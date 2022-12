Cover Story: สำรวจแง่มุมความรัก (ตัวเอง) ของ “วิโอเลต วอเทียร์” ผ่านอัลบั้มใหม่ Your Girl

แรงบันดาลใจในอัลบั้มใหม่ Your Girl

“ต้องบอกก่อนว่าอัลบั้มนี้เล่าเรื่องเกี่ยวกับการรักตัวเอง การยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็น ทั้ง self-love และรู้ว่าเราควรได้รับอะไร คือวีรู้สึกว่าบางคนยังไม่รู้จักที่จะรักตัวเอง ซึ่งวีเองก็เคยมีช่วงแบบนั้นมาก่อน เรารู้สึกว่า คำว่า your girl มันสำคัญมาก ไม่ใช่แค่เป็นคำสำหรับแฟนเท่านั้น มันสามารถเป็น your girl ในแบบเพื่อนก็ได้ แต่ที่สำคัญที่สุดคือ be your own girl to yourself เป็นคนที่อยู่ข้างๆ ตัวเอง ใจดีกับตัวเอง และรักตัวเอง”

“ส่วนแนวเพลงที่ใช้ในอัลบั้ม คือแนวเพลงป๊อป วีทำตามเซ้นส์อย่างเดียวเลย รู้สึกแค่ว่าเพลงนี้ควรจะมีเสียงแบบนี้ จะต้องมีเปียโนบ้าง มีมิติเสียงแบบนี้ หรือใช้กลองแบบนี้ มีซาวนด์หลายๆ อย่าง แต่สุดท้ายแล้วสำหรับวีมันคือการอยู่บนพื้นฐานของสไตล์ป๊อป”