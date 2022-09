Cover Story: ความสมดุล เวลา และการพัฒนาตัวเอง คุยกับ “ต่อ-ธนภพ” ในวันที่เขาเริ่มรู้จักการ Say No

ได้ยินว่าเป็นคนที่ “Say Yes” กับทุกโอกาสที่เข้ามา ตอนนี้ยังทำแบบนั้นอยู่ไหม

ในอดีตผมเคย Say Yes มากกว่า Say No แต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าชีวิตคนเราควรจะ Say No มากกว่า Say Yes เพราะเวลาชีวิตของทุกคนมันเท่ากัน เราไม่สามารถทำทุกอย่างที่เราเซย์เยสได้ตลอด เพราะฉะนั้นเราเซย์โนเพื่อที่จะหาเยสที่แท้จริงของเรา จริงๆ ผมเคยเสียใจที่เซย์เยสด้วย แต่เราเป็นคนที่ยึดมั่นตลอดว่าถ้าเราตัดสินใจไปแล้ว จะพยายามไม่มาเสียใจทีหลังจะทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้เรารู้สึกเสียใจกับมัน ในการทำงานของผมเลยจะมีความเป็นนักสู้บางอย่าง เพราะตอนนี้ผมรู้แล้วว่างานทุกอย่างหรือการใช้ชีวิตทุกก้าวเวลามันมีค่าเสมอ ผมควรทำอะไรที่ทำให้ตัวเองรู้สึกว่าผมได้ไปข้างหน้าไม่ได้กำลังย้ำอยู่กับที่ ผมไปอ่านเจอหลายที่เลยว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดบนโลกคือ ‘เวลา’ เพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่เราลงทุนแต่ไม่สามารถทำกำไรได้เลย เราแพ้มันตลอด