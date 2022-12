ตกหลุมรัก “วิโอเลต วอเทียร์” จากเพลงไหน? นี่คือ 5 เพลงของวีที่ทำให้เราอินมาก

ศิลปิน ที่ร้อง Leaving on a Jet Plane บนเวทีประกวด The Voice หรือร้องเพลงภาษาอังกฤษ Drive และอะคูสติกเพลง ตั้งแต่มีเธอฉันมีความสุข คุณตกหลุมรัก “วิโอเลต วอเทียร์” จากเพลงไหน

แม้เราจะคุ้นเสียงและได้ยินเพลงจาก “วิโอเลต วอเทียร์” อยู่หลายซิงเกิ้ลเพลง แต่ความจริงแล้ว เธอเพิ่งมีอัลบั้มเต็มครั้งแรกในชีวิตเมื่อปี 2563 กับชื่อ Glitter and Smoke ที่ทำเป็นฉบับภาษาอังกฤษทั้งหมด จนกระทั่งปีนี้ถึงเวลาแล้วที่สาววีได้คลอดอัลบั้มเต็มชุดที่สอง Your Girl เมื่อเดือนตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา อัลบั้มที่บอกเล่าถึงเรื่องราวการรักตัวเอง และการเห็นคุณค่าในตัวเองก่อนเป็นอันดับแรก มาพร้อมทิศทางดนตรีที่น่าสนใจ เมื่อเธอเอนไปทางป๊อปใสๆ ชวนเต้นมากขึ้น ไม่รู้ว่าเพลงไหนจากเธอคนนี้คือเพลงโปรดของคุณ แต่สำหรับเราแล้วนี่คือ 5 เพลงที่ทำให้เราอินมาก

Smoke

เพลงภาษาอังกฤที่ไวรัลไปทั่วเมือง “Smoke” ในปี 2563 ชวนให้ทุกคนหลงงม และเมามายไปกับควัน ซึ่งวีเปรียบเปรยว่าควันก็เหมือนกับความรักที่ toxic รู้ดีแหละว่ามันไม่ดี และต้องก้าวออกมาจากที่ตรงนั้นให้ได้ แต่หลายคนไม่สามารถทำได้และยังหลงไปกับมัน เพลงยังคงเน้นอิเล็กทรอนิกบิตส์หนักๆ ผสมความดาร์กของเนื้อเสียง มาพร้อมเอ็มวีที่ใครหลายๆ คนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันคือ work of art ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการเปรียบเทียบ และการจัดแสง ที่สำคัญคือท่าเต้นที่ยากจะเลียยแบบของเธอที่ช่วยทำให้เพลงนี้ดังขึ้นไปอีกเท่าตัว

อยากฟัง

อีกครั้งที่วีพาแฟนเพลงล่องลอยไปกับเนื้อเสียงของเธอ “อยากฟัง” ซิงเกิ้ลในปี 2559 ที่เป็นเอกลักษณ์ทั้งการใช้เสียงร้องขึ้นจมูก ผสมหางเสียงสะบัดเล็กน้อย ชวนให้เราหลับตาลงดื่มด่ำไปกับเพลงทิศทางใหม่ ผสมไปกับดนตรีที่เน้นเมโลดี้จากกีตาร์ ในการช่วยดำเนินเรื่อง และซาวนด์เนิบช้าจากเครื่องสายคลาสสิก พร้อมภาพเก่าๆ ที่ฉายขึ้นในหัวราวกับกดเปิดสวิสต์ เนื้อเพลงเล่าถึงการวนอยู่ในห้วงแห่งความรัก อาการลอยเคลิ้ม ที่มันดูเหมือนไม่ใช่โลกแห่งความจริง มิวสิควีดีโอจึงนำเสนอบรรยากาศแห่งรักในโลกสมมติ เป็นการถ่ายทำแบบ Home Video ที่ดูเรียบง่าย

I’d Do It Again

หนึ่งในเพลงภาษาอังกฤษของวีอีกหนึ่งเพลงที่พิเศษมากๆ “I’d Do It Again” ปล่อยออกมาในปี 2563 เล่าเรื่องราวความรักที่ครั้งหนึ่งเคยเกิดขึ้น มันหอมหวานปนความขม สวยงาม และแม้มันจะจบลงไปแล้ว แต่ถ้าเลือกได้ก็ยังคงจะเลือกเจอเธออีกครั้ง แม้รู้ว่ามันจะจบลงแบบเดิมก็ตาม เพลงนี้เน้นแนวอิเล็กทรอนิกส์บีตหนักๆ มาพร้อมจังหวะเพลงกลางๆ แนวล่องลอยกึ่งภาพความฝัน มาพร้อมมิวสิควิดีโอที่เป็นแบบ Long Short หรือถ่ายทำเทคเดียวยาวๆ ผสมกัน เพิ่มเติมด้วยการจัดแสงนัวๆ เป็นอีกหนึ่งเพลงที่เหมาะกับการเปิดฟังในรถแบบสุดๆ

กักตัว

ในช่วงเวลาแห่งเมฆหมอกสีดำที่คนทั่วโลกกำลังเผชิญ วีเปลี่ยนความคิดจากร้ายให้กลายเป็นดี ดึงเอาคำเนกาทีฟ ที่ฟังดูแล้วใจแป้วมาแปลงเป็นคำบวก “กักตัว” คือซิงเกิ้ลที่ไร้อัลบั้มของวี แต่เกิดขึ้นในช่วงที่เธออยากสร้างกำลังใจให้คนทั่วประเทศ ปล่อยออกมาในปี 2564 เธอตีความเพิ่มเติมอีกนิด กลายมาเป็นเพลงป๊อปวัยใส จังหวะสนุกๆ พอให้ยักไหล่ไปมา เนื้อเพลงเล่นกับคำว่ากักตัว ก็กักเธอไม่ให้ใกล้ใคร ก็เพราะคนมันหวงแฟนจะให้ทำอย่างไรล่ะ เพลงนี้เพิ่มความสดใสด้วยนักแสดงขวัญใจคนไทย “เจมส์-จิรายุ ตั้งศรีสุข” พร้อมด้วย “เก้า-จิรายุ ละอองมณี”

ระวังเสียใจ

เพลงสุดท้ายต้องยกให้ซิงเกิ้ลจากอัลบั้มล่าสุด อย่าง “ระวังเสียใจ” ที่เพิ่งปล่อยออกมาได้ไม่นานนี้ อัลบั้มที่ ศิลปิน สาวเล่าว่าเน้นความมันส์ และพลังงานบวกโดยเฉพาะ หลังทำงานฉบับดาร์กมาหลายเพลง ในอัลบั้มนี้รวมถึงเพลงนี้เน้นดนตรีป๊อปใสฟังง่าย มาพร้อมบีตชวนเต้นขยับไปมา เนื้อเพลงน่ารักชวนหลง ที่เน้นถึงการให้คุณค่าและความรักในตัวเอง ก่อนที่จะหวังให้คนอื่นมารัก พร้อมเชิดแบบสุดๆ ส่งท้ายว่าเธอจะต้องรักฉัน ไม่อย่างนั้นระวังจะเสียใจ เพลงนี้มาพร้อมเอ็มวีสีสันสดใสมีกลิ่น y2k ยุค 2000 กว่านิดๆ เพิ่มฟีลลิ่งแบบ nostalgia ได้ดี

อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟสไตล์คนเมือง ร้านอาหารเด็ดดัง แฟชั่นล่าสุด สุขภาพ และความงาม พร้อมกับ เรื่องราวทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้ที่ Lifestyle Asia