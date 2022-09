เปิด รายได้ BLACKPINK มาดูกันว่าสมาชิกแต่ละคน มีทรัพย์สินเท่าไหร่

อยากรู้ไหมว่าสาว ๆ ที่ทำงานหนักอย่างสมาชิกวง BLACKPINK ได้ค่าตอบแทนกันเท่าไหร่ วันนี้ LSA จะพาคุณมาเปิด รายได้ BLACKPINK ของแต่ละคนดู

BLACKPINK นับเป็นศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปเจน 3 ที่เซ็นสัญญาภายใต้ค่าย YG Entertainment ประเทศเกาหลีใต้เมื่อปี 2016 มีสมาชิกทั้งหมด 4 คน คือ Jisoo, Jennie, Rosé และ Lisa เดบิวต์จากอัลบั้ม Square One โดยมีเพลงฮิตติดชาร์จคือ “Whistle” และ “Boombayah”

หลังจากวง BLACKPINK เดบิวต์ไปไม่นาน พวกเธอก็มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก พร้อมทั้งปล่อย MV ฮิตที่เราคุ้นหูและคุ้นตากันเป็นอย่างดีออกมาสร้างความตื่นเต้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น Ddu-Du Ddu-Du, How You Like That และ Kill This Love ด้วยศักยภาพที่ยอดเยี่ยมของทั้ง 4 คน ไม่ว่าจะเป็นการร้อง การแร็ป การเต้น รวมไปถึงสไตล์การแต่งตัวที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร ทำให้พวกเธอได้รับแต่งตั้งให้เป็น Brand Ambassador ของแบรนด์ระดับหรูจากทั่วทุกมุมโลก

Lisa (Lalisa Manoban)

สมาชิกที่มีรายได้สูงสุดอันดับ 1 ของวง คือ Lisa ด้วยรายได้ประมาณ 14 ล้านเหรียญสหรัฐ และยังติดอันดับ 1 ใน 7 ไอดอลเกาหลีที่มีรายได้สูงสุดปี 2022 Lisa เป็นไอดอลเกาหลีที่เกิดและเติบโตที่ประเทศไทย และได้มาเดบิวต์เป็นสมาชิกวงภายใต้สังกัด YG Entertainment ในฐานะแรปเปอร์

ในปี 2018 Lisa ได้ร่วมแสดงในภาพยนตร์โปรโมทเกม Ragnarok M: Eternal Love (2018) และยังเป็น Brand Ambassador ให้กับแบรนด์ชั้นนำระดับโลกมากมาย ได้แก่ เครื่องสำอาง M.A.C Celine Bvlgari Prada Samsung และ สกอตวิสกี้ Chivas นอกจากนี้ Lisa ยังมีผลงานอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นอัลบั้มเดี่ยวโปรเจค Lalisa ที่เพลง “Lalisa” และ “Money” สร้างความตื่นตาตื่นใจไปทั่วโลก และเข้าร่วมรายการ Real Man 300 กับ Youth With You

Jisoo (Kim Jisoo)

Jisoo เป็นนักร้องนำของวง ได้รับเลือกให้เป็น Brand Ambassador ของ Dior Fashion และ Dior Beauty ในปี 2021 ร่วมกับ Natalie Portman Marion Cotillard และ Rihanna ปัจจุบัน Jisoo คือสมาชิกที่มี รายได้ BLACKPINK สูงสุดอันดับ 2 ของวง

นอกจากบทบาทการเป็นนักร้องแล้ว Jisoo ยังเคยเป็นนักแสดงนำในซีรีส์เกาหลีเรื่อง Snowdrop (2021-2022) และยังเป็น Brand Ambassador ให้กับแบรนด์หรูอื่น ๆ อีกมากมาย อาทิ Cartier, Ella Balinska, Yasmine Sabri, Chang Chen และแบรนด์เครื่องสำอางเกาหลี Kiss Me

Rosé (Roseanne Park)

สมาชิกที่มีรายได้สูงสุดอันดับต่อมาคือ Rosé นักร้องนำของวง ได้รับแต่งตั้งให้เป็น Brand Ambassador ของแบรนด์หรูสัญชาติฝรั่งเศสอย่าง Yves Saint Laurent และ Tiffany & Co รวมไปถึงแบรนด์เครื่องสำอางเกาหลี Kiss Me ร่วมกับ Jisoo และค่ายเกม Perfect World Mobile อีกด้วย

หลังจากเปิดตัวอัลบั้มเดี่ยว “R” ด้วยยอดจองกว่า 500,000 ชุด เพลงโปรโมท On The Ground ก็ได้รับกระแสการตอบรับอย่างท่วมท้น และขึ้นเป็นอันดับ 1 บนชาร์ต iTune Top Songs Charts มากกว่า 51 ประเทศทั่วโลกภายในระยะเวลาไม่กี่วัน

Jennie (Jennie Kim)

Jennie เป็นนักร้องนำของ BLACKPINK ที่มีรายได้ประมาณ 10 ล้านเหรียญสหรัฐ โดย South China Morning Post มีการประมาณค่าตัวของ Jennie ต่อสัญญา 1 ชิ้นว่าอยู่ที่ประมาณ 800,000 ดอลลาร์สหรัฐ (เมื่อ มิถุนายน 2022)

หลังจากเปิดตัวซิงเกิ้ลเดี่ยว “SOLO” ในปี 2018 และ “Sparkling water” ใรปี 2021 เพลงของเธอก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง มีผู้ฟังบน Spotify สูงกว่า 300 ล้านครั้ง ด้วยภาพลักษณ์ที่ดูมั่นใจ และมีรสนิยมดีในการเลือกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย แบรนด์หรูระดับโลกอย่าง Hera Chanel Calvin Klein Adidas Samsung จึงเลือกเธอมาเป็น Brand Ambassador

