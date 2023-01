Cover Story: อัพเดตชีวิต การเดินทาง แล้วก้าวใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมของ “เจเจ-กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม”

“ตอนนี้ก็สบายดีครับ ผมเพิ่งถ่ายซีรีส์เรื่องใหม่เสร็จไปตอนปลายปีที่แล้ว ช่วงนี้เลยเป็นช่วงที่พักผ่อน แล้วก็มีเตรียมๆ งานอยู่บ้าง คือปีที่แล้วผมไม่มีผลงานที่ปล่อยออกมาเลย มีแค่ผลงานเพลงกับน้องๆ วง 4EVE เพลงเดียวคือเพลง My Duty เพราะปีที่ผ่านมาผมจัดการชีวิตตัวเองหลายอย่าง พยายามทำบริษัทที่เพิ่งเปิดใหม่ให้ดี ส่วนหนึ่งก็มีถ่ายซีรีส์ด้วย เลยยังไม่ได้มีผลงานออกมาในปีที่แล้ว ส่วนช่วงนี้ก็เตรียมเรื่องงานเพลงด้วย แล้วก็ประมาณเดือนมีนาคม จะมีหนังที่ทุกคนจะได้ชมกัน นอกจากงานแล้ว ชีวิตตอนนี้ผมก็เลี้ยงน้องแมว 2 ตัวชื่อ ‘บุ๊กบิ๊ก’ กับ ‘โชยุ’ เลี้ยงมาได้ประมาณปีกว่าๆ แล้วครับ รู้สึกรักมากเลย (ยิ้มหวาน)”

ล่าสุดเห็นไปออกรายการเกาหลี Tripmate: Who Are You? เล่าให้ฟังหน่อย