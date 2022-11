ถอดความจีเนียสของ Taylor Swift การสร้างประวัติศาสตร์ที่มีเพลงในอัลบั้มใหม่ติดชาร์ต 10 อันดับแรก

เป็นปกติสุขและถือเป็นวิธีการทำงานของศิลปินคนนี้อยู่แล้ว เมื่อ Taylor Swift มักจะหายตัวไปสักปีสองปี ง่วนกับการรีเรคคอร์ดอัลบั้มเก่า ไม่ก็ซุ่มทำอัลบั้มชุดใหม่อยู่ กระทั่งเธอจิ้มวันปล่อยเพลงได้อย่างเป็นทางการนั่นแหละ ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ถึงได้ถูกเขียนขึ้นอีกครั้ง

ศิลปินเจ้าเก่าแต่สถิติไม่เก่า

Midnights คือชื่ออัลบั้มในลำดับที่ 10 ของ Taylor Swift ที่มีจำนวนเพลงมากถึง 20 เพลง (ใน 3AM อิดิชั่น) ไม่นานที่อัลบั้มนี้ถูกปล่อยออกมา เธอก็สร้างประวัติศาสตร์อีกครั้ง สามารถพาเพลง 10 เพลงในอัลบั้มขึ้นสู่ชาร์ต Billboard Hot 100 เรียงกันได้อย่างสวยงาม ยังไม่นับรวมสถิติอีกมากมายทั้งการมียอดสตรีมมิ่งสูงสุดบน Spotify ทำยอดขายแผ่นไวนิลสูงสุดในสัปดาห์แรก และอีกเพียบ แต่การทำสถิติเหล่านี้กลับไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใหม่ สำหรับเธออีกต่อไป เมื่อสาวเทย์ทุ่มพลังทุกเซลล์ในการทำงานแบบจริงจัง และแสดงความจีเนียสของเธออย่างเต็มสูบ ที่ตอนนี้เราจะมากระเทาะกันให้ดูเลยว่า เธอสมควรแล้วที่จะได้สถิติ และประวัติศาสตร์มากมายเหล่านั้นไปครอบครอง!

มาสเตอร์พีซ มาสเตอร์มายด์

มันเริ่มต้นจากค่ำคืนที่นอนไม่ค่อยหลับของ Taylor Swift สู่อัลบั้มมาสเตอร์พีซอีกหนึ่งชิ้นในวงการแผ่นเสียง เทย์เลอร์เล่าว่าอัลบั้มนี้ได้แรงบันดาลใจมาจาก ค่ำคืนที่นอนไม่หลับและความฟุ้งซ่านภายในหัว สไตล์เพลงในอัลบั้มจึงออกมาเป็นลูกผสม ที่เก็บรายละเอียดความล่องลอยราวกับฝัน เรื่องราวของเธอที่ทั้งยึดติดและไม่ได้ยึดติดอีกต่อไป และมุมมองอื่นที่ใช้มองโลกในการดำเนินเรื่องราวแทน หลังจากที่เทย์เลอร์พาเราออกสำรวจเส้นทางแห่งจินตนาการ ด้วยการใช้ตัวละครสมมุติเล่าเรื่องในอัลบั้ม Folklore และ Evermore มาก่อนหน้านี้ เพลงชุดนี้คือการท่องเข้าไปในโลกแห่งความฝัน และจิตใจอันเพ้อฝันในช่วงเวลาเงียบสงัดกลางดึก ดนตรีที่ใช้จึงเป็นแนวดรีมป๊อปควบรวมกับซินธ์ป๊อป และการใช้แอมเบี้ยนซาวน์เข้ามาตกแต่งเพลง และการร้องที่เน้นช่องลมเยอะขึ้น เสียงก้องดังในหัว ส่งความดรีมมี่ในเนื้อเสียง

ฝีปากกา

สิ่งที่จีเนียสที่สุดของเทย์เลอร์อยู่ที่ Pen Game ที่ยังคงเส้นคงวาอย่างสม่ำเสมอ (และเหมือนจะมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะแฟนๆ หลายคนออกมาแซวยับว่า เนื้อเพลงบางท่อนของเธอเอาไปใช้เป็นโคว้ตได้เลย) สมแล้วกับที่เธอเคยพูดไว้ว่า ถ้าการเป็นศิลปินจะไม่ทำให้เธอประสบความสำเร็จ เส้นทางที่เลือกนั้นก็จะขอเป็นนักเขียนแทน ตัวเธอนั้นถูกจับจ้องและนินทา เพียงเพราะเธอซื่อตรงกับความรู้สึกของตัวเอง แต่เทย์เลอร์ยังคงมุ่งมั่นในการถ่ายทอดมันออกไปอย่างซื่อตรง อย่างการเลือกเปรียบเทียบว่าความรักที่เกิดจากการตกหลุมรักของทั้งสองฝ่าย ฟังดูเป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อ แต่เกิดได้ขึ้นจริง เหมือนที่หิมะตกลงบนชายหาดในเพลง Snow on the Beach ที่ฟีเจอริ่งกับ Lana Del Rey เป็นครั้งแรก

“And it’s like snow at the beach. Weird, but fuckin’ beautiful. Flying in a dream. Stars by the pocketful” มันเหมือนหิมะบนหาดทรายเลย แปลกนะ แต่โคตรจะสวย โบยบินในความฝัน และเก็บดวงดาวให้เต็มกระเป๋าเถอะ

16 ปีแล้วในวงการเพลง แต่เธอยังคงหาเรื่องราวมาเล่าได้แบบใหม่เอี่ยม แม้วัตถุดิบที่ใช้จะมาจากที่เดิมๆ อย่างเรื่องราวของตัวเธอเอง และคนรอบข้าง หรือแม้แต่จะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาใหม่ก็ตาม แต่วิธีที่เธอเปรียบเทียบกับสิ่งต่างๆ อย่างสวยงาม อย่างการโอบล้อมตัวเองด้วยความซาบซ่านอบอุ่นจากการตกหลุมรัก โดยใช้วลีที่ว่า Lavender Haze มาเป็นการอ้างอิงถึง

“I feel a lavender haze creeping up on me. Surreal. I’m damned if I do give a damn what people say. No deal” ฉันสัมผัสได้ถึงเมฆหมอกสีลาเวนเดอร์ มันคืบคลานเข้ามาหาฉัน เซอร์เรียลสุดๆ ฉันต้องบ้าแน่ๆ ถ้าใส่ใจกับสิ่งที่คนอื่นพูด ไม่สนหรอก

หรือจะเป็นมุมมองต่อความรัก เมื่อเธอกลัวมันจับใจ เพราะความสุขที่เธอเคยได้รับความรักจากชายคนรักของเธอนั้น ยิ่งมันมากเท่าไหร่ มันกลับยิ่งเจ็บเท่านั้น แต่แล้วเมื่อเขาคนนี้เข้ามา เธอกลับไม่กลัวมันอีกต่อไปในเพลง Labyrinth เป็นการร้องพร่ำบอกตัวเองว่า ไม่ เธอไม่กลัวมันอีกต่อไปแล้ว เพราะเขาทำให้เธอยิ้มได้

“Break up, break free, break through, break down. You would break your back to make me break a smile” เลิกรา ปลดแอก ค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ ใจสลาย เธอยอมทำทุกอย่างเพียงเพื่อให้ฉันยิ้มออกมาได้

การแต่งไรม์มิ่งที่น่าสนใจ เธอผสมคำคล้องจองให้เชื่อมกันได้อย่างน่าเหลือเชื่อ และเล่ามันผ่านกลุ่มคำที่แตกต่างได้อย่างลงตัว เช่นในเพลง Anti-Hero ที่เธอบอกว่าเกลียดตัวเอง แต่ในขณะเดียวกันก็ยอมรับมันด้วยว่า เพราะเธอนี่แหละที่ทำให้เธอเป็นตัวเองได้ในวันนี้

“I should not be left to my own devices. They come with prices and vices. I end up in crisis” ฉันไม่ควรถูกปล่อยให้ทำอะไรได้ตามใจ เพราะมันมีผลลัพธ์ และความบกพร่องที่ตามมาตลอด และฉันลงเอยด้วยวิกฤติ

นี่เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของความ “เก่ง” ของเธอ เพราะใครที่ติดตามการเดินทางมาตั้งแต่ต้น จะเห็นการเติบโตได้อย่างชัดเจน เมื่อเธอเปลี่ยนจากเด็กสาววัยใสที่เดินตามความฝัน วัยรุ่นสุดแสบที่เปลี่ยนคู่ควงบ่อย ไปจนถึงการกลายร่างเป็นนางมาร เพื่อบดขยี้เหล่าคนที่เกลียดชัง สู่หญิงแกร่งที่ค้นพบความสุขที่แท้จริง และการผันตัวเองไปเป็นนักเล่านิทานเพ้อฝัน จนมาสู่เธอในปัจจุบัน ผู้ที่ลอยอยู่เหนือเรื่องราวทั้งหมด เข้าใจโลก และมอบมุมมองที่ขรุขระ ให้โลกได้นวลเนียนสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น จึงไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนัก ถ้าวันพรุ่งนี้จะมีข่าวออกมาใหม่ว่าเทย์เลอร์ได้สถิติอะไรสักอย่างไปครองอีกสักเรื่อง And yes everyone, Taylor Swift she’s back stronger than a 90s trend!! มันคือเรื่องจริง

อ้างอิง: aelitaxtranslate

