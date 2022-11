“แพทริเซีย กู๊ด” แชร์ 5 ทิปส์สำคัญในการเตรียมตัวเป็นเจ้าสาว

ใกล้บอกลาชีวิตโสดแล้ว “แพทริเซีย กู๊ด” ขอแชร์ ทิปส์ สำคัญที่เธอออกปากเลยว่า ไม่จำเป็นต้องเตรียมตัวเป็นเจ้าสาว ก็สามารถหยิบไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้

ขยับเข้าสู่อีกหนึ่งบทบาทในชีวิตอย่างการเป็นเจ้าสาว และการเริ่มต้นชีวิตคู่ “แพทริเซีย ธัญชนก กู๊ด” คัฟเวอร์สตาร์ประจำเดือนพฤศจิกายน บอกกับเราว่าตื่นเต้นและกลัวกับสเต็ปต่อไปของการใช้ชีวิตไม่ใช่น้อย เพราะเธอเล่าว่าอยากทำให้ทุกอย่างออกมาดี และอยากให้โมเม้นต์ต่อจากนี้ของชีวิตมีแต่สิ่งดีๆ จึงค่อนข้างกดดันและเครียดเป็นพิเศษ นักแสดงสาววุ่นหัวหมุนกับการเตรียมงานแต่งที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกไม่นาน แต่เมื่อมาถึงเรื่องของการเตรียมตัวเจ้าสาวแล้ว เธอบอกเลยว่าจริงๆ แล้วแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลย

“เอาตรงๆ แพทไม่ค่อยได้เตรียมอะไรเท่าไหร่ ไม่ได้เข้าคอร์สเจ้าสาว อาจจะโชคดีที่เราทำงานในวงการด้วย เราเลยดูแลตัวเองเป็นประจำอยู่แล้ว จะเป็นการเตรียมตัวเชิง The Best Version of Yourself มากกว่า และบอกเลยว่าไม่ง่าย” แพทบอกพร้อมรอยยิ้ม เมื่อเราขอให้เธอแชร์เคล็ดลับสำหรับการเป็นเจ้าสาวให้ฟัง ซึ่งเธอแบ่งเป็นข้อย่อยให้เราถึง 5 ข้อ

นอนให้เพียงพอ

ไม่ว่าจะเข้าพิธีแต่งงานหรือไม่ การนอนให้เพียงพอในแต่ละวันคือสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกาย ฟังดูเป็นเรื่องง่ายๆ ที่ทำกันได้ แต่เมื่อลงมือทำจริงๆ กลับเป็นอะไรที่ยากเหลือเกินสำหรับคนสมัยนี้ ที่วุ่นวายกับการใช้ชีวิต หามรุ่งหามค่ำทำงานแทบไม่ทัน และเผลออดหลับอดนอนเพราะติดซีรีส์จนเช้ามืด แต่สำหรับแพทแล้วเป็นคนที่เชื่อในเรื่องการนอนให้ไว เพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ “สิ่งที่แพทเชื่อมากที่สุด คือการนอนให้เร็ว ของแพท 4 ทุ่มต้องหลับแล้ว แพทว่าอันนี้ช่วยมากๆ ในการซ่อมแซมร่างกาย” การนอนที่ดีควรอยู่ในช่วงประมาณ 7-8 ชั่วโมง ร่างกายจึงได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่

ดื่มน้ำให้มาก

อีกหนึ่งสิ่งที่เป็นเรื่อง “ต้อง” ทำในแต่ละวัน แต่คนจำนวนมากกลับทำไม่ค่อยได้ นั่นคือการดื่มน้ำ ร่างกายคนเรามีน้ำเป็นส่วนประกอบประมาณร้อยละ 70 เป็นตัวสำคัญที่ช่วยให้ร่างกายเกิดกระบวนการเมตาบอลึซึม และกลไกอื่นๆ ภายในร่างกาย มนุษย์เราควรดื่มน้ำอย่างน้อย 2 ลิตรต่อวัน โดยจะมากขึ้นหรือน้อยลงก็ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของร่างกาย ซึ่งการดื่มน้ำเองเป็นสิ่งที่แพทบอกว่าอยากทำให้ได้ในทุกๆ วัน “เราควรดื่มน้ำให้เยอะๆ อย่างแพทเดี๋ยวนี้คือจะพกน้ำขวดละ 1.5 ลิตรทุกวัน เป็นการบังคับตัวเองให้กินให้หมด ซึ่งจริงๆ ถือว่าน้อยไปด้วยซ้ำ แต่มันก็เป็นเป้าหมายเริ่มต้นของแพทในทุกๆ วัน เพราะแพทเป็นคนกินน้ำน้อย”

ออกกำลังกาย

“แพทพยายามออกกำลังกาย ส่วนใหญจะเป็นวันเว้นวัน อย่างน้อย 30 นาที หรือไม่ก็ 1 ชั่วโมง” ทิปส์ ต่อมาคือการออกกำลังกายที่ดีในแต่ละวันควรอยู่ที่วันละ 30 นาที โดยเลือกประเภทการออกกำลังกายที่ไม่หนักมาก เช่นการเดินเร็ว หรือเล่นโยคะ ในขณะที่การออกกำลังกายแบบหนักอย่างเช่น คาร์ดิโอ เวทเทรนนิ่ง หรือการสร้างกล้ามเนื้อ อยู่ที่อย่างน้อย 2 ครั้งต่อสัปดาห์ และครั้งละ 1 ชั่วโมง

เลือกกินอาหาร

“อีกเรื่องจะเป็นเรื่องกิน เพราะแพทเป็นคนที่กินเยอะมาก ทั้งจั้งค์ฟู้ด ของมัน ของทอด ของคาว ของหวาน คือกินหมด แพทไม่เกี่ยงเรื่องการกินเลย ช่วงนี้เลยต้องพยายามกินให้น้อยลงหน่อย และพยายามกินไฟเบอร์ให้เยอะ เพราะตัวเองเป็นคนไม่ชอบกินผัก ก็จะพยายามกินเป็นพวกผลไม้ หลังๆ ก็ชอบกินเป็นโอ๊ตมีล เพราะมันมีไฟเบอร์ที่ดี เวลากินมันคล้ายกับซีเรียลแปรรูป” ร่างกายต้องการอาหารประเภทไฟเบอร์หรือกากใย เพื่อช่วยในเรื่องของการขับถ่าย เมื่อการขับถ่ายเป็นปกติจะส่งผลให้ผิวพรรณสดใส และลดของส่วนเกินในร่างกายได้ด้วย

ไม่เครียด

สำคัญที่สุดในทุกเรื่องของชีวิต คือการไม่เครียดจนเกินไป เพราะความเครียดส่งผลทางด้านจิตใจและอารมณ์โดยตรง และรวมไปถึงระบบของร่างกายที่ทำให้ทำงานไม่เป็นปกติ สู่การเกิดภาวะเสี่ยงหลายโรคตามมา “พยายามไม่เครียด เป็นอะไรที่สำคัญมาก จริงๆ มันใช้ได้หมดในทุกอย่างของชีวิตเลยนะ เพราะเวลาเครียด มันไม่มีอะไรดีเลย มันส่งผลต่อทุกอย่างในชีวิต แพทเคยต้องลดน้ำหนักช่วงหนึ่ง แล้วเราเครียด กลายเป็นว่าน้ำหนักมันไม่ลงเลย แต่พอเราปล่อยสบายๆ ออกกำลังกายบ้าง ร่างกายกลับผ่อนคลาย มีประสิทธภาพมากขึ้น เลยพยายามจัดการเรื่องความเครียดให้ได้มากๆ” แพททิ้งท้ายไว้ด้วยรอยยิ้ม

