไม่ได้ และอีกเพลงอย่าง The Moment I Knew มันเหมือนเธอมองความรักในแบบที่อยากจะให้เป็น ไม่ใช่ในแบบที่เป็น

เมื่ออัลบั้ม Red ไม่ใช่แค่ความรู้สึกที่กระจัดกระจายเท่านั้น แต่สไตล์เพลงของเธอเองก็มีการผสมผสานหลายอย่างลงไปด้วย ในขณะที่ 1989 จึงเห็นรูปรอยชัดเจนว่าเธอย้ายฐานมาเป็นป๊อปแล้วอย่างเต็มตัว ส่วนความรักที่เคยคาดหวังจากคนรักแล้วไม่ได้เป็นดั่งใจฝัน ในช่วงเวลานี้เธอจึงลองปล่อยใจให้ความรักได้นำทาง แม้จะรู้ว่าเส้นทางที่เธอจะไปนั้น มันไม่ได้มั่นคงเลยแม้แต่น้อย มันคลุมเครือ ไม่เข้ากัน แต่เธอก็เลือกที่จะเฉยเมยกับสัญญาณเหล่านั้น จนกลายมาเป็นเพลง Out of the Woods หรือกระทั่ง Style ที่เธอแต่งขึ้นเพื่อสะท้อนความสัมพันธ์ในช่วงนั้นกับหนุ่ม Harry Styles ที่ดูเหมือนทั้งคู่จะยังไม่รู้แน่ชัดว่าต้องการอะไร หรือมองหาอะไรในความสัมพันธ์ มันเหมือนพวกเธอเดินมาเจอกันที่จุดหนึ่ง แล้วลองคบกันเพียงเท่านั้น อะไรๆ จึงดูไม่เข้าเค้าไปเสียหมด

ส่วน Reputation เป็นความรักที่มาพร้อมไฟแค้นโหมกระหน่ำ เทย์เลอร์ ในอัลบั้มนี้คือความเกรี้ยวกราด เจ็บแสบ และยโสโอหังมากที่สุด เธอกลายร่างเป็นสาวแสบ ปลดล็อคสกิลการเสียดสีและการทำตัวเป็นผู้ร้าย เป็นความสัมพันธ์ของเธอกับเหล่าสื่อมิเดีย ที่พวกเขาป้ายสีให้เธอเป็นผู้ร้าย เธอเลยต้องทำตัวเป็นผู้ร้ายให้สมใจ ในขณะที่ด้านความรักเธอมีข่าวกับ Tom Hiddleston ที่เขาตามไปทัวร์กับเธอด้วย แต่แล้วความรักก็ล่มไม่เป็นท่า เธอเล่าว่ามันจบกันตั้งแต่แรก มันดูเป็นการโชว์มากกว่าความรักจริงๆ อย่างในเพลง Getaway Car ส่วน Gorgeous เพลงดังนั้น ก็ดันแต่งให้หนุ่มคนใหม่ในเวลาใกล้เคียงกันอย่าง Joe Alwyn ที่ดูจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาซ้อนทับกัน มันดูเป็นความรักแบบผู้ใหญ่ที่แม้ว่าเธอจะมีแฟนอยู่แล้ว แต่บางทีก็ที่อดจะแอบหยอด และเอิงเอยกับหนุ่มรูปงามที่ผ่านมาไม่ได้

กลายมาเป็นอัลบั้ม Lover ที่เป็นช่วงเวลาแห่งความรักแบบผู้ใหญ่และมั่นคงที่สุดที่เคยมีมา (แม้ว่าตอนนี้พ่อโจกับแม่เทย์จะแยกทางกันแล้วก็ตาม) ไม่ต้องบอกก็รู้ว่า ความรักของเธอกับโจเป็นความรักที่ดูจะเข้าใจกันมากที่สุด เหมือนพวกเธอยืนอยู่บนหนังสือหน้าเดียวกัน เขาเป็นผู้ชายคนแรกที่คบกับเธอได้นานที่สุดเป็นเวลา 6 ปี เธอบอกว่าช่วงเวลาแห่งอัลบั้มก่อนหน้า เป็นช่วงที่เธอได้พบกับชายหนุ่มแสนดีผู้ติดดินสุดๆ คนหนึ่ง และเธอเลือกจะเก็บความรักครั้งนี้ไว้เป็นเรื่องส่วนตัว ซึ่งเพลงในอัลบั้มนี้ทำให้เราได้เห็นมุมใหม่ๆ ของศิลปินแห่งทศวรรษคนนี้ด้วย นี่เป็นอัลบั้มเดียวที่เพลงของเธอมีการเต๊าะหนุ่มแบบเนียนๆ รวมถึงเพลงที่เอ่ยปากขอโทษยอมรับผิดอย่าง London Boy, I Think He Knows, Cruel Summer และ Afterglow

ในขณะที่ Folklore/Evermore สองอัลบั้มนี้มีความโดดจากที่ผ่านๆ มา เพราะเป็นสไตล์บัลลาดและอินดี้โฟล์ก ซึ่งเธอใช้อัลบั้มนี้เป็นพื้นที่แห่งจินตนาการ ในการเล่าเรื่องราวที่เธอฝันถึง ทั้งเรื่องสมมติ และความโรแมนติกติดต่อกันเป็นฉากเป็นตอน โดยสองอัลบั้มนี้เธอเปลี่ยนตัวเองจากสาวที่คาดหวังในความรัก สู่กวีที่เล่านิทานให้คนอื่นฟัง ผันเปลี่ยนจากการเขียนเพลงถึงแฟนเก่า มาเป็นนั่งแต่งเพลงร่วมกับแฟนใหม่ (โจ อัลวิน) หรืออีกมุมอย่างการหยิบเอาช่วงชีวิตรักในอดีตมาเขียน โดยดึงมันให้เป็นเรื่องบวกแทนอย่าง Invisible String ที่มีการพาดพิงถึงโจ โจนาส ไว้ด้วยว่า Cold was the steel of my axe to grind, For the boys who broke my heart, Now I send their babies presents. นั่นแหละ

อิทธิพลของสองอัลบั้มสไตล์โฟล์กที่มีการเล่าเรื่องนั้น ส่งผลมาถึงอัลบั้มล่าสุดอย่าง Midnight เช่นกัน เพราะอัลบั้มนี้เน้นไปที่เสียงซินท์ป็อปและดรีมป็อปแบบล่องลอยในห้วงความฝัน ถ้าสังเกตกันให้ดีอัลบั้มนี้บอกใบ้ความสัมพันธ์ความรักที่ดูเหมือนจะราบรื่น แต่กลับขรุขระของเธอไว้ด้วย เพราะมันดูล่องลอย คลุมเครือ เหมือนมีอะไรหลังฉากที่เธอไม่อยากพูดถึง และพยายามเก็บมันเอาไว้ ถ้าดูความหมายของเพลงมันเหมือนเธอพยายามยื้อความรักครั้งนี้ไว้เช่นเดียวกัน อย่างเพลง Midnight Rain ที่ใครๆ ก็ลงความเห็นว่าเธอแต่งให้คนรักเก่ามากกว่าโจ แต่ถ้าพินิจอีกสักนิดมันเหมือนเธอกำลังพาดพิงตัวเขาอยู่ ไม่ต่างกันกับเพลง Lavender Haze ที่ออกแนวขมุกขมัวและไม่ชัดเจน

มาถึงเวอร์ชั่นรีเรคคอร์ดที่หยิบกลับมาร้องใหม่อีกครั้งบ้าง ภายใต้การแสตมป์ตราเจ้าของว่า Taylor’s Version นั้น แม้จะเป็นการหยิบเพลงจากอัลบั้มเก่าอย่าง Fearless, Red และล่าสุดอย่าง Speak Now มาร้องใหม่แล้ว แต่ด้วยเสียงที่แข็งแรงขึ้น และประสบการณ์ที่เธอเติบโตขึ้น นักร้องสาวจึงเลือกที่จะร้องเพลงด้วยมุมมองจากคนเล่าให้ฟัง ไม่ใช่คนที่ประสบกับเหตุการณ์นั้นอยู่ ความอินในเพลงจึงไม่ได้หลงเหลืออยู่มากเท่ากับต้นฉบับแล้ว ซึ่งก็เข้าใจได้ เพราะเหตุการณ์มันผ่านมานาน แผลความรักผุพองที่กลัดหนองในตอนนั้น กลายเป็นรอยจางๆ ที่แทบมองมันไม่เห็น เอกลักษณ์ของเวอร์ชั่นนี้คือความภาคภูมิใจของศิลปินสาว และชาวสวิฟตี้ที่ได้รู้ว่าการฟังเพลงที่พวกเขาชอบนั้น จะสนับสนุนไปถึงตัวศิลปินเจ้าของลิขสิทธิ์ได้อย่างสบายใจ

แต่สำหรับเทย์เลอร์แล้ว พื้นที่แห่งการเป็นศิลปินไม่ได้มอบให้กับความรักภายใต้ความเจ็บปวดแบบหนุ่มสาวเท่านั้น เธอแบ่งสันปันส่วนพื้นที่ให้กับแรงบันดาลใจอื่นๆ ทั้งคนในครอบครัว เหล่าแฟนเพลง หรือสิ่งรอบตัวอื่นๆ ด้วย อย่างเพลง The Best Day, Soon You’ll Get Better และ Marjorie เธอแต่งให้กับแม่และคุณย่าของเธอเอง หรือจะเพลง Ronan ที่เธอแต่งให้กับเด็กชายอายุ 3 ขวบที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมหมวกไต ซึ่งเพลงนี้เธอเคยปล่อยทิ้งไว้ เพราะไม่รู้จะใส่ไว้ที่ตรงไหนในอัลบั้ม ก่อนสุดท้ายเธอจะได้บ้านหลังน้อยที่เหมาะสมในอัลบั้ม Red ให้ได้พักพิง และสุดท้ายอย่างเพลง The Way I Loved You ที่เธอชอบความรักของตัวละครในภาพยนตร์เรื่อง The Notebook มาก จึงอดที่จะแต่งถึงความรักของคนคู่นี้ไม่ได้

ตั้งแต่วัย 16 ปีจนถึงปัจจุบันที่อายุ 33 เส้นทางความรักของ เทย์เลอร์ เดินจากสาวน้อยวัยใสผู้มองความรักแบบโลกนิยายแสนหวาน ความลุ่มหลงแบบหมดตัวหมดใจ มาสู่ความมั่นคงและความเข้าใจในชีวิต ถ้าบทเรียนรักที่เราได้เรียนรู้จากสาวคนนี้ ก็คงจะเป็นว่า เวลาจะเยียวยาทุกอย่าง ไม่ผิดที่จะฝันถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ ทุกคนจะตกหลุมรักได้อีกครั้ง มันโอเคที่จะไม่ให้โอกาสใครซ้ำสอง และมันไม่เป็นไรที่จะเป็นคนผิดในความสัมพันธ์คู่รักด้วยเช่นกัน

