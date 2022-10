The Addams Family ครอบครัวสุดมืดมน ที่โลดแล่นบนจอมากว่า 50 ปี

Wednesday ซีรีส์แนวแฟนตาซี ระทึกขวัญเรื่องใหม่ของ Netflix กำลังจะออกอากาศ ในเดือนพฤศจิกายนนี้ เรื่องราวการผจญภัยของ “เวนส์เดย์ อดัมส์” ลูกสาวของตระกูลอดัมส์ ตระกูลสุดแปลก และมืดมน ที่ครองใจผู้ชมมากว่า 50 ปี วันนี้ Lifestyle Asia จึงขอพาทุกคนย้อนเวลากลับไปดูเรื่องราวกว่าจะมาเป็น The Addams Family ที่หลายคนหลงรัก

จุดเริ่มต้นของ The Addams Family

ก่อนที่จะกลายเป็นการ์ตูน ภาพยนตร์ และซีรีส์ในปัจจุบัน The Addams Family เป็นผลงานการ์ตูนของ Charles Addams ที่ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร The New Yorker ปี ค.ศ. 1938 ที่บอกเล่าเรื่องราว ของครอบครัวอดัมส์ ครอบครัวสุดแปลก ที่ดูเป็นครอบครัวมืดหม่น ในสายตาของคนอื่น แต่ที่จริงแล้ว พวกเขามีแนวความคิด และความเชื่อเป็นของตนเอง และพร้อมที่จะเปิดเผยตนเองให้ผู้อื่นได้รู้จัก

ด้วยเนื้อเรื่อง และการนำเสนอที่แปลกใหม่ มีการนำเรื่องราวความสยองขวัญ มาทำให้กลายเป็นเรื่องสนุก และตลกขบขันไปพร้อมกัน มีเนื้อหาที่สะท้อนภาพของครอบครัว ที่มีความเป็นตัวของตัวเอง และมีเสน่ห์ที่น่าสนใจ แต่กลับดูแปลกแยกในสายตาของผู้อื่น จึงทำให้การ์ตูนเรื่องนี้ได้รับความนิยม จนถูกนำไปดัดแปลง และผลิตเพื่อเผยแพร่ในสื่ออื่นอีกมากมาย

จากการ์ตูนสู่จอโทรทัศน์

เมื่อการ์ตูนได้รับความนิยม จึงถูกนำมาผลิตเป็นรายการซีรีส์ ออกอากาศทางโทรทัศน์ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1964 และออนแอร์เรื่อยมา จนถึงปี ค.ศ.1966 นอกจากนี้ ตัวละครในครอบครัวอดัมส์ ยังไปร่วมอยู่ในการ์ตูนชื่อดังอย่าง Scooby Doo : The Movies ออกอากาศทางช่องโทรทัศน์ CBS วันที่ 22 กันยายน 1972 และนำกลับมาฉายอีกครั้งทางช่อง Cartoon Network ในปี ค.ศ.1993 อีกด้วย

ก่อนที่จะได้รับการดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ในปี 1991 และออกภาคใหม่ที่ได้รับความนิยมอย่าง The Adams Family: Values ในปี 1993 จนทำให้คนทั่วโลกรู้จักครอบครัวอดัมส์มากขึ้น

หลังจากนั้นจึงนำไปดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ Animation ภาพยนตร์ Live-Action ไปจนถึงบรอดเวย์มิวสิคัลอีกด้วย

การกลับมาของ “เวนส์เดย์ อดัมส์”

ตัวละครสำคัญตัวหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ นั่นคือ “เวนส์เดย์ อดัมส์” (Wednesday Addams) ลูกสาวตระกูลอดัมส์ ผู้มีรสนิยมแปลก ๆ เช่น ชอบความรุนแรง ชอบความตาย และมักจะทำสีหน้าราบเรียบ นิ่งเฉย ราวกับชีวิตนี้ไม่เคยยิ้มมาก่อน โดยในเวอร์ชั่นนี้ เราจะได้เห็นนักแสดงนำฝีมือแกร่งมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Catherine Zeta Jones ที่มารับบท Morticia Addams และ Luis Guzman ที่เคยฝากฝีมือไว้ในหนังดราม่าอย่าง 9/11 จะมารับบทเป็น Gomez ผู้คลั่งรัก และยังมี Fred Armisen ที่มีผลงานด้านคอเมดี้มากมายมารับบทเป็นคุณลุงเฟสเตอร์ นอกจากนี้ เรายังจะได้เห็น Christina Ricci ผู้เคยรับบท เวนส์เดย์ อดัมส์ ก็จะกลับมาร่วมเป็นหนึ่งในตัวละครใหม่อีกด้วย

เวนส์เดย์ จะกลับมาครองใจผู้ชมอีกครั้งใน Wednesday ซีรีส์เรื่องใหม่จาก Netflix ที่จะพาผู้ชมไปสนุกสนาน กับชีวิตการเรียนโรงเรียนไฮสคูลของเวนส์เดย์ ที่มีปริศนาอันลึกลับรอให้เธอค้นหา

ความพิเศษของซีรีส์นี้ คือ ได้ผู้กำกับภาพยนตร์แนวแฟนตาซีระทึกขวัญอย่าง Tim Burton ที่เคยฝากผลงานสไตล์หลอน ปนขำไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น Edward Scissorhands, Beetlejuice, Corspe Bride, Alice in Wonderland และอื่น ๆ อีกมากมาย มาร่วมกำกับด้วย ใครที่คิดถึงครอบครัวสุดประหลาดนี้ ติดตามชมได้ทาง Netflix วันที่ 23 พฤศจิกายนนี้

