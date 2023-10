“เนม Getsunova” เล่าว่านี่คือ 5 ศิลปินที่ชอบมากจนอยากแชร์

อยากรู้ไหมว่าศิลปินชาวร็อคอย่าง “เนม-ปราการ ไรวา” จะชอบฟังเพลงแบบไหนหรือมี ศิลปิน คนโปรดคนไหนบ้าง

นอกจากกำลังเดินสายทัวร์ทั้งในและนอกประเทศแล้ว “เนม-ปราการ ไรวา” ฟร้อนต์แมนของวง Getsunova และคัฟเวอร์สตาร์ประจำเดือนตุลาคมของ Lifestyle Asia ในลุคเท่พร้อมด้วยนาฬิกาเรือนสวยคอลเล็กชั่น Master Collection จากแบรนด์ Longines ก็เล่าว่าตัวเขายังมีโปรเจกต์เดี่ยวที่กำลังตื่นเต้นมากๆ เนื่องจากเป็นผลงานสากลชิ้นเดี่ยวครั้งแรกของเขา และเขาอยากทำมันออกมาให้ดีที่สุด เพื่อท้าทายตัวเองและนำเสนอพาร์ทที่คนไม่ค่อยได้รู้จักให้ได้เห็นกันมากขึ้น แต่ก่อนที่เราจะได้รู้ว่าโปรเจกต์สากลที่เนมกำลังจะมีคิวปล่อยในอีกไม่นานนี้คืออะไร มาดูกันก่อนว่า ศิลปิน ที่เขาชื่นชอบและเสพผลงานมาเป็นเวลานานจะมีใครบ้าง

Wave to Earth

“วงแรกขอเป็นวงจากเกาหลีใต้ชื่อว่า Wave to Earth วงนี้เพลงเขาเท่มาก เป็นสไตล์อินดี้ผสมป๊อป เนมว่ามันสามารถฟังได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะ” แม้จะเป็นวงสัญชาติเกาหลี แต่เพลงส่วนมากของพวกเขากลับแต่งเป็นภาษาอังกฤษ ทำให้คนส่วนมากเข้าถึงได้เป็นจำนวนมาก และเพิ่มฐานแฟนคลับอย่างรวดเร็วในเวลาไม่นาน วงนี้มีสมาชิกรวมกันทั้งหมด 3 คนได้แก่ ‘ชินดองกยู’ นักร้อง นักแต่งเพลง และมือกีตาร์ ‘แดเนียลคิม’ มือกลอง และ ‘จอห์นชา’ ผู้รับตำแหน่งมือเบส โดยมีเพลงดังอย่าง ‘Bad’ ‘Seasons’ และ ‘Love’ นับเป็นวงดนตรีที่ร้องเพลงแล้วให้คำจำกัดความว่า เหมือนโอบกอดอุ่นๆ ในวงที่ฝนพรำอย่างไรอย่างนั้น

SURL

เพลงที่สองของนักร้องนำวง Getsunova เขาเลือกเป็นวงจากสัญชาติเกาหลีอีกครั้ง “ขอเป็นวงเกาหลีอีกสักวงแล้วกัน วงนี้คือ SURL เป็นวงสไตล์อินดี้ร็อคที่เท่มาก เอาจริงๆ วงเกาหลีดีหลายวงมากเลยนะ” SURL เป็นอินดี้ร็อคหน้าใหม่ที่มาพร้อมกับเสียงร้องอันเป็นเอกลักษณ์ พวกเขามีสมาชิกด้วยกันทั้งหมด 4 คน ‘ซอลโฮซึง’ รับหน้าที่ร้องนำและเป็นมือกีต้าร์) ‘คิมโดฮยอน’ มือกีต้าร์ ตามมาด้วย ‘ลีฮันบิน’ ที่เป็นมือเบส และมือกลองอย่าง ‘โอมยองซอก’ มีกลิ่นความวินเทจที่คนสมัยนี้โหยหาเจือจาง โทนเพลงออกไปทางสว่าง เสพง่าย ย่อยได้ไม่ยาก มีเพลงดังอย่าง ‘Snow’ ‘Dry Flower’ และ ‘The Lights Behind You’

Queen of the Stone Age

“Queen of the Stone Age เป็นวงสัญชาติอเมริกันที่อยู่มานานมาก แล้วเราก็ชอบฟังตั้งแต่เด็กเลยด้วย” วงดนตรีร็อคจากซีแอตเทิลผสมทั้งสไตล์อัลเทอร์เนทีฟร็อค นูเมทัล ก่อตั้งในปี 1996 วงนี้เป็นวงที่มีการเปลี่ยนสมาชิกอยู่บ่อยครั้ง มีเพียง Josh Homme ผู้เป็นฟร้อนท์แมนวงทำหน้าที่นักร้องนำและมือกีตาร์คนเดียว ที่ยังคงยืนหยัดตลอดการเปลี่ยนแปลงไลน์คนอื่นๆ วงนี้เป็นขวัญใจชาวร็อคทั่วโลกและยึดครอง โดยมีเพลงดังอย่าง ‘No One Knows’ ‘Go with the Flow’ และ ‘Little Sister’

The Horrors

“The Horrors เป็นวงที่มีความลอยๆ มีความแนว Shoegaze (ซูเกซ) ซึ่งเพลงเขาเท่มาก” วงนี้เป็นวงร็อคจากเกาะอังกฤษที่ให้ภาพความเป็นชาวร็อคแบบจริงๆ จังๆ เพราะนักร้องนำอย่าง Faris Badwan นั้นทำผมเผ้ารุงรังปิดหน้าปิดตา สวมเสื้อผ้าสีทึมๆ หรือแจ็กเกตหนังสีดำเสียส่วนมาก และร้องเพลงแบบจดจ่ออยู่กับไมค์หรือก้มหน้ามองรองเท้าเสียมากกว่า สไตล์เพลงที่ออกมาจึงมีความอื้ออึงในหู เหมือนลำโพงมันอั้นๆ ชวนล่องลอยไปมา และมักจะมีการริฟกีตาร์ยาวๆ ตลอดทั้งเพลง เป็นสไตล์ที่เรียกว่าซูเกซ เป็นการแตกแขนงย่อยมาจากอัลเทอเนทีฟร็อคอีกที ส่วนเพลงดังของวงนี้ก็มีทั้ง ‘Still Life’ ‘Something To Remember Me By’ และ ‘Sea Within A Sea’

Harry Styles

“คนสุดท้ายเอาเป็นโซโล่บ้าง เขาไม่ได้เป็นวงนะ เป็นศิลปินเดี่ยว Harry Styles เพลงเขาดีมากทุกเพลงเลย องค์ประกอบอะไรคือดีสุดๆ” นี่เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ใครๆ ก็ชื่นชอบ เพราะสไตล์เพลงของแฮร์รี่นั้นค่อนข้างจะย่อยง่าย แต่มีความซับซ้อนอยู่ในตัว เพลงของเขาเป็นป๊อปร็อคแบบอังกฤษ ซึ่งแตกต่างจากตอนเป็นหนึ่งในสมาชิกวง One Direction อย่างสิ้นเชิง ทั้งวิธีการร้องที่เปลี่ยนไป สไตล์การทำเพลงที่ไม่เหมือนเดิม ถึงขนาดฉวยไปทั้งหมด 3 รางวัลจากเวที Grammy เลยด้วยซ้ำ รวมไปถึงการเป็นแฟชั่นไอคอนยุคใหม่อีกต่างหาก โดยเพลงดังของเขาก็มีทั้ง ‘Sign of the Time’ ‘As It Was’ และ ‘Kiwi’

