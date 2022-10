8/10 คอนเสิร์ต The Script ขาดความกริบในเสียงร้อง แต่ได้ความเรียลเหมือนเจอเพื่อนเก่า

นอกจากโมเม้นต์ดีๆ ที่วง The Script ได้จากการทัวร์คอนเสิร์ตในประเทศไทยคือพลังของแฟนคลับแล้ว ยังรวมถึงการได้เมาเป็น…ถึง 4 วันเต็มๆ

คืนวันที่ 28 กันยายนที่ผ่านมา คนไทยจำนวนไม่น้อยมุ่งหน้าไปยังอิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี เพื่อเฝ้ารอการกลับมาของหนึ่งในวงแห่งประวัติศาสตร์อย่าง The Script ที่มีคิวขึ้นคอนเสิร์ต พร้อมระเบิดความมันส์ ด้วยเพลงดังที่เก็บเกี่ยวมากว่า 15 ปี และแม้ในวันนั้นท้องฟ้าจะมีฝนพรำ แต่ทุกคนกลับดูตื่นเต้นด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้ม และรอคอยเซตลิสต์สุด Greatest Hit ที่จะยอมโดน hit ด้วยความเต็มใจ

เปิดม่านคอนเสิร์ต

หลังผู้คนเริ่มทยอยเข้าด้านใน และได้ที่นั่งเรียบร้อย เรากวาดสายตาไปรอบๆ พบว่า แม้แฟนคลับจะไม่ได้มาเต็มจนแน่นขนัดแทบทุกที่นั่ง (เพราะมีบางจุดที่เหลือที่นั่งจำนวนหนึ่ง) แต่ก็เรียกว่าอบอุ่นไม่น้อย เหลือบตาไปบนเวทีที่ตกแต่งด้วยแสงไฟ LED ดูดิบๆ ไม่ต้องมีพร็อบเยอะแยะ ตามสไตล์วงผู้ชายๆ ในขณะที่จุดมาร์กของแต่ละคนในวง ก็ลดหลั่นกันไปบนเวที เพื่อให้แฟนคลับได้เห็นสมาชิกกันอย่างเต็มอิ่ม รอจนเวลางวดเข้าไปทุกทีแฟนๆ ส่งเสียงกระหึ่มเมื่อเห็นเงารางๆ ของสมาชิกวง ทยอยเดินขึ้นตำแหน่งของตัวเอง ก่อนจะปรากฏตัวด้วยฟรอนต์แมนของวงอย่าง Danny O’Donoghue ที่ก้าวขึ้นมาระเบิดเพลงแรกด้วย Superheroes พร้อมคอนเฟติพุ่งกระฉูด เรียกเสียงกรี๊ดไปเต็มๆ และส่งต่อความแรงกันต่อด้วยเพลง Rain ที่เหมือนต้อนรับสายฝนข้างนอกฮอล์อย่างพอดิบพอดี

“จะไม่รอ 4 ปีแล้วค่อยกลับมาอีกแล้ว” แดนนี่นักร้องนำกล่าวด้วยความตื้นตัน หลังเห็นแฟนๆ ชาวไทยส่งเสียงร้องเพลงดังกระหึ่มฮออล์ พร้อมพูดว่า “ทะเลแสงนี่มันสวยงาม เหมือนสวรรค์เลย” เห็นได้ชัดว่าเขาตื้นตันกับชาวไทยจริงๆ (ไม่งั้นคงไม่เลือกปักหมุด แสดงคอนสิร์ตที่นี่เป็นครั้งที่ 3 หรอก) เขาเล่าว่าคิดถึงเมืองไทยขนาดหนัก และคิดถึงแฟนๆ มาก เขามีโมเม้นต์ดีๆ กับที่ประเทศนี้ พร้อมแซวตัวเองเพิ่มว่า โดยเฉพาะการมอมเหล้าตัวเองติดกันตลอด 4-5 วันเต็ม

ในส่วนของงานเอ็นเตอร์เทนนั้นไม่ต้องห่วง เพราะ The Script ขึ้นชื่อเรื่องของความใส่เต็ม คงเส้นคงวาไม่มีตก และเซอร์วิสแฟนคลับเต็มที่ ลงมาคลุกคลีตีโมงในฝูงชน อย่างไม่ถึงเนื้อถึงตัวจนเป็นประเพณีไปแล้วเรียบร้อย ครั้งนี้เช่นกัน เพราะหลังแสดงสดเพลงซิกเนเจอร์ของวง The Man Who Can’t Be Moved และ Before the Worst ตามด้วยเพลงใหม่ที่เพิ่งแต่งอย่าง Dare You To Doubt Me แล้ว ฟรอนต์แมนวงก็ออกปากขอลงไปเล่นในฝูงคนดู เพื่อ “เรา” จะได้ใกล้ชิดกันอย่างเต็มที่ หลังจากที่คอนเสิร์ตครั้งก่อน มีการจัดเวทีเล็กเพิ่มอีกหนึ่งเวที เพื่อให้เขาได้ใกล้แฟนๆ มากขึ้น

The Script กับธรรมเนียมสั่งลาแฟนเก่า

ตัวเขาและเพื่อนร่วมวงอีกสองคน เฮโลลงมาจากเวที ย้ายมาเล่นฉบับอะคูสติกด้วยเพลง If You Could See Me Now เพลงที่แต่งขึ้นให้พ่อของเขา ซึ่งเสียชีวิตไปในวันวาเลนไทน์ ซึ่งเราเดาว่าที่เขาเลือกแสดงเพลงนี้ในฝูงคน เพื่อให้ลิงก์ไปกับท่อนที่ว่า “I still look for your face in the crowd Oh, if you could see me now” ด้วยนั่นเอง ยังไม่หมดเพียงแค่นั้น เพราะเขาขอให้แฟนคลับแถวนั้น ต่อสายตรงถึงแฟนเก่าผู้โชคร้าย พร้อมร้องเพลงสั่งลากันด้วย Nothing ที่กลายมาเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในคอนเสิร์ตของวง

ขบวน The Script กลับไปที่เวทีหลักและงัดเพลง Something Unreal, Arms Open, Talk You Down และ For the First Time ร้องไล่ตามมาเป็นขบวนก่อนก้าวลงจากเวที เพื่อเข้าสู่ช่วงอังกอร์อีก 3 บทเพลงดัง โดยปิดค่ำคืนนั้นด้วยอารมณ์สุดไฮป์ No Good in Goodbye, Breakeven และ Hall of Fame ไปในที่สุด

เสียงไม่กริบแต่ได้ใจไปเต็มๆ

ในฐานะที่เป็นแฟนคลับวงนี้ค่อนข้างเหนียวแน่น (เพราะฟังมาตั้งแต่ยังเด็ก) และไปคอนเสิร์ตทุกครั้งที่พวกเขามา บอกได้คำเดียวว่า ในเรื่องของเสียงร้องเราไม่ประทับใจเท่าครั้งที่แล้ว ไม่รู้ว่าเพราะอายุที่มากขึ้นหรือเปล่า (ปีนี้แดนนี่อายุ 41) หรือเป็นเพราะห่างหายจากการออกทัวร์ไปนาน (เนื่องจากโควิด) ถึงได้บริหารพลังเสียงในการร้องไม่ดีพอ เห็นได้ชัดว่ามีบางครั้ง ที่เหนื่อยจัดจนหอบ และเขาต้องยกแอลกอฮอล์ขึ้นจิบ เรียกพลังเป็นระยะๆ

เหนือสิ่งอื่นใด เสียงร้องสดที่ไม่กริบ ไม่เป๊ะ ผสมกับเนื้อร้องที่โคตรจะโดนใจ ทำให้เรารู้สึกว่านี่เป็นสิ่งเรียลๆ ที่เรียกว่าคอนเสิร์ต คือกลิ่นอายความไม่สมบูรณ์ แต่อารมณ์และสถานการณ์ในตอนนั้นทำให้มันพิเศษอย่างที่ไม่เหมือนใคร สำคัญไปกว่านั้นเราสัมผัสได้ถึงความอบอุ่น เหมือนได้เจอเพื่อนเก่าที่ห่างหายไปนาน และได้กลับมาแชร์เรื่องราวด้วยกันอีกครั้ง ห้วงเวลาที่ไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์นี้ คือ Core Memory ที่น่าจดจำ และเราเชื่อว่า ไม่ว่า The Script จะกลับมาอีกกี่ครั้ง จะร้องดีขึ้น หรือมาตรฐานลดลงกว่าเดิม (นิดหน่อย) แฟนๆ ก็จะตามไปให้กำลังใจกันถึงที่อีกแน่นอน (เราด้วยเช่นกัน)

