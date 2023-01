เผยข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับ ซีรีส์เกาหลี แนวย้อนยุค Song of the Bandits

Song of the Bandits ซีซั่น 1 เพิ่งถ่ายทำเสร็จไปเมื่อไม่นานมานี้ ทำให้ตอนนี้เราก็มีโอกาสลุ้นกันว่า ซีรีส์เกาหลี แนวย้อนยุคเรื่องดังกล่าว อาจจะฉายอย่างเป็นทางการบน Netflix ในปี 2023 และในวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับทุกสิ่งที่เรารู้จนถึงตอนนี้เกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้กัน

Song of the Bandits เป็นซีรีส์ดราม่าต้นฉบับของ Netflix ของเกาหลีใต้ที่เขียนโดยนักเขียนบท Han Jung Hoon (Bad Guys) และกำกับโดย Hwang Joon Hyuk (Black Dog) โดยซีรีส์เรื่องนี้ยังไม่กำหนดวันเปิดฉายอย่างเป็นทางการ ซึ่งเราก็ต้องมารอลุ้นกันต่อไป

สำหรับเรื่องราวของ ซีรีส์เกาหลี เรื่องนี้ก้ยังไม่ได้เปิดเผยให้เราได้ทราบกันอย่างเป็นทางการ แต่ทาง mydramalist ได้ออกมาให้ข้อมูลว่า Song of the Bandits จะเป็นซีรีส์ดราม่าน้ำตาแตกที่จะพูดถึงผู้คนที่ถูกกีดกันไม่ให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวและเพื่อนร่วมงานของพวกเขา ซึ่งเรื่องราวจะเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1920 หรือในช่วงยุคที่เกาหลีตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของญี่ปุ่นนั่นเอง

รายชื่อนักแสดง

สำหรับรายชื่อนักแสดงในซีรีส์นี้ ก็ได้มีการเปิดเผยมาแล้ว ได้แก่

Kim Nam Gil จะรับบทเป็น Lee Yoon โดยเขาคนนี้เป็นนักแสดงเป็นที่รู้จักจากผลงานในละครเกาหลีมากมาย เช่น Pandora, The Shameless และ The Fiery Priest อย่างไรก็ตาม บทบาทของเขาใน Song of the Bandits จะเป็นการเปิดตัวบน Netflix อย่างเป็นทางการในซีรีส์ดราม่าเกาหลี

ขอขอบคุณภาพจาก https://mydramalist.com/people/261-kim-nam-gil

Seo Hyun จะรับบทเป็น Nam Hee Shin ซึ่งเธอเป็นอดีตป๊อปสตาร์สาวแห่งวง Girls Generation และเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีจากการแสดงในละครเกาหลีที่ดัดแปลงมาจาก Gone with the Wind และ Mamma Mia! และเช่นเดียวกันกับ Kim Nam Gil บทบาทของเธอในครั้งนี้จะเป็นการเปิดตัวในฐานะนักแสดงซีรีส์ดราม่าเกาหลีบน Netflix อย่างเป็นทางการ

ขอขอบคุณภาพจาก https://th.wikipedia.org/

Yoo Jae Myung จะรับบทเป็น Choi Choon Soo โดยนักแสดงคนนี้ได้แสดง ซีรีส์เกาหลี บน Netflix มาหลายรายการ และ Song of the Bandit จะเป็นการงานแสดงเรื่องที่ 10 หลังจากที่เคยสร้างชื่อใน Itaewon Class, Vincenzo, Juvenile Justice และ The Sound of Magic

ขอขอบคุณภาพจาก https://www.imdb.com/name/nm7691811/

Lee Hyun Wook จะรับบทเป็น Lee Kwang Il ซึ่งนักแสดงคนนี้เราได้เห็นผลงานของเขามามากมาย ไม่ว่าจะเป็น Mine, Remarriage and Desires และ #Alive และนอกเหนือจากผลงานบน Netflix แล้ว เขายังเป็นที่รู้จักจากผลงานเรื่อง Search, She Will Never Know และ Strangers from Hell

ขอขอบคุณภาพจาก https://mydramalist.com/people/9597-lee-hyun-wook

Lee Ho Jung จะรับบทเป็น Eon Nyeon Yi แม้ว่าเธอจะมีผลงานเป็นนักแสดงนำในซีรีส์บน Netflix เพียงเรื่องเดียวอย่าง Nevertheless แต่ในฐานะนักแสดงละคร เธอก็มีผลงานมากมายให้เราได้ชมกันเช่น Flower Ever After, Night Light และ Jinxed At First

ขอขอบคุณภาพจาก https://asianwiki.com/Lee_Ho-Jung

การถ่ายทำ Song of the Bandits เริ่มขึ้นกลางเดือนมีนาคม 2022 และสิ้นสุดในวันที่ 16 ธันวาคม 2022 ซึ่งในตอนนี้ซีรีส์ดังกล่าวได้เข้าสู่ช่วง Post-Production เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (อัปเดตล่าสุด 17/11/2022) และเป็นปกติที่ซีรีส์แต่ละเรื่องนั้นจะใช้เวลาในช่วงนี้นานหลายเดือนจนกว่าเราจะได้เห็นทีเซอร์หรือตัวอย่าง ฉะนั้นผู้อ่านที่สนใจซีรีส์นี้ก็ต้องมาเกาะติดสถานการณ์กันต่อไป

ทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ซีรีส์เกาหลี แนวย้อนยุค Song of the Bandits ซีซั่น 1 ใครที่ชื่นชอบซีรีส์ย้อนยุคเคล้าน้ำตาก็ไม่ควรพลาดเป็นอันขาด เตรียมจดไว้เป็นอีก 1 ซีรีส์ควรชมในลิสต์ของปี 2023 ได้เลย

