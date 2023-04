Taylor Swift: The Eras Tour ที่สุดคอนเสิร์ตในชีวิตการเป็นศิลปินของเธอ

เรายกให้ The Eras Tour เป็นทัวร์คอนเสิร์ตที่ Swifty รอคอยมากที่สุด และเป็นทัวร์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตการเป็นศิลปินของเธอ!

The Eras Tour คือทัวร์ในลำดับที่ 6 ต่อจาก Reputation Stadium Tour เมื่อตอนปี 2018 ของนักร้องสาวเจ้าของรางวัล Artist of the Year อย่าง Taylor Swift ระหว่างที่ Lover Era กำลังไปได้สวยและทำงานได้อย่างน่าทึ่ง สาวเทย์ประเดิมคอนเสิร์ต City of Lover ที่ปารีสได้ไม่นาน คิวทัวร์อื่นๆ ก็ต้องพับโปรเจกต์กลับบ้านเกิด เพราะเกิดล็อคดาวน์ขึ้นจากโควิด-19 ระบาดหนักเสียก่อน แฟนๆ จึงอดคอนเสิร์ตครั้งนี้ของเธอไป แต่เพื่อเป็นการทดแทนและปลอบโยนทุกคนในช่วงเวลาที่ยากลำบาก สาวเทย์จึงได้ปล่อยอัลบั้มที่ซุ่มทำราวกับคนยุ่งขิงที่สุดคนหนึ่งออกมาในระหว่างช่วงล็อคดาวน์ ซึ่งระหว่างทางเธอเองก็ยังสะสมกำลัง เพื่อรีเมคอัลบั้มชุดเก่าที่โดนยึดลิขสิทธิ์ไปอีกเป็นโขยง เริ่มต้นด้วยอัลบั้มใหม่อย่าง Folklore (2020), Evermore (2020), อัลบั้มรีเมค Fearless (Taylor’s Version) และ Red (Taylor’s Version) ในปี 2021 และอัลบั้มล่าสุด Midnights (2022)

จวบจนฤกษ์งานยามดีในปี 2022 ที่ผ่านมาเธอถึงได้ประกาศทัวร์คอนเสิร์ต The Eras Tour ขึ้น หลังจากที่ห่างหายการแสดงคอนเสิร์ตใหญ่ไปหลายปี เมื่อเดือนที่แล้ว (17 มีนาคม 2023) คอนเสิร์ตก็เริ่มออกสตาร์ทที่ State Farm Stadium รัฐ Arizona เป็นคิวแรก คอนเสิร์ตครั้งนี้ดำเนินไป 3 ชั่วโมงกว่า เต็มอิ่มกับ 44 เพลง แบ่งย่อยเป็น 10 แอค รวบรวมตั้งแต่อัลบั้มแรกๆ เป็นต้นมาจนถึงล่าสุด ไล่เรียงเป็นเรื่องราวชีวิตการทำงาน และชีวิตส่วนตัวของเธอโดยเฉพาะ โดยเธอเรียกคอนเซปต์นี้ว่าเป็นการเดินทางในวงการเพลงของเธอ ‘a journey through the musical eras of my career’ ในขณะที่แฟนๆ และสื่อหลายหัวยกให้นี่เป็นคอนเสิร์ตรวม The Greatest of all Time ของเธอเอง ซึ่งก็นับว่าไม่ผิดเท่าไหร่นัก แถมยังเป็นคอนเสิร์ตที่มีมูลค่าสูงที่สุดและใช้เวลานานที่สุดในวงการของเธออีกด้วย มาดูกันว่า The Eras Tour ที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้ ทำไมเราถึงยกให้เป็นที่สุดของที่สุดในชีวิตการเป็นศิลปินของเทย์เลอร์ สวิฟต์

ความอิ่มเอิบจากการได้เป็นเจ้าของเพลงตัวเอง

ทั่วโลกรู้มาเสมอเรื่องความขัดแย้งของเธอและค่ายเก่าอย่าง Big Machine Records เกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์เพลง สาวเทย์ที่ยื่นเรื่องขอซื้อลิขสิทธิ์เพลงตัวเองคืนไม่สำเร็จ จึงใช้กลยุทธ์รีเมคอัลบั้มเก่าทั้งหมดของเธออีกครั้งหนึ่ง แม้จะเสียเวลาไปบ้างและเสียจำนวนเงินไม่น้อย แต่เพื่อได้เป็นลิขสิทธิ์ของตัวเองแล้วทำไมเธอจะไม่ทำ แน่นอนว่าในทัวร์คอนเสิร์ตครั้งนี้เทย์เลอร์งัดเอาเวอร์ชั่นของตัวเองออกมาปล่อยของอย่างเต็มที่ เราถึงได้เห็นประกายความสุข และความอิ่มเอิบของเธอในฐานะเจ้าของเพลงที่แท้จริง พลังนี้จึงส่งมาที่คนดูอย่างเห็นได้ชัดเจน ทั้งน้ำเสียงการร้อง การแสดงในคอนเสิร์ต และสำคัญกว่านั้นคือเธอเองก็กล้าที่จะสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ได้อย่างน่าทึ่งตามมา เรียกว่านี่คือ Era ของเธอที่ ‘she can still make the whole place shimmer’ อย่างเลี่ยงไม่ได้

พลังเสียงที่โตขึ้น และแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิม

เป็นที่สังเกตได้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เทย์เลอร์มีพลังเสียงที่มั่นคงและควบคุมได้แบบไม่มีที่ติ เมื่อก่อนเสียงของเธอจะใสและเด็กตามวัยที่เป็นไป แต่เมื่ออย่างเข้าสู่ช่วง Reputation และ Lover เสียงของเธอเริ่มคงตัวมากขึ้น จนช่วงโควิดที่โลกหยุดเดินไปชั่วขณะ สาวเทย์เองก็คงได้พักผ่อนเส้นเสียงและได้พัฒนาวิธีการร้องเพลงมากขึ้น เพราะอัลบั้ม Folklore และ Evermore ที่ปล่อยมานั้น เสียงของเธอเล่าเรื่องราวได้อย่างสวยงาม พลังเสียงแน่น การไต่โน๊ตยอดเยี่ยม และมั่นคง และเมื่ออัลบั้มรีเมค Taylor’s Version อย่าง Fearless และ Red ถูกปล่อยตามออกมาก็เป็นเครื่องมือชิ้นดีในการเปรียบเทียบฉบับเก่าและฉบับใหม่อย่างเห็นได้ชัดเจน

ในช่วงอัลบั้มแรกๆ นักร้องสาวมาพร้อมเสียงใส เส้นเสียงยังไม่แน่นบาง และถ่ายทอดอารมณ์ในแบบวัยรุ่นที่ผ่านประสบการณ์รักแบบเจ็บช้ำและอ่อนไหว แต่ฉบับรีเมคนั้นคือการร้องจากมุมมองของสาววัย 30 กว่า ที่เส้นเสียงต่ำลง อารมณ์นิ่งสงบ และเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรง น้ำเสียงที่ใช้ถ่ายทอดจึงมั่นคงกว่าเดิม ในคอนเสิร์ตตลอด 3 ชั่วโมงกว่าครั้งนี้ เสียงของเธอจึงไม่มีตก พลังยังคงเต็มร้อยตั้งแต่ต้นจนจบ เรียกว่า ‘I come back stronger than a 90’s trend’

คอสตูมที่สะท้อนการเติบโต และก้าวย่างในแต่ละเพลง

เทย์เลอร์เป็นคนเจ้าวางแผน และเก็บรายละเอียด เธอคือ Mater Mind ในการเขียนและทำเพลง นอกจากเรื่องที่เธอชอบทิ้งร่องรอยให้แฟนๆ ได้เล่น Easter Egg กันแล้ว เธอยังรีเมคเพลงเก่ามาเป็นเวอร์ชั่นของตัวเองอีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคอนเสิร์ตครั้งนี้ เธอรีเมคคอสตูมเพื่อสะท้อนการเติบโตที่เปลี่ยนแปลงไป เริ่มต้นแอคแรกด้วยเพลงจากอัลบั้ม Lover ที่มาพร้อมชุดบอดี้สูทปักเลื่อมทั้งตัวจาก Versace ในเฉดสีเรนโบว์ไล่ระดับ ส่วนรองเท้าก็เป็นบู้ทส้นสูงพื้นแดงปักเลื่อมทั้งชิ้นจาก Louboutins

หลังเปิดตัวด้วยอัลบั้ม Lover ที่ต้องหยุดกลางทางไปเรียบร้อย เธอก็ย้อนพาเหล่าสวิฟตี้เดินทางกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของเส้นทางดนตรีใน Fearless Era ยังจำสาวน้อยผมหยิกในชุดเดรสสั้นปักเลื่อมสีเงินทั้งตัว สวมรองเท้าบู้ท สะพายกีตาร์และหมุนตัวไปรอบๆ เวทีได้ไหม? เพราะในแอคนี้สาวเทย์หยิบโมเดลจากชุดเก่ามาปัดฝุ่นและดีไซน์เพิ่มเติมให้ไล่ระดับสีทองสวยงาม เป็นงานคัสตอมของ Roberto Cavalli ที่เธอจะได้ ‘dance in a storm In my best dress’ กันอีกครั้ง รวมถึงชุดบอลกาวน์สีทองที่รีเมคใหม่อีกครั้งจากเพลง Love Story ซึ่งเป็นผลงานจาก Nicole Felicia Couture โดยเธอใช้คอสตูมนี้แสดงในเพลง Enchanted

หรือจะเป็นในแอคของ 1989 Era ที่เธอเคยใส่เป็นชุดปักเลื่อมสองชิ้นแบบเสื้อท็อปกับกระโปรงสั้น สาวเทย์ก็เลือกรีเมคกันอีกรอบโดยเปลี่ยนจากสีชมพูแจ๋นเมื่อก่อนเป็นสีแดงอมม่วงผลงานจาก Roberto Cavalli อีกเช่นกัน คือความฉลาดที่เธอใช้แฟชั่นเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการถ่ายทอดพัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงของเธอที่ดีขึ้นและเติบโตมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันเรายังคงเห็นสาวเทย์วัยใสคนนั้นหลงเหลือในตัวเธออยู่เสมอ ทั้งจากเสื้อผ้า เสียงร้อง แววตา และรอยยิ้มของเธอ

เดินทางผ่านเพลงดังที่ร้อยเรียงเป็นเรื่องราว

คอนเสิร์ตแบ่งย่อยเป็น 10 แอค สลับกันไปมาในแต่ละอัลบั้ม แม้จะไม่ได้ไล่เรียงตั้งแต่จุดเริ่มต้น แต่ก็เล่าเรื่องสอดคล้องได้เป็นอย่างดี เธอเปิดตัวด้วยการพาเราเริ่มต้นจากจุดที่ค้างไว้จากอัลบั้ม Lover ที่มาทั้ง ‘Miss Americana & the Heartbreak Prince’ และเพลงที่ทุกคนรอคอยอย่าง ‘Cruel Summer’ และ The Man ก้าวสู่แอคที่สอง Fearless อัลบั้มแห่งความเป็นคันทรีเกิร์ล ที่จะขาดเพลง ‘Love Story’ ไปไม่ได้เด็ดขาด พักเบรกเบาๆ ด้วยฉบับอะคูสติกของอัลบั้ม Evermore อย่าง ‘Tis the Damn Season’, ‘Evermore’ เปิดความมันส์กันต่อเนื่องด้วยอัลบั้ม Reputation ที่ขนเพลงแก้แค้นอย่าง ‘Don’t Blame Me’ และ ‘Look What You Made Me Do’ มาทำต่อเนื่องแบบถึงใจ

ตามมาด้วยอัลบั้ม Speak Now ที่หิ้ว ‘Enchanted’ มาเล่นแค่เพลงเดียว จนแฟนๆ โอดครวญไม่ได้ และอัลบั้ม Red ที่เซอร์ไพรส์ ‘All Too Well (10 Minute Version)’ ในคอนเสิร์ตใหญ่เป็นครั้งแรก ก่อนจะกลับมาโลดแล่นสู่ความเป็นนักกวีสาวอีกครั้งใน Folklore ตามด้วยแอคที่ 8 กับอัลบั้ม 1989 ที่ทุกคนต้องแหกปากกันในเพลง ‘Style’ และพิเศษอีกหนึ่งแอคก่อนจบคือ Surprise songs ที่เธอจะเลือกแสดงบนเปียโน หรือไม่ก็กีตาร์แบบต้นฉบับเทย์เลอร์อย่างเพลง Tim McGraw และมาบรรจบที่อัลบั้มสุดท้ายอย่าง Midnights ที่ลิสต์เพลงเยอะที่สุดกว่าอัลบั้มอื่นๆ

อีกหนึ่งความน่าทึ่งคือในช่วงระหว่างแอคที่มีการเปลี่ยนผ่านที่สวยงามที่สุด นักร้องสาวเลือกแสดงแสงสีและเรื่องราวแบบจัดเต็มไม่มีกั๊กบนวีดีโอจอยักษ์ใหญ่ อย่างฉากที่ฉายภาพเธอกระโดดลงสู่ห้วงแม่น้ำ จะเป็นตอนเธอปีนขึ้นบันไดสู่ก้อนเมฆในห้วงราตรี หรือจะเป็นตอนที่ทีมงานขนเอางูตัวใหญ่ออกมา เพื่อเสียดสีคนที่เคยล้อว่าเธอเป็นดั่งงูพิษ จะเป็นบ้านกลางทุ่งสีเขียวชวนฝัน หรือบิลบอร์ดรูปเธอเป็นสิบๆ คนที่ถูกทำให้หายไป เพื่อสื่อถึงเธอคนเก่าที่ตายไปแล้วก็ตาม ทั้งหมดทั้งมวลที่เราว่ามานี้คงไม่แปลกนักถ้า The Eras Tour จะเป็นที่สุดของที่สุดการแสดงคอนเสิร์ตของเทย์เลอร์ สวิฟต์

สุดท้ายในฐานะสวิฟตี้คนหนึ่ง (ที่ไม่มีโอกาสได้ดูคอนเสิร์ตของเธอเลยสักครั้ง และครั้งนี้ The Eras Tour ก็ชวดอีกเช่นเคย) เราก็อยากจะขอพื้นที่ให้กับอัลบั้ม Speak Now ที่โผล่มาแค่เพลงเดียวอย่าง Enchanted และอัลบั้มเดบิวต์ของเธอที่มีเพลงดังอย่าง Teardrops on My Guitar, Our Song และอีกมากมายได้โอกาสเฉิดฉายกับเขาบ้าง ที่สำคัญกว่านั้นแวะเวียนมาไทยหรือประเทศเพื่อนบ้านให้สวิฟตี้ฝั่งเอเชียได้ชื่นชมเธอตัวเป็นๆ สักทีเถอะ Pretty Please!!!

