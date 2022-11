Cover Story: ปล่อยผ่านเรื่องไม่ดี เพราะนั่นคือชีวิต เปิดมุมมอง “แพทริเซีย กู๊ด” วิธีฉลองให้กับชีวิตและความรักในอนาคต

แพทแชร์มุมมองการใช้ชีวิตในปัจจุบันให้ฟังหน่อย เปลี่ยนไปจากตอนเด็กอย่างไรบ้าง

จริงๆ แล้วยังเหมือนเดิม บางส่วน แต่ก็มีเปลี่ยนไปบ้าง อย่างเมื่อก่อนตอนเรียน เราจริงจังมาก เป็นแบบ perfectionist ที่ทุกอย่างต้องเป๊ะสุดๆ พอเริ่มโต ก้าวสู่อีกวัยหนึ่งของชีวิตแล้ว เราจะกลายเป็นคนที่ don’t take life too seriously แค่สนุกไปกับมัน have fun with everything you do เท่านั้นเลย อยากรู้สึกอย่างไรก็รู้สึกไป อยากร้องไห้ก็ร้อง วันไหนรู้สึกไม่ดีก็ปล่อยให้มันรู้สึกไม่ดี จะไม่บังคับให้ตัวเองเป็นคนเพอร์เฟค เพราะมันเป็นไปไม่ได้ จงเป็นอย่างที่เป็น และมีความสุขไปกับคนรอบข้างก็พอ