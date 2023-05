Chef’s Table ในประเทศไทย 10 สถานที่ มีที่ไหนน่าจับตามอง

Chef’s table by All About Beef คือร้านอาหารที่สำหรับคนรักเนื้อทุกคน จากผีมือเชฟนาย เชฟผู้พิชิตเชฟกะทะเหล็กมาแล้วโดยร้านตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ รับรองเด็ดทุกเมนู

ซึ่งเซ็ตที่ทางร้านได้นำเสนอลูกค้าช่วงก็จะเน้นแนวเนื้อ ๆ ยกตัวอย่าง เช่น WAGYU INSIDE SKIRT WITH DRIP FRIED SPICY SAUCE, .BEEF PIE WITH BEEF CONSOMME AND SPICY SPHERE, KATABARA SUSHI ฯลฯ ต่อคอร์สก็จะมี 9 เมนู คาวหวานจัดเต็ม

คุณจะไปเดินไปหน้าร้านหรือจองก็แล้วแต่สะดวก แต่แนว Chef’s Table เราแนะนำให้จองดีกว่า

ภาพโดย @Facebook – Chef’s table by All About Beef