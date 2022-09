ย้อนเส้นทางการแสดงของ “ต่อ-ธนภพ” จุดเริ่มต้นและจุดสำคัญที่สร้างชื่อเสียงให้กับเขา

โลกได้เห็น “ต่อ-ธนภพ” อย่างจริงจังตอนที่เขารับบทเป็นนักเรียนหัวเกรียนในซีรีส์ชื่อดัง Hormones เดอะซีรีส์ ในปีพ.ศ. 2556

ด้วยเสน่ห์ประจำตัว ผสมด้วยฝีมือการแสดงที่เหนือชั้น และใบหน้าหล่อเหลาของ “ต่อ-ธนภพ ลีรัตนขจร” ทำให้ตัวเขาสามารถสร้างชื่อเสียงและจุดยืนให้กับตัวเองในวงการบันเทิงได้อย่างไม่ยาก เขามาพร้อมกับพรสวรรค์และพรแสวงที่ทำให้คนดูได้เห็นการแสดงที่น่าประทับใจของนักแสดงหนุ่มคนนี้ทั้งบนจอแก้วและบนจอเงิน

เกือบ 10 ปีต่อมางานด้านการแสดงของเขากลายมาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยยุคใหม่ ตั้งแต่บทบาทเด็กมอปลายชอบสร้างเรื่องใน Hormones เดอะซีรีส์ หรือจะเป็นนักกีฬาแบดมินตันผู้เป็นออทิสติกใน Project S: The Series เรื่อง Side By Side ไปจนถึงบทบาทเจ้าของและบาร์เทนเดอร์ผู้ประสบความสำเร็จในเมืองนิวยอร์กในภาพยนตร์เรื่องล่าสุด One for the Road

เราจะพาทุกคนย้อนรอยการเดินทางและจุดสำคัญที่ทำให้หนุ่มต่อก้าวขึ้นมาเป็นนักแสดงชั้นนำของประเทศไทย

2554: 17 ปี

เพลง ถึงเวลาฟัง, ดา เอ็นโดรฟิน

หลังถูกแมวมองทาบทามตัวด้วยอายุ 16 ปี ไม่นานจากนั้นเขาเริ่มต้นเส้นทางด้วยการเป็นนักแสดงในมิวสิควิดีโอ โดยมีเพลงถึงเวลาฟัง ของศิลปินสุดฮอตดา เอ็นโดรฟิน เป็นผลงานชิ้นที่สอง และแม้จะเป็นการแสดงเพียงสั้นๆ แต่งานชิ้นนั้นก็ได้รับความสนใจอย่างมากจาก “ย้ง-ทรงยศ สุขมากอนันต์” ผู้กำกับและโปรดิวเซอร์มือทองของประเทศไทยที่มีผลงานอย่างภาพยนตร์เรื่อง “แฟนฉัน” ในปี 2546 และ “เด็กหอ” ในปี 2549

ย้งเป็นผู้กำกับที่ถนัดในการทำงานเกี่ยวกับภาพยนตร์วัยรุ่นโดยเฉพาะ เขาดึงต่อเข้ามาร่วมงานภายใต้บ้านนาดาวบางกอก ค่ายที่เต็มไปด้วยศิลปินและนักแสดงมากความสามารถโดยมีเขาเป็นผู้บริหารภายใต้หลังคาใหญ่ GDH559 ไม่มีใครรู้ว่าบ้านนาดาวจะกลายมาเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นฐานสำคัญที่ทำให้อาชีพนักแสดงของต่องอกงามขึ้นต่อจากนั้น

2556: 19 ปี

ซีรีส์ Hormones วัยว้าวุ่น

Hormones วัยว้าวุ่น ซีซั่น1 กำกับเรื่องโดยผู้กำกับเจ้าเก่าย้ง-ทรงยศ ออกอากาศครั้งแรกในปี 2556 และกลายมาเป็นหนึ่งในซีรีส์ยอดฮิตตลอดกาลของวงการบันเทิงไทย เล่าเรื่องราวของเด็กวัยมัธมปลายที่กำลังตามหาตัวตนและความสัมพันธ์ ผูกเข้ากับปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมจริงทั้งเซ็กส์ในวัยรุ่น ยาเสพติด รักร่วมเพศ ท้อง และความรุนแรงในรั้วโรงเรียน ซีรีส์เรื่องนี้ตีละครไทยที่มักจะเน้นไปที่เรื่องราวความดราม่าจนกระจุย เพราะส่วนมากเราจะได้เห็นบทละครที่ไปสุดแบบนี้จากวงการฮอลลีวู้ดเสียส่วนมาก

ต่อรับบทเป็นหนึ่งในตัวละครหลักชื่อ “ไผ่” เด็กหัวร้อนผู้ขวางโลก และลงเอยด้วยการต่อยตีกับเด็กนักเรียนด้วยกันเอง ไปจนถึงการเกิดอุบัติเหตุวิวาทที่เกือบเสียชีวิต และค้านหัวชนฝาทุกเรื่องกับพ่อแม่ ตัวละครไผ่สร้างขึ้นส่วนหนึ่งมาจากชีวิตจริงของนักแสดงวัย 28 ปี ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต ทั้งอาการหัวร้อนและความเป็นเพื่อนที่ทำเพื่อเพื่อนได้ทุกอย่าง โดยลืมนึกไปถึงผลลัพธ์ที่จะตามมา ซึ่งเขาเด็กเกินจะที่ใส่ใจกับมัน จนกระทั่งถึงช่วงที่ไปสุดอย่างการยกพวกตีกัน 20-30 คน ตัวละครนี้จึงเป็นดั่งกระจกสะท้อนของหนุ่มต่อที่ทำให้ตัวเขาได้เรียนรู้อดีต และเข้าใจว่าชีวิตทุกคนมีอดีตด้วยกันทั้งสิ้น อยู่ที่เราจะกล้ายอมรับมันหรือเปล่า

2560: 23 ปี

ซีรีส์ Side by Side

ต่อมักได้เล่นคาแรกเตอร์เป็นเด็กวัยรุ่นช่วงมัธยมปลายที่ใส่ชุดยูนิฟอร์ม จนกระทั่งมาถึงช่วงที่เขารู้สึกว่าการใส่ชุดนักเรียนก็เป็นสิ่งที่ท้าทายเขาไม่น้อยเหมือนกัน เพราะมันเริ่มจะไม่เข้าเค้าอีกต่อไปแล้วกับบทบาทของ “พี่ยิม” แต่หารู้ไม่ว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่เขาอยากเล่นมากที่สุดและรู้สึกว่ามันมาในช่วงเวลาที่ถูกต้องที่สุดด้วยเช่นกัน

ช่วงนี้เองเป็นช่วงที่เขาได้เริ่มทดลองการแสดงแบบ Method Acting ก่อนลงสนามถ่ายทำจริงต่อใช้เวลา 7 เดือนไปกับการใช้ชีวิตร่วมกับเด็กออทิสติก เขาได้ให้สัมภาษณ์ว่าการได้รับบทพี่ยิมมันเหมือนเขาได้เป็นตัวแทนของเด็กกลุ่มนี้ที่มักถูกหลงลืมไปจากสังคม และยังนับเป็นบทบาทที่สร้างชื่อให้เขาอีกครั้งด้วยเช่นกัน บทนี้มันทำให้เขาได้เรียนรู้ถึงการให้จากการยืนอยู่ในจุดที่สปอตไลต์ส่องถึง และบทบาทนี้เป็นประตูที่ทำให้ใครๆ ได้เห็นว่าต่อคือนักแสดงมีฝีมือที่จริงจังในงานคราฟต์ของตัวเอง

2561: 24 ปี

โปรเจกต์ 9X9

กรอบประสบการณ์ที่ใหญ่ที่สุดในชีวิต ต่อยกให้กับช่วงเวลาของการเป็นหนึ่งในสมาชิกวง 9X9 เคียงข้างหนุ่มรุ่นใหม่อีก 8 คน “เจมส์-ธีรดนย์” “ปอร์เช่-ศิวกร” “เติร์ด-ลภัส” “แจ๊คกี้-จักริน” “เจเจ-กฤษณภูมิ” “กัปตัน-ชลธร” “ไอซ์-พาริส” และ “ริว-วชิรวิชญ์” ไนน์บายไนน์อยู่ภายใต้การดูแลของค่าย 4nologue และนาดาวบางกอกที่พัฒนาสมาชิกทุกคนให้ครบทุกองค์ประกอบของคำว่าศิลปิน ทั้งการร้อง การเต้น และการแสดง

ต่อผู้กำเนิดมาจากอาชีพนักแสดงออกปากว่านอกจากจะไม่คุ้นแล้ว ยังไม่มั่นใจในการร้องและการเต้นของตัวเอง แต่เขายอมรับว่านี่เป็นประสบการณ์ที่สอนให้เขาได้ลองทำอะไรหลายอย่าง ได้ก้าวข้ามความกลัวและลองเป็นต่อในแบบใหม่ที่ไม่เคยได้เป็น ได้โอกาสแสดงในละคร “เลือดข้นคนจาง” ที่บอกเล่าครอบครัวชาวไทยเชื้อสายจีนที่ยังคงเอื้อให้ชายเป็นใหญ่ มีความคาดหวัง ความบาดหมาง และการแก่งแย่งชิงดีกันเกิดขึ้น

2563: 26 ปี

ละคร ขอเกิดใหม่ใกล้ๆ เธอ

ความคาดหวังคือพลังที่มหาศาล ต่อรับรู้ได้ถึงพลังแห่งการรอคอยของเหล่าแฟนคลับจากการประกบคู่การแสดงร่วมกับนักแสดงข้ามรุ่นอย่าง “แอฟ-ทักษอร” เพราะทุกคนต่างเฝ้ารอการกลับมาของนางเอกคนดังคนนี้ ละครขอเกิดใหม่ใกล้ๆ เธอ เล่าเรื่องราวความรักของ “อรรพี” ที่รับบทโดยแอฟ ต้องสูญเสียชายคนรักไปอย่างไม่มีวันกลับเนื่องจากอุบัติเหตุเครื่องบินตก แต่ไม่รู้ว่าเพราะสวรรค์หรือโชคชะตากลับพาเขามาเจอเธออีกครั้งในร่างของ “ทิชงค์” รับบทโดยต่อ ชายหนุ่มวัยเดียวกับลูกชายของเธอเอง

ต่อให้สัมภาษณ์ว่าเขารู้สึกกดดันอย่างมากที่ต้องแสดงคู่กับนางเอกเบอร์ต้นของวงการ และรู้สึกกลัวที่ตัวเองอาจจะเป็นภาระในการแสดงให้กับเขา ด้วยแอฟเองก็ได้รับการกดดันและความคาดหวังเพราะเป็นการคืนจอแก้วอีกครั้งด้วยเช่นกัน แต่เมื่อวันฉายมาถึงละครก็ประสบความสำเร็จและได้รับเสียงตอบรับแง่บวกถึงเคมีที่เข้ากันได้ดีของทั้งคู่ ต่อเล่าว่าเขารู้สึกขอบคุณที่ได้เจอกับแอฟ เพราะมันทำให้เขาได้พี่สาวดีๆ เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคน

2565: 28 ปี

ภาพยนตร์ One for the Road

One for the Road ในปี 2565 เป็นภาพยนตร์หรือโปรเจกต์ที่ “เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมรู้สึกพอใจกับการแสดงของตัวเอง” ต่อเล่าด้วยความภูมิใจ ภาพยนตร์เรื่องนี้กำกับโดยผู้กำกับเจ้าของรางวัลอย่าง “บาส-นัฐวุฒิ พูนพิริยะ” และอำนวยการสร้างโดยผู้กำกับชื่อดัง หว่อง กาไว ต่อเล่าว่าคาแรกเตอร์บอสที่เขาได้รับเล่นนั้นเป็นหนึ่งในงานที่ท้าทายเขามากที่สุดเหมือนกัน

“มันเหมือนผมเล่นรถไฟเหาะตลอดเวลา” ต่อเผยในช่วงสัมภาษณ์ และเป็นโปรเจกต์แรกที่เขาได้ทำงานร่วมกับบาส ผู้กำกับเบื้องหลังภาพยนตร์ทำรายได้มหาศาลอย่าง “ฉลาดเกมส์โกง” ในปี 2017 เขาเล่าว่าตัวเองรู้สึกหลงทางและไม่รู้ทิศทางการทำงานเลยแม้แต่น้อย นั่นเป็นวิธีการทำงานของผู้กำกับบาสที่แตกต่างและไม่เคยเจอมาก่อน

“พอผมได้เห็นภาพยนตร์เข้าฉายวันแรกเท่านั้นแหละ มันจบเลย ตอนนั้นเลยถึงได้เข้าใจว่าทำไมเขา (บาส) ถึงทำแบบนั้น และเพราะแบบนั้นมันทำให้ผมรู้สึกเคารพการทำงานของเขามากๆ” ซึ่งต่อยังทิ้งท้ายถึงภาพยนตร์เรื่องเอาไว้ว่า “ยังคงเป็นภาพยนตร์ที่ผมจะพูดว่าทุกคนควรได้ดูกันสักครั้ง”