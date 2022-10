จะมีอะไรที่สุดแสนโรแมนติคไปกว่าการนอนขดตัวอยู่บนที่นอน หรือโซฟาในอ้อมแขนอันอบอุ่นของคนที่เรารัก แล้วเพลิดเพลินไปกับ ค่ำคืนสุดพิเศษนี้แล้วเปิด หนังโรแมนติค สักเรื่องอีกล่ะ หากคุณกำลังมองหาภาพยนตร์ดี ๆ สักเรื่อง ที่จะช่วยเสริมบรรยากาศ ให้ค่ำคืนนี้พิเศษมากขึ้นกว่าเดิม จากผลการสำรวจของ Kuoni ได้รวบรวมรายชื่อภาพยนตร์ พร้อมฉากภาพยนตร์สุดโรแมนติก ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในหมู่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากการกด Like ในเว็บไซต์ YouTube รวมไปถึงการกด Dislike คลิปภาพยนตร์ต่าง ๆ เพราะฉะนั้น ตาม Lifestyle Asia มาดูกันเลย ว่ามีหนังเรื่องไหนที่สุดแสนจะโรแมนติคบ้าง

10 อันดับฉาก หนังโรแมนติค ที่ขึ้นชื่อว่า “โรแมนติค” มากที่สุด

หนังโรแมนติค ที่ชนะเลิศอันดับหนึ่งคือฉากร้องเพลง “Can’t Take My Eyes Off You” ของ Frankie Valli ในภาพยนตร์เรื่อง “10 Things I Hate About You” และดูเหมือนว่าฉากร้องเพลงที่ปรากฏในภาพยนตร์นั้น มักจะกลายเป็นฉากกินใจ ที่หลายคนประทับใจ และเป็นที่จดจำ

ฉากรักโรแมนติคที่คนดูชื่นชอบเป็นอันดับที่สอง คือฉากที่ Ryan Gosling ร้องเพลง “You Always Hurt the One You Love” ของ Mills Brothers ในภาพยนตร์เรื่อง “Blue Valentine”

ตามมาด้วยอันดับที่สาม คือ ฉากเปิดตัวความยาว 4 นาที 21 วินาที ของภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่อง “Up” ที่บอกเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่าง Ellie และ Carl จนทำให้คนดูเสียน้ำตาอย่างซาบซึ้ง

นอกจากนี้ ยังมีภาพยนตร์ยุค 90 ที่ผู้ชมประทับใจ อย่างภาพยนตร์เรื่อง “The Wedding Singer” “You’ve Got Mail” และ “Titanic” ภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์ของ James Cameron ที่ครองอันดับที่ 10 ด้วยฉากที่ Jack (Leonardo DiCaprio) และ Rose (Kate Winslet) กำลังยืนกางแขนชมวิวที่หัวเรือไททานิค พร้อมประโยคว่า “ฉันกำลังบิน” ซึ่งสื่อถึงอิสรภาพที่ผู้หญิงชนชั้นสูงอย่าง Rose ไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน จนกระทั่งได้มาเจอกับ Jack บนเรือไททานิคลำนี้ พร้อมกับการจูบครั้งแรก คลอไปกับเสียงเพลง “My Heart Will Go On” ของ Celine Dion

10 อันดับฉากหนังโรแมนติคที่มีคนชื่นชอบมากที่สุด

“10 Things I Hate About You” (ฉากร้องเพลง Can’t Take My Eyes Off You) “Blue Valentine” (ฉากร้องเพลง You Always Hurt the One You Love) “Up” (ฉากเปิดที่บอกเล่าถึงความสัมพันธ์) “A Walk to Remember” (ฉากที่พูดถึงเป้าหมายในชีวิต) “Crazy, Stupid, Love” (ฉากที่พระเอกอุ้มนางเอก พร้อมเพลง Dirty Dancing) “500 Days of Summer” (ฉากวิ่งเล่นรอบ IKEA) “The Wedding Singer” (ฉากร้องเพลง I Wanna Grow Old With You) “Bridget Jones’s Diary” (ฉากจูบกลางหิมะ) “You’ve Got Mail” (ฉากจบ) “ไททานิค” (ฉากที่นางเอกพูดว่า “ฉันกำลังบิน”)

มี หนังโรแมนติค เรื่องไหนที่เป็นเรื่องโปรดในใจคุณ ก็อย่าลืมมาแบ่งปันให้เราฟังกันบ้างนะ

