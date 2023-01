คัดมาแล้ว 4 เพลงดังขึ้นหิ้งที่ “เจเจ-กฤษณภูมิ” ชอบมากที่สุดในตอนนี้

ไม่ว่าใครก็มี เพลง โปรดในดวงใจด้วยกันทั้งนั้น และนี่คือ 4 เพลงโปรดของหนุ่มเจเจ ที่เขาแอบยิ้มทะเล้นใส่ แล้วขอเลือกเพลงตัวเองหนึ่งเพลงมาแชร์ให้แฟนๆ ได้ฟังกัน

เริ่มต้นเส้นทางการเป็นศิลปินจากการฟอร์มทีมของค่ายนาดาว ที่หยิบเอาเด็กวัยรุ่นยุคใหม่เลือดร้อนจำนวน 9 คนเข้าสู่โปรเจกต์ 9×9 (ไนน์บายไนน์) เปิดโอกาสให้หนุ่มๆ จับไมค์ ซ้อมท่าเต้น และปล่อยคาริสม่ากันเกลื่อนหน้าจอ “เจเจ-กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม” ในตอนนั้นก็โดดเด่นเป็นที่จับตามองไม่น้อย ดูทรงแล้วว่าไปทางศิลปินคือรอดชัวๆ มาพร้อมผลพวงจากการเล่นซีรีส์สาดอารมณ์อย่างเลือดข้นคนจาง ที่ทำให้เขาเป็นที่รู้จักมากขึ้นไปอีกหนึ่งสเต็ป

แม้จะโลดแล่นไปเป็นนักแสดงอยู่บ้าง แต่คัฟเวอร์สตาร์ในเดือนนี้ของเราก็เบนเข็มชีวิตตัวเองกลับมาที่การเป็นศิลปินนักร้องตลอด อย่างล่าสุดกับผลงานเพลงที่แท็กทีมเกิร์ลกรุ๊ป 4EVE ในเพลง ‘My Duty’ เพลงป๊อปแจกรอยยิ้มและความสดใสให้กับแฟนๆ เป็นเพลงที่คล้ายกับการฉลองการกลับมาของเขาอีกครั้ง หลังหายหน้าไปพักหนึ่งในวงการบันเทิง นับเป็นอีกหนึ่งคาแรกเตอร์ที่เราได้เห็นจากศิลปินหนุ่มคนนี้ ที่โชว์ว่าเขาสามารถบิดพลิ้วไปได้ทุกสถานการณ์ จะร้องแร๊ปรัวเร็วในเพลง ‘VERY VERY SORRY’ หรือจะโชว์เนื้อเสียงแท้ๆ ผ่านเพลงจังหวะกลางๆ อย่าง ‘ระเบียง’ และโปรยเสน่ห์ขี้เล่นกวนๆ กับหนุ่มไอซ์-พาริส ในเพลง ‘ดีดี๊’ ก็ทำได้หมดไม่มีเหลือ

ครั้งนี้นอกจากพูดคุยอัพเดตเรื่องงานแล้ว เจเจยังแชร์เพลย์ลิสต์มาฝากแฟนๆ ถึง 4 เพลงที่เขาออกตัวเลยว่า “ผมฟังเพลง เยอะมาก แต่ 4 เพลง นี้คือที่สุดจริงๆ สำหรับผม (ในตอนนี้)”

Alright – Kendrick Lamar

นอกจากแร๊ปเปอร์คนดังจากเมือง Compton อย่าง Kendrick Lamar จะทำเพลงเท่ๆ ให้โลกได้ตื่นตะลึงมาแล้ว เขายังใช้บทเพลงของตัวเองเป็นพื้นที่เพื่อสื่อสะท้อนถึงมู้ฟเม้นท์ และการต่อสู้ของชาวแอฟริกัน อเมริกัน เพื่อลบล้างกระแสการเหยียดผิว จนเพลงดัง Alright นี้กลายมาเป็นเพลงชาติของชาวแอฟริกัน อเมริกันรุ่นใหม่ไปโดยปริยาย แน่นอนว่าหนุ่มเจเจเอ่ยปากว่าชอบเพลงนี้มาก เพราะองค์ประกอบที่ลงตัวสุดๆ “ผมชอบเพลงนี้ เพราะประทับใจเอลิเมนท์ของดนตรีมาก ส่วนเรื่องสตอรี่จริงๆ เราไม่ได้เข้าใจขนาดนั้น เพราะเขาพูดเกี่ยวกับชีวิต และความเป็นอยู่ของสังคมเขา แต่เพลงนี้มันทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องราวของเขา และทำให้เราเข้าใจในสิ่งที่เราไม่เข้าใจได้ด้วยเช่นกัน”

นิมมาน – Jaylerr

“เลือกเพลงตัวเองได้ไหม (ยิ้ม) ผมชอบเพลงนี้ของตัวเองเป็นพิเศษ เพราะมันเป็นเพลงที่เล่าถึงชีวิตในวัยเด็กของผม ตั้งแต่การเติบโตมาเป็นชีวิตในตอนนั้นที่ทำเพลง และมันก็เป็นเพลงที่ผมมีส่วนร่วมในการทำเพลงเยอะมาก ทั้งการเขียนเนื้อเพลง และการทำซาวด์ต่างๆ เราเข้าไปมีส่วนเยอะมาก เพราะมันสะท้อนตัวเองแบบเต็มที่” นิมมาน เป็นเพลงแรกที่เปิดตัวเจเจในฐานะศิลปินเดี่ยว หลังจากจบโปรเจกต์ 9×9 กับเพื่อนร่วมค่าย สำหรับเพลงนี้เป็นการบอกเล่าชีวิตของตัวเขาเองที่ผ่านเหตุการณ์ และการเดินทางมาอย่างยาวนานและมากมาย ถ่ายทอดสู่การแร็ปที่รวดเร็ว และบีตที่หนักแน่น โชว์ความเป็นศิลปินที่มีเอกลักษณ์และการโตขึ้นของเจเจได้เป็นอย่างดี

Drive Safe – Rich Brian

เพลงในลิสต์ลำดับที่สามของหนุ่มเหนือคนนี้คือ Drive Safe ซิงเกิ้ลจากสตูดิโออัลบั้มลำดับที่สอง ‘The Sailor จากศิลปินชาวอินโดนีเซีย Rich Brian เป็นอีกหนึ่งงานเพลงที่ปลดปล่อยศักยภาพด้านดนตรีให้คนทั่วโลกได้เห็น ว่าเด็กเอเชียมันก็คูลได้ไม่ต่างจากเด็กฝรั่งหรอก แร๊ปเปอร์รุ่นใหม่คนนี้เก่งกาจในการเล่าเรื่องที่เรียบง่าย และการไรม์มิ่งคำคล้องให้ได้อย่างเห็นภาพชัดเจน เป็นอีกหนึ่งคนที่เจเจออกปากว่าปลื้มเขาไม่น้อยเลยทีเดียว “ผมชอบเพลงนี้เพราะมันไม่ซับซ้อน แต่ความหมายมันลึกซึ้ง มันเหมือนแค่ว่าเราโทรไปหาใครสักคนแล้วบอกว่า เออ ขับรถปลอดภัยนะ มันเหมือนคำง่ายๆ แต่มันเต็มไปด้วยความหมาย”

Every Summertime – Niki

“เพลงนี้คืออธิบายไม่ถูกเลยว่าทำไมถึงชอบ แต่ถ้าใครได้ฟังแล้วจะเข้าใจอารมณ์ คือเพลงมันสว่างๆ เหมือนเราขับรถไปตามถนน แล้วมีแสงจากดวงอาทิตย์ส่องมา มันสว่างไปหมดเลย” สำหรับเพลงสุดท้ายที่เจเจพูดถึงคือ Every Summertime ผลงานเพลงจากศิลปินค่ายเดียวกันกับริช ไบรอัน (ค่าย 88rising) นั่นคือสาว Niki ศิลปินสาวน้ำเสียงเป็นเอกลักษณ์ กับเพลงกลิ่นอายวินเทจที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อน เน้นโชว์เนื้อเสียงใสๆ กับการเล่นไดนามิกจังหวะเพลง ให้ภาพฟุ้งฝันล่องลอยไปกับบรรยากาศ เพลงนี้เองยังถูกหยิบไปใช้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ค่ายมาร์เวลอย่าง Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings อีกด้วย

อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์คนเมือง ร้านอาหารเด็ดดัง แฟชั่นล่าสุด สุขภาพ และความงาม พร้อมกับเรื่องราวทางวัฒนธรรมต่างๆ ได้ที่ Lifestyle Asia