เนรมิตองค์ประกอบสุดพิเศษให้ทุกค่ำคืน ที่ Bangkok’s Premier Sky Bar COCOA XO

Bangkok’s Premier Sky Bar COCOA XO สถานที่บรรจบกันของ 2 สิ่งที่ยอดเยี่ยม COCOA BARRY แบรนด์ผู้ผลิตเมล็ดโกโก้คุณภาพมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 175 ปี และ XO (Extra Old) จากคำที่ใช้เรียกคุณภาพ อายุของเหล้าคอนญัก Cognac ของแบรนด์ MARTELL สร้างสรรค์เป็นความลงตัวอย่างหรูหรามีรสนิยม จินตการการภาพถึงความสุขุมนุ่มลึกแบบผู้ใหญ่ ที่แอบซ่อนความน่ารัก ขี้เล่นแบบเด็ก ไว้ให้ค้นหา นำเสนอเมนูรูปแบบใหม่ ผ่านอาหาร เครื่องดื่ม ที่มีส่วนผสมของทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และช็อกโกแลตไว้ด้วยกัน

“Chocolate Cave” ผจญภัยถ้ำช็อกโกแลต

บนชั้น 57 ของโรงแรม Centara Grand at CentralWorld คุณจะพบกับ Sky Bar concept สุดล้ำ ไฮไลท์อยู่ที่ “Chocolate Cave” ถ้ำช็อกโกแลตแห่งเดียวในเมืองไทย ทางเข้าลึกลับให้ความรู้สึกพิเศษ แตกต่าง เป็นส่วนตัว ตกแต่งคล้าย Art Gallery ด้านบนเป็นไฟดวงน้อยระยิบระยับดั่งดวงดาวยามค่ำคืน ภายในมีช็อกโกแลต บรรจุ Itemsลับให้ได้สำรวจ ช็อกโกแลตสุดพรีเมี่ยมมากกว่า 50 แบบ หลากหลายรสชาติ สีสันแปลกตา เหมือนดึงให้คุณหลุดเข้าสู่งานแสดงศิลปะชิ้นเยี่ยมของโลก และนำความอยากรู้ อยากเห็นสมัยเด็กกลับมาอีกครั้ง

ค้นหาความหมาย Code ลับ V.S., V.S.O.P., X.O. บ่งบอกรสนิยมการดื่มชั้นสูง

หลักๆแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์(เหล้าคอนญัก ทุกระดับตั้งแต่ V.S. (Very Superior), V.S.O.P. (Very Superior Old Pale), X.O. (Xtra Old), รัม, Vermouth เป็นต้น) และอีกส่วนที่ไม่มีแอลกอฮอล์นั้นเอง เนรมิตโดย เชฟธวัช หัวหน้าเชฟเบเกอรี่ ผู้รังสรรค์สวรรค์ของโลก Chocolate ดั่งร่ายเวทย์มนต์ บน Sky Bar แห่งนี้ ด้วยประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม ด้านอาหารและเบเกอรี่อย่างยาวนาน ทั้งในประเทศ และอเมริกาในระดับ Fine Dining คอยคิดเมนูขนมใหม่ๆ, การตกแต่งจาน, ขนมปัง เป็นต้น

ตัวอย่างเมนู เช่น Rum and Cognac Truffles, BAILEY point-Milk Chocolate 41%, Almond Marzipan & Pistachio Chocolate Praline, Cointreau Logs, Dark 64% “Guayaquil Chocolate, and Valrhona Passionfruit Dot, Menu Nama Chocolate, Lemon honey chocolate praline, Mendiant chocolate, RUBY chocolate Dot Moist chocolate brownie เป็นต้น

สาย Dip มีจัดสตเชั่นให้ทั้งสองส่วนคือ Chocolate และ White Chocolate จุ่ม จิ้ม กันแบบจุกๆ ทานคู่กับผลไม้ กีวี่ สตรอว์เบอร์รี ผลไม้รสเปรี้ยวตัดเลี่ยน หากยังไม่จุใจ ห้ามพลาดไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟเย็นชื้นใจ Signature อีกอย่างของที่นี้ เสิร์ฟในรูปแบบ Dipped Chocolate Waffle Cone ซอฟต์ครีมคอนญักระดับพรีเมียม “Signature Blend ผสมแอลกอฮอล์” รสชาติที่นุ่มนวล, บริสุทธิ์, และเข้มข้นของโกโก้ Guayaquil 64% & Alunga 41% จับคู่กับคอนญัก Martell VSOP ส่วน “Zephyr Milky ไม่มีแอลกอฮอล์” เป็นไวท์ช็อกโกแลต 34% รสชาติหอมละมุน นุ่มนวล และสามารถผสมทั้ง 2 รสชาติได้อีกด้วย เป็นดั่งงานศิลปะชั้นสูงที่คุณหยิบทานได้ ในราคาบุฟเฟต์ คุ้มค่าอย่างไม่น่าเชื่อว่าจะมีจริง

ความน่าสนใจยังไม่หมดเพียงเท่านั้น ด้านนอกถ้ำคือ Sky Bar อันเลื่องชื่อของกรุงเทพฯ ด้วยทำเลใจกลางราชประสงค์ โอบล้อมด้วยวิวพาโนรามา 360 องศา รอบทิศ นอกจากความพิเศษของ Chocolate เครื่องดื่มและของว่างก็รสชาติเยี่ยมไม่แพ้กัน

วันนี้เราได้มีโอกาสลิ้มรส Vieux Carré (ใช้ Martell VSOP ระดับคุณภาพ, ไรย์วิสกี้, เวอร์มุตหวาน, Benedictine DOM, Angostura ขม, Peychaud ขม) รับรองว่าถูกใจสายดื่ม After Taste หวานปลานลิ้นกลมกล่อม ล้างปากหลังทานของหวาน, Soul Mate (Malfy con Arancia gin, Amaretto, white chocolate, Creme de Cacao white) หอมละมุนด้วยส่วนผสมของ white chocolate ไม่แรงดื่มง่าย, Be-Dirty ตกแต่งมาได้โดนเด่นด้วยเกล็ดช็อกโกแลตบนขอบแก้ว, An-Idea (Martell VSOP, Chocolate, cream de cacao white, blueberry syrup, rose syrup) ยกให้เป็น Drink of the day ด้วยสีแดงทับทิมให้ความสดชื่นหวานอมเปรี้ยวกำลังดี

อีกหนึ่งความพิเศษของเครื่องดื่มที่ COCOA XO เป็นไฮไลท์เลยก็คือการนำภาพของคุณไปพริ้นท์ลงบนแก้วผ่านฟองนมเกิดลวดลายผ่านเทคนิคเลเซอร์ คล้าย Latte Art กลายเป็นเครื่องดื่มเฉพาะของคุณเท่านั้น เหมาะกับโอกาสต่างๆเพื่อเซอร์ไพรซ์คนพิเศษได้เป็นอย่างดี เมนูเครื่องดื่มที่สามารถทำได้ อาทิ Je T’Aime, Cocoa Espresso Martini เป็นต้น

อาหารว่างและของท่านเล่นของที่นี้ มีให้เลือกหลากหลายด้วยวัตถุดิบคุณภาพ Seared Foie Gras (ฟัวกราส์ย่างผสมเมล็ดโกโก้โคลอมเบีย) รสสัมผัสยอดเยี่ยม ละลายในปาก ทานได้แม้กระทั้งกลุ่ม G = กลูเตนฟรี, D = สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน, Hitachiwagyu Beef Skewer (72% chocolate-balsamic dip) เนื้อวากิวเสียบไม้ย่างไฟแบบญี่ปุ่น จิ่มซอส chocolate-balsamic เนื้อนุ่มละมุนไม่เหนียวเลย, ปิดท้ายด้วย Crackling Pork Belly (Mustard-manuka honey dip) หมูกรอบที่กัดเต็มๆคำ จิ้มซอส มัสตาร์ด-มานูก้าน้ำผึ้ง กลมกล่อมเพิ่มความสมบูรณ์แบบของมื้ออาหาร ทั้ง เครื่องดื่มชั้นดี ของหวานชั้นเลิศ ในบรรยากาศอันเป็นที่สุดของกรุงเทพฯ

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 16.00 – 01.00 น.

สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปเท่านั้น

