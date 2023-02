10 เพลง Westlife ฮิตติดชาร์จสุดอมตะ เตรียมฟังก่อนชมคอนเสิร์ต

Westlife เป็นหนึ่งในบอยแบนด์ตะวันตกที่ประสบความสำเร็จสูงสุดตลอดกาลชนิดที่ว่าไม่มีใครไม่มีไม่รู้จักวงนี้ และ เพลง Westlife ก็เป็นที่คุ้นหูของหลาย ๆ คน โดยวงนี้ประกอบไปด้วยนักร้องชายทั้งหมด 5 คนได้แก่ Shane Filan , Mark Feehily , Kian Egan , Nicky Byrne และ Brian McFadden โดยในปัจจุบันนี้เหลือเพียง 4 คน เพราะ Brian ได้ถอนตัวไปใช้ชีวิตกับครอบครัวของเขา

เพลงของ Westlife ติดอับดับ 1 ในสหราชอาณาจักรถึง 14 เพลง ไม่ว่าจะเป็น Uptown Girl , You Raise Me Up , My Love เป็นต้น ซึ่งจำนวนเพลงฮิตติดชาร์ตของวงนี้ตามหลังเพียงแค่ The Beatles และ Elvis Presley เท่านั้นเอง ฉะนั้นเรียกได้ว่าวงนี้คืออีกวงเดอะเบสท์ที่คุณไม่คควรพลาดเป็นอันขาด และในโอกาสที่วง Westlife กำลังจะกลับมาออนทัวร์คอนเสิร์ตให้เราได้เพลิดเพลินกันภายใต้ชื่อ Westlife The Wild Dreams Tour in Bangkok ซึ่งคอนเสิร์ตนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี

10 อันดับ เพลง Westlife ยอดฮิต ที่ควรฟังก่อนไปชมคอนเสิร์ต

อันดับ 1 Uptown Girl

เพลงที่จะบรรยายถึงสาวที่อยู่ตอนบนของเมืองที่ผู้ชายจากทางฝั่ง Downtown หลงรัก ซึ่งเพลงนี้ก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งที่ทั้งคู่ได้พบรักกันและมีความสุขกันจนผู้ชายต้องบอกกับทุกคนว่า “She’s my uptown girl” (เธอคือสาวของผม)

อันดับ 2 Flying Without Wings

อีกหนึ่งเพลงที่ต้องการพรรณนาถึงความปรารถนาของผู้คนที่มีความต้องการแตกต่างกันมากมาย แต่สำหรับผู้ชายคนหนึ่งเขาได้พบกับสิ่งนั้นแล้ว นั่นก็คือผู้หญิงที่เขารัก ไม่ว่าเธอจะเป็นใคร ขอให้รู้เอาไว้ก็คือเธอคือจุดเริ่มต้นของเขา และชีวิตของเขาจะขอหยุดที่คุณ เพราะผู้ชายคนนั้นรักเธอมาก และเขาก็ “Flying Without Wings” (มีความสุขมาก ๆ)

อันดับ 3 You Raise Me Up

เพลงที่จะฉุดทุกคนที่กำลังล้มลงให้ลุกขึ้นมาด้วยพลังเสียง และการประสานเสียงอันสุดไพเราะของเหล่าหนุ่ม ๆ แห่ง Westlife ที่ได้ย้ำกับทุกคนว่า “You Raise Me Up” คุณได้ฉุดฉันขึ้นมาผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ทำให้ฉันทำได้มากกว่าที่เคย

อันดับ 4 I Have A Dream/Seasons In The Sun

2 เพลงที่มาคู่กันในอันดับที 4 โดย “I Have A Dream” เป็นเพลงที่จะประกาศว่ฉันมีความฝันไม่ว่าจะยากไหนก็ตาม ในขณะที่ Seasons In The Sun กลับกลายเป็นเพลงสุดเศร้าที่จะเล่าเรื่องการบอกลาของคนคนหนึ่ง เขาได้บอกลาทุก ๆ คนทั้งพ่อ แม่ พี่ น้อง เพื่อ ภรรรยา และลูก และบอกกับทุกคนว่า “We had joy. We had fun. We has season in the sun” (เราได้ผ่านอะไรมาด้วยทั้งความสุข ความสนุกมากมาย)

อันดับ 5 World Of Our Own

เพลงจังหวะสนุกสนาน แต่เนื้อหาเพลงกลับหวานเยิ้มเสียเหลือเกิน เพราะเหลงนี้จะบอกรักคนคนหนึ่งให้เขาได้ซาบซึ้งว่าในโลกใบนี้เธอคคือที่สุด ภายในเพลงนี้จะบรรยายความรักที่เขามีให้เธอ ด้วยการที่บอกว่า “We got a little world of our own” เรามีโลกใบเล็ก ๆ ของตนเองที่ฉันให้เธอเข้ามาเพียงคนเดียว และเป็นโลกที่มีแค่เธอกับฉันที่รู้

อันดับ 6 Swear It Again

เพลงที่หลายคนคงคุ้นหูอย่างแน่นอนด้วยท่วงทำนองที่ช้าแต่ไพเราะ และเสียงประสานที่ลงตัว แต่หนักแน่นเพียงพอที่จะบอกว่า ความรักที่เขามีให้เธอไม่เคยหายไปไหน ไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตาม และเขาขอ “Swear It All Over Again” สาบานซ้ำแล้วซ้ำอีกให้เธอได้รู้

อันดับ 7 Against All Odds (Take a Look at Me Now)

แม้ว่าเพลงนี้อาจจจะไม่ได้เป็นเพลงที่ขับร้องโดย Westlife เพียงวงเดียว แต่เป็นการร้องคู่กับ Mariah Carey ที่รับรองคุณภาพได้เลยทีเดียว โดยเพลงนี้มีเนื้อหาที่แสนจะลึกซึ้งด้วยการบอกให้อีกฝ่ายได้ทราบว่า ขอให้เธอมองดูฉัน ฉันจะยืนรออยู่ตรงนี้เสมอไป แม้ว่าการที่เธอจะกลับมานั้น มันจะ “Against All Odds” แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยก็ตาม

อันดับ 8 Hello My Love

เพลงที่ควรมอบให้กับคนที่คุณหลงรัก เพราะทั้งเพลงต้องการบรรยายก็คือไม่ว่าจะผ่านอะไรกันมามากแค่ไหน ไม่ว่าคุณจะชอบคนแบบใด คุณอาจจะมองหาใครสักคคนท่ามกลางคนมากมาย ฉันก็ขออนุญาตจะทักทายคุณว่า “Hello My Love” (สวัสดีที่รัก)

อันดับ 9 If I Let You Go

เพลงสุดเศร้าที่มาในทำนองโยกได้เบา ๆ ที่เพลงนี้ต้องการจะสื่อว่าคุณรักเธอมากแค่ไหน และถึงวันนึงที่ฉันอาจจะต้องตัดสินใจปล่อยคุณไป “If I Let You Go” … แต่ถ้าฉันทำแบบนั้น ฉันก็ไม่อาจรู้ได้เลยว่าชีวิตต่อไปของฉันจะเป็นอย่างไรต่อไป

อันดับ 10 What Makes A Man

เพลงบอกลาที่มีการใช้ประโยคการบอกเล่าความรู้สึกที่แยบคาย เป็นการปฏิเสธการจากลาด้วยการขอเหตุผลทุกอย่างเพื่อให้คนที่ใจแตกสลายสามารถผ่านพ้นมันไปได้ และสิ่งสุดท้ายที่เขาขอก็คือ “Tell me what makes a man, wanna give you all his heart” (อะไรที่ทำให้ผู้ชายคนหนึ่งยอมมอบทั้งหัวใจให้กับเธอ)

