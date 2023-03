จาก สำรับชาววังอินเดีย สู่ Fine Dining Neo-Indian วิจิตร ล้ำค่า ยั่งยืน ที่ ร้าน Haoma

“We grow what we cook, We cook what we love” นำพามรดกรากเหง้าของสำรับอาหารอินเดียแบบชาววัง ด้วยวัตถุดิบชั้นสูงของไทย ท่ามกลาง Urban Farm Organic สวนยั่งยืน แห่งแรกใจกลางกรุงเทพฯ รสสัมผัสที่คุณไม่เคยลิ้มลองมาก่อน ดั่งอาหารของมหาราชา ที่ ร้าน Haoma นำเสนอ Fine Dining High-End คอนเซปท์ล้ำแบบ Neo-Indian ชวนคุณเดิน ดู ดม สัมผัส พืชผักในสวน วัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหาร มอบประสบการณ์ Gastronomy ความสมดุลระหว่าง ธรรมชาติ มนุษย์ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้คุณเสพย์งานศิลป์ที่ทานได้แบบ Fine Art, Exotic, Luxury พื้นที่ Oasis ด้านอาหารใจกลางอโศก

“Flower of Life” ดอกไม้แห่งชีวิต

HAOMA นั้นอ่านเป็นไทยว่า ฮาโอม่า คือชื่อของพืชศักดิ์สิทธิ์ในตำนานที่ปรากฏในอารยธรรมของชาว Zoroastrian และ Hindu โบราณ ที่เชื่อกันว่าสามารถนำมาปรุงเป็นน้ำอายุวัฒนะ ฟื้นคืนพลังความเป็นอมตะให้กับผู้ที่ดื่มกินเข้าไป ไม่ใช่เพียงแค่คอนเซปท์สวยหรู แต่คือ จิตวิญญาณ การใช้ชีวิต ลมหายใจ และความหลงใหล ที่สืบทอดจากอารยธรรม วัฒนธรรมอันล้ำค่า ส่งผ่านโดยสุดยอดเชฟ DK – Deepankar Khosla (Owner&Excecutive Chef) ที่อุทิศเกือบครึ่งชีวิตในการสร้างสรรค์ อาหาร Neo-Indian เขาตัดสินใจจารึกสิ่งล่ำค่านี้ อันเป็นสัญลักษณ์ หัวใจ จิตวิญญาณและโลโก้ของ Haoma สักไว้ส่วนหนึ่งของร่ายกายบนแขนซ้ายของเขา

“From India to Bangkok” จากแดนภารตะ สู่ เมืองเทพสร้าง

เชฟหนุ่มจากบ้านเกิดอัลลาฮาบาด เมืองเล็กๆ ในอินเดีย ออกจากบ้านตั้งแต่อายุ 17 ปี ได้มีโอกาสเรียนต่อด้านธุรกิจศึกษา โฆษณา และการทำอาหาร เคยทำงานเป็นเด็กร่อนแป้งในร้านเบเกอรี่ ผ่านประสบการณ์ถูกไฟคลอก ผู้มี Gordon Rampsey เป็น Idol สั่งสมประสบการณ์ตัดสินใจข้ามน้ำข้ามทะเลมาที่ประเทศไทย ด้วยความสามารถที่โดดเด่น Passion พลังงานล้นเหลือ ทำให้เขาประสบความสำเร็จอย่างเร็วขึ้นเป็นหัวหน้าเชฟ ในโรงแรม Luxury Collection ตั้งแต่อายุ 24 ออกเดินทางทั่วเอเชีย นำความรู้ทั้งหมด เริ่มต้นกับเพื่อนๆในการเปิดร้านอาหารเล็ก เพียง 16 ที่นั่ง, Food Truck และก่อตั้ง Nutri Chef ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ ด้วยแนวคิด Sustainability and Flavor การใช้ผลิตภัณฑ์การเกษตร 100% มีฟาร์มปลูกใจกลางเมืองที่นำวัตถุดิบมาประกอบอาหาร ระบบจัดการ ecosystem นำของเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ zero-waste ตั้งเป้าร้านอาหารปลอดขยะใจกลางกรุงเทพฯ จนได้รับรางวัลอันทรงเกียรติมากมาย Champions of Change จาก World’s 50 Best ในปี 2021 จากโครงการ#NoOneHungry ที่มอบให้กับบุคคลที่ช่วยเหลือสังคม, 11 ร้านอาหารที่ดีที่สุดของไทย และ Michelin Star, Green Michelin Star

ส่งผ่าน Recipe สมัยจักรพรรดิแห่งอินเดีย สู่ “The Flavor of Haoma”

ย้อนไปในประวัติศาสตร์ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอัคบาร์ชาห์ที่ 2 ซึ่งเป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายของการปกครองโมกุลในอินเดีย บุตรชายของผู้สร้างทัชมาฮาลและมีชื่อเสียงในด้านการเป็นนักชิม เมื่ออังกฤษเข้ามาและยกเลิกกฎการปกครอง บรรดาพ่อครัวกว่า 60 คนถูกบังคับให้ออกจากวัง ทำให้ไปเปิดร้านเล็กๆตามหัวเมืองต่างๆเพื่อดำรงชีพแต่ยังคงไว้ซึ่งรสชาติแบบราชสำนัก จนวันนึงที่ DK ได้มีโอกาสชิมแกงกะหรี่ จากร้านที่เป็นทายาทรุ่นที่ 8 จากตระกูลพ่อครัวเหล่านั้น ที่สืบทอดมายาวนานกว่า 350 ปี จากเมนูแสนเรียบง่ายธรรมดา เกิดเป็นแรงบันดาลใจในการนำมรดกอาหารจากบ้านเกิด พัฒนาสู่ความเป็นสากล เป็นการปรุงอาหารแบบชาววังของอินเดีย ด้วยวัตถุดิบชั้นสูงไทยทั้งหมด ตั้งแต่ ไข่ปลาคาเวียร์ โครงการหลวง, ผัก Organic ปลอดสารพิษที่ดูแลตั้งแต่ขั้นตอนเมล็ดพันธ์ ไปจนถึง Phuket Lobster

Neo-Indian Cuisine จะแยกเป็น 2 ส่วนหลัก

Vegetarian Experience 10 Courses Tasting Menu

Meat & Seafood Experience 10 Courses Tasting Menu

มีตัวอย่าง Signature Menu และเมนูสร้างสรรค์ใหม่เพื่อต้อนรับ Project พิเศษ Haoma Phuket Residency ที่ร่วมกับโรงแรม Avista Hideaway Phuket Patong – MGallery ที่ห้องอาหาร Tambu Indian restaurant โดยเชฟ DK จะอยู่เป็นเวลา 1 เดือนเพื่อรังสรรค์อาหารเพื่อแขกคนพิเศษ โดยในเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาได้ร่วมสร้างสรรค์อาหาร Fine Dining ที่โรงแรม W Maldives อีกด้วย

Zero Kilometer คำแรกที่เสิร์ฟรสสัมผัสมาจากสวนของเรา คำที่สองที่กัดไปนั้นมีทั้งปลาช่อนที่เลี้ยงเองและทาร์ตที่ทำจากผักและผลไม้

Kebab ตำนานเล่าว่ามหาเศรษฐีแห่งคาโคริชื่นชอบเนื้อสัตว์มาก แม้ว่าฟันของเขาจะเสียไปในการแข่งขันโปโลช้าง เขาก็ไม่สามารถอยู่ได้หากไม่ได้ลิ้มรสเนื้อแสนอร่อย เชฟของเขาจึงคิดค้นเคบับที่ละลายในปากให้ได้รับประทานได้สมใจยาก

Vada Pao แบบดั้งเดิมจากถนนในเมืองบอมเบย์ พลิกกลับด้านแล้วใส่ชัทนีย์ มันฝรั่ง และมาซาล่า, Aam Panna เป็นเครื่องดื่มครีมเย็นที่ทำจากมะม่วงจากฟาร์มของเราที่ลาดกระบัง รมควันและปรุงรสด้วยผงยี่หร่าและเกลือดำ, Golgappa – pani puri ถูกทำให้แบนด้วย chutneys ในวงแหวนสีสันสดใส ฟองห่อหุ้มทาร์ตและน้ำทับทิมและเชอร์รี่หวาน, Dahi Kebab ทำจากโยเกิร์ตครีมสดและปิดท้ายด้วยชัทนีย์ถั่วลิสงดิบ

กลุ่มควันขาวฟุ้งปกคลุมทั่วโต๊ะเพื่อเผยให้เห็น Lobster Ghee Roast ซึ่งเป็นวัตถุดิบจากทางตอนใต้ของอินเดีย ใช้พริก Guntur เพื่อให้ได้เนื้อสัมผัส สี และกลิ่นที่สมบูรณ์แบบของคลาสสิกนี้ จบลงด้วยแกงกะหรี่สูตรดั้งเดิมที่ DK ได้เรียนรู้การปรุงที่โรงแรมมาดินา ทานคู่กับขนมปังโมกุลทำเองความลงตัวที่แสนพิเศษ

nod to Rajasthan จากองค์ประกอบของนิทานพื้นบ้าน มะม่วงสีเหลืองฉ่ำปรุงรสด้วยหญ้าฝรั่นและขิง ไอศกรีมลาสซีสีขาวสว่างราดด้วยจีระวงแหวนสีดำตัดกัน

จากสูตรซุปอายุ 500 ปี จากพอนดิเชอร์รีซึ่งเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสจนถึงปี 1975 และมีอิทธิพลอย่างมากต่ออาหารในภูมิภาคนี้ นำเสนออาหารของวัฒนธรรมพื้นเมืองอินเดียก่อนการล่าอาณานิคม

ปู่และพ่อของเชฟ Deepanker Khosla เกิดในแคชเมียร์ ซึ่งปลูกมอเรลที่อร่อยที่สุดในโลก เชื้อราที่มีลักษณะเหมือนรังผึ้งอันโดดเด่นนี้จะถูกปรุงสำหรับโอกาสพิเศษในบ้านของครอบครัว เชฟ DK ยัดไส้ด้วยชีสแคชเมียร์และซอสเผ็ดเพื่อรำลึกถึงบรรพบุรุษของเขา

Lobster Ghee Roast 2.0 วางอยู่บนเค้กข้าวหมักและราดด้วยเจลคาลามันซี

