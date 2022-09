“ต่อ-ธนภพ” พิสูจน์และเรียนรู้ความไม่สมบูรณ์แบบด้วยการก้าวออกจาก Comfort Zone

หล่อ มากความสามารถ มีเสน่ห์ และมีชื่อเสียง ชีวิตและการทำงานของ “ต่อ-ธนภพ” กับภาพที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบ

เรียกว่าประสบความสำเร็จในทุกโปรเจกต์ที่ทำ และดูเหมือนว่า “ต่อ-ธนภพ” นักแสดงวัย 28 ปีคนนี้จะสามารถสยบทุกอย่างไว้แทบเท้าได้เลยทีเดียว แต่แล้วเมื่อโลกความจริงกระแทกเข้าอย่างจังถึงได้รู้ว่าอะไรที่เห็นก็ไม่ได้เป็นจริงเสมอไป เรานั่งลงสัมภาษณ์กับ “ต่อ-ธนภพ ลีรัตนขจร” ในช่วงบ่ายวันหนึ่งหลังการถ่ายทำภาพนิ่งจบลง ซึ่งต่อมีท่าทางที่พร้อมรับมือกับทุกคำถามและพร้อมตอบทุกคำตอบอย่างไม่ลังเล

“สิ่งที่ผมหวงแหนมากที่สุดในตอนนี้คือเวลา” นักแสดงหนุ่มย้ำตลอดการสัมภาษณ์ และยิ่งเมื่อเราได้พูดคุยมากขึ้นเท่าไหร่เราเองก็ได้เป็นฝ่ายเรียนรู้และเข้าใจในประโยคนั้นด้วยเช่นกัน เวลาคือสิ่งที่ต่อมีโดยไม่เห็นค่าของมัน จนวันที่เขาร่วงลงไปมันทำให้เขาเข้าใจมันมากขึ้น เพราะสำหรับต่อธนภพแล้วไม่มีใครสังเกตเห็นถึงความยากลำบากในการเป็นนักแสดงของเขา เขาซ่อนมันเก่ง ทุกคนได้เห็นแต่การแสดงอันน่าทึ่งและรางวัลมากมายที่เขาได้รับ แต่ภายใต้แพชชั่นการทำงานเและความจริงจังกับทุกสิ่งในชีวิตก็มีบางอย่างซ่อนอยู่

แม้จะเริ่มต้นการสัมภาษณ์ได้ไม่นานแต่ทำให้เราได้รู้ว่าต่อนั้น เป็นผู้ที่ชื่นชอบความสมบูรณ์แบบ หัวแข็ง และเชื่อมั่นในตัวเอง เขาไม่ใช่คนที่จะถอยลงให้กับอะไรได้อย่างง่ายๆ โดยเฉพาะเรื่องของความรับผิดชอบต่อตัวเอง เขาคือคนดื้อที่ทำทุกอย่างเพื่อให้เป้าหมายสำเร็จได้ดี การทำงานแบบนี้แน่นอนว่าเปรียบเหมือนเหรียญสองด้าน ยิ่งในช่วงหนึ่งของชีวิตด้วยแล้วมันทำให้เขาเรียกตัวเองว่าเป็นคน “แตกสลาย” คนหนึ่งด้วยซ้ำ ถนนแห่งความสำเร็จของต่อนั้นเต็มไปด้วยพื้นที่ขรุขระ มีลูกระนาด และความไม่สมบูรณ์แบบ ต่อเล่าว่าช่วงเวลาแห่งความโหดนั้นคือช่วงก่อนที่ Project S: The Series เรื่อง Side by Side จะก่อตัวเป็นรูปเป็นร่าง

รอยร้าวครั้งแรก

“ผมกลายเป็นคนพังโดยที่ไม่รู้ตัว พังจากภายใน” เขาเล่าย้อนกลับไปในตอนที่รับเล่น 6 เรื่องในเวลาเดียวกันซึ่งมากกว่าที่ควรจะเป็น “รู้สึกว่าตัวเองเหมือนหุ่นยนต์ไม่มีความรู้สึก ทำงานแบบเป็นหน้าที่ ผมไม่เคยได้นอนที่บ้านเลย นอนบนรถตู้ บางวันมากกว่าหนึ่งเรื่อง สลับถ่ายกันไปมา”

แต่ด้วยความรับผิดชอบและเพราะตกปากรับคำไปแล้วเขาถึงต้องสู้จนสุดทาง “ผมพังสุดๆ จริงๆ มันมีงานหนึ่งที่นาดาว ในงานนั้นทำให้เราเจอครูแอคติ้งของเราที่ชื่อครูบิว คนที่ทำให้ผมแสดงเป็น ผมมองเขาเป็นแม่เลย ผมกับเขาเราเชื่อมกันในแง่ความรู้สึกมากๆ เขาคือคนที่เห็นคนแรกและเรียกเราเข้าไปหา แล้วเดินไปรอที่ห้องที่ไม่มีใครเลย พอเราเข้าไปเขาเข้ามาจับแขนแล้วก็กอด เขาพูดว่าทำไมถึงมีคนปล่อยให้เราพังขนาดนี้”

การที่มีคนใกล้ชิดเข้ามาจี้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างตรงจุด เป็นตอนที่เขารู้แล้วว่านี่มันขีดสุดของเขาแล้วจริงๆ “ตอนนั้นพอมีคนมาจี้เรา ผมร้องไห้เลย มันมีอะไรที่อยากทำหลายอย่าง อยากทำงานดูแลครอบครัวงานซึ่งมันเยอะไปหมด แต่ผมก็ยังฝืนจะทำ สุดท้ายผมก็กล้ำกลืนทำทุกอย่างจนจบ แต่เพราะการปล่อยครั้งนั้นทำให้ผมไม่เป็นเหมือนเดิมอีกเลย” มันยากจะเชื่อที่เขาพาตัวเองไปถึงจุดนั้นได้ แต่แล้วเหตุการณ์ครั้งนั้นคือประสบการณ์ที่ทำให้ต่อได้เรียนรู้ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นกับเขาอีก

“ผมไม่มีความสุขเลย มันถึงขนาดว่าผมไม่อยากตื่นขึ้นมาเพื่อไปทำงานอีกต่อไปแล้ว และนั่นเป็นช่วงเวลาที่ผมได้เรียนรู้เรื่องคอนเซปต์ของเวลา และถึงได้กลายเป็นคนที่เห็นค่าและหวงมันมาก ผมรู้สึกว่าไม่อยากเสียเวลาอีกแล้ว”

จุดแตกหักครั้งที่สอง

การเรียนรู้และการเยียวยาชีวิตไม่ได้เป็นเส้นตรงที่ทำกันได้ง่ายๆ เพราะการเป็นนักแสดงของต่อยังมีรถไฟเหาะป้ายต่อไปรออยู่ และนั่นคือช่วงเวลาที่กระโดดามาในปี 2562 ต่อเผชิญหน้ากับคาแรกเตอร์ที่สร้างชื่อและเป็นหนึ่งในงานที่ท้าทายและหินสุดๆ ในการทำงานของเขาอย่างภาพยนตร์ One for the Road ที่เพิ่งออกฉายไปในปี 2565 ได้ไม่นานนี้

“สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นในตอนนี้ไม่เป็นแล้ว ไม่เป็นเพราะ One for the Road เพราะผมระเบิดเรื่องความกดดันไปแล้วที่ประเทศสหรัฐฯ ผมเป็นคนที่ภาษาอังกฤษงูๆ ปลาๆ กองเมืองนอกมันไม่สบายเหมือนบ้านเรา มันแข่งกับเวลา การทำงานกับต่างชาติทุกอย่างมันเข้มงวดไปหมด และผมได้ไปเจอวิธีการทำงานของพี่บาสผู้กำกับ ในการกำกับผมแบบที่ผมไม่คิดว่าจะได้เจอ”

นับเป็นการแสดงเรื่องแรกที่ต่อเล่าว่าเขาไม่รู้เลยว่ากำลังทำอะไรอยู่ ไม่รู้ว่าทำถูกพอแล้ว หรือต้องถ่ายอีกครั้งไหม “ผมเป็นคนที่ติดความสมบูรณ์แบบ รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ ไม่มี 100% จริง แต่ผมแบบต้องการรู้ว่าจะทำอย่างไร” แต่นั่นไม่ใช่ที่คนอย่าง “บาส-นัฐวุฒิ พูนพิริยะ” ต้องการในงานแสดง “พี่บาสเหมือนรู้ว่าต้องการอะไรแต่เขาสอนแบบไม่บอก ถึงขั้นไม่มองหน้า ผมพยายามมองตาเขาเขาก็หลบตา”

“แล้วบทมันเป็นเรื่องที่แสดงสดเลย มาถึงลุยเลย ผมเลยแบบอะไรว่ะเนี่ย จะเอาแต่ใจก็ไม่ได้ แล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาอะไร จนมันไปถึงขั้นระเบิดในตัวเอง ตอนผมกำลังอาบน้ำ ผมงง โมโห เครียด หลายอย่างรวมกันจนเหมือนตัวเองจะระเบิด แล้วในตอนนั้นแหละที่ผมปิ๊งขึ้นมาในหัวว่าผมจะปล่อยมันไป” ประโยคที่หลายคนชอบพูดว่าให้ช่างมันบ้าง ในความเป็นจริงไม่ได้ทำได้ง่ายอย่างที่คิด ยิ่งเฉพาะกับคนแบบต่อ ธนภพ ความกดดันส่งผลต่อเนื่องอีก 3 ปีเพราะกว่าภาพยนตร์จะได้ออกฉาย และแน่นอนว่าได้รับผลตอบรับที่ดีเยี่ยมในระดับนานาชาติ เขาได้รับคำชมถึงการแสดงที่น่าเหลือเชื่อกับการรับบทเป็น “บาส” เจ้าของบาร์ในเมืองนิวยอร์กผู้เต็มไปด้วยเบื้องหลังชวนฉงน

“ผมเห็นภาพยนตร์เข้า Sundance ในปีแรก นั่นแหละคือปลดล็อกทุกอย่าง มันทำให้ผมได้เข้าใจว่า พี่บาสเขาสอนแต่เขาไม่พูด แล้วเราก็เข้าใจผิดมาตลอด ตอนนี้เขากลายมาเป็นหนึ่งในผู้กำกับที่ผมเคารพเขามาก จริงๆ แล้วผมเป็นพวกไม่เคยพอใจในการแสดงของตัวเอง แต่เรื่องนี้คือเรื่องแรกที่ผมรู้สึกว่านี่มันคือการก้าวกระโดดชัดๆ”

การได้พิสูจน์ตัวเองและการเรียนรู้จะไม่เคยเกิดขึ้น ถ้าคุณมัวแต่วนอยู่ในคอมฟอร์ดโซน และแม้ว่าการเรียนรู้เหล่านั้นมักจะควบคู่มากับความเครียดและความกดดัน แต่ต่อก็ได้เรียนรู้จากมัน และสามารถก้าวผ่านออกมาเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมได้ และที่น่าประทับใจไปมากกว่านั้นคือแม้จะเกิดอุปสรรคและข้อบกพร่องมากมายระหว่างทาง แต่เขาก็ไม่เคยทำให้ผิดหวัง เพราะต่อเต็มที่กับทุกงานที่เขาได้รับอยู่เสมอ

