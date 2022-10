“สกาย-วงศ์รวี” แชร์ 5 ภาพยนตร์-แอนิเมชั่นเรื่องโปรดในดวงใจ

ในฐานะนักแสดง “สกาย-วงศ์รวี” แชร์ ภาพยนตร์ และการ์ตูนเรื่องโปรด ที่ทำให้เขาอินและผูกพันกับมันเป็นพิเศษ

เคยสังเกตุกันไหมว่า การที่เราดู ภาพยนตร์ ในตอนเป็นเด็กกับตอนเป็นผู้ใหญ่ ความรู้สึกมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง แน่นอนว่าตอนที่โตแล้ว เราเข้าใจเนื้อเรื่องและการแสดงมากกว่า แต่ในตอนเป็นเด็กเรากลับรู้สึกผูกพันธ์กับมันมากกว่า นี่คือพลังของสิ่งที่เรียกว่า Nostalgia คือความคิดถึงในช่วงอดีต ช่วงวัยที่เราได้สนุกสนานไปกับการใช้ชีวิต และไม่ต้องมารับรู้ความโหดร้ายของโลกเสียเท่าไหร่ เรามักหยิบเรื่องเก่าๆ ขึ้นมาดูเพราะเราโหยหาความรู้สึกในอดีต และอยากที่จะโลดแล่นกลับไปหาโมเม้นต์ในตอนนั้นอีกครั้ง เช่นเดียวกันกับคัฟเวอร์สตาร์ประจำเดือนนี้ของเราอย่าง “สกาย-วงศรวี นทีธร” เอง เมื่อถูกถามถึงภาพยนตร์ที่ชอบ เขาตอบกลับมาด้วยความเรียบง่ายว่า “เรื่องที่ผมชอบส่วนใหญ่จะเป็นการ์ตูนตั้งแต่สมัยเด็กๆ อาจจะเป็นเพราะมันคือช่วงเวลาที่เรากำลังโต เป็นช่วงที่กำลังจำ ดูอะไรก็รู้สึกผูกพันไปหมด” ตั้งแต่นีโม่ แฟนฉัน ไปจนถึงเจมส์ บอนด์ นี่คือภาพยนตร์-แอนิเมชั่นท็อป 5 ในใจของสกายที่ always bring back his good old memories!