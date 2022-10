Cover Story: จากเด็กหัวเกรียนในฮอร์โมนสู่ CEO บริษัท คุยกับ “สกาย-วงศ์รวี” ในวันที่โตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น

เรื่องไหนที่เรารู้สึกว่านี่มันจุดพลิกผันทางการแสดง กระทั่งตัวเองยังรู้สึกได้

“เอาจริงๆ ตัวผมเองก็ยังรู้สึกว่า ผมยังไม่ได้เล่นหลายเรื่องขนาดนั้น ( สกาย ชูนิ้วขึ้นมานับ) มีซีรีส์ Hormones, ซีรีส์ I HATE YOU I LOVE YOU แล้วก็ Side by Side แล้วก็มารักสุดใจนายฉุกเฉิน ซึ่ง 4 เรื่องมันน้อยมาก เมื่อเทียบกับที่ผมอยู่ในวงการมา 7 ปี สำหรับบางคนเล่นเป็นสิบๆ แล้ว แต่ถ้าพูดถึงจุดพลิกผันเลย ก็น่าจะเป็นตอนเล่นเรื่อง Side by Side เรื่องนั้นเหมือนเราได้ก้าวผ่านกำแพงอะไรสักอย่าง มันมีสิ่งที่ทำให้เราติดอยู่กับตรงนั้น ซึ่งผมก็บอกไม่ได้นะว่ามันคืออะไร แต่มันเป็นความรู้สึกบางอย่าง แต่เราก็สามารถผ่านมันมาได้ในที่สุด”