ดาราเกาหลี 6 อันดับที่ขึ้นแท่นเป็นแด๊ดดี้แห่งชาติ

Daddy หรืออ่านเป็นไทยว่า แด๊ดดี้ ที่จริงก็เป็นคำที่คนต่างชาติเรียก บิดาแท้ ๆ ของตัวเอง แต่ตอนนี้มันกลายเป็นคำสแลงแบบภาษาไทยที่ดิ้นได้ ที่แปลว่า สามี หรือคนที่เราอยากให้เป็นพ่อของลูกนั้นเอง หรือคนที่เราคลั่งไคล้มาก ๆ ซึ่งมักใช้ผู้ชายที่มีอายุ 35 ปี ขึ้นไป และ แน่นอนเหล่า ดาราเกาหลี ชื่อดังหลายก็มักคำนิยาม จากสาว ๆ ที่เป็นแฟนคลับเช่นกัน

ดังนั้น เราจึงมาคัดสรร และ จัด 5 อันดับ ดาราเกาหลี คนไหนที่เข้าข่ายคำว่า “แด๊ดดี้”

1. เรน หรือ ชองจีฮุน

เรน ที่น่าจะเป็นเหมือนรักแรก หรือเปิดศักราชวงการบันเทิงเกาหลีเลยก็ว่าได้ ถ้าย้อนกลับไปเมื่อเกือบ 20 ปี ซีรีส์ “สะดุดรักที่พักใจ” โด่งดังในประเทศไทยเป็นอย่างมาก และก้าวออกไปเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลก ในการเล่นหนังฮอลลีวูด ถึงอาจจะพูดไม่ถึงขั้นได้ว่าประสบความสำเร็จได้เต็มปาก แต่ก็ที่ถือเป็นจุดที่ดีของเขามาก ๆ

เพราะนับตั้งแต่เดบิวต์ในปี 1998 ก่อนที่ยุคไอดอล K-POP ครองโลก ด้วยผู้ติดตามโซเชียลมีเดีย ถึง 3.1 ล้านผู้ติดตาม เรน ก็ขโมยหัวใจคนทั้งโลกไป รวมถึงอเมริกา ซึ่งเขาเคยได้รับรางวัล MTV Award จากการแสดงในภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่อง Ninja Assassin ซึ่งถ้าย้อนกลับมาดูในปัจจุบัน เขายังคงแข็งแรงและ ดูไม่แก่ลงเลยแม้แต่วันเดียว ซึ่งก็ไม่รู้เขาทำได้อย่างไร

อีกทั้งปัจจุบัน พ่อของลูกผู้หญิงสองคนกับภรรยาของเขา คิมแทฮี นักแสดงชาวเกาหลีใต้ที่ก็โด่งดังไม่แพ้กันในยุค 20 ปี ที่แล้ว โดยอายุของเรนตอนนี้คือ 40 ปี

2. โซจีซบ

ถึงแม้ โซจีซบ จะประกาศแต่งงาน โจ อึนจอง แฟนสาวนักข่าวไปเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว ให้สาว ๆ ใจสลายไปตาม ๆ กัน ใครที่ได้ดูหนัง และ ซีรีส์ อาจจะต้องหลงเสน่ห์ทั้งใบหน้า และ ฝีมือการแสดงไปพร้อม ๆ กัน

ซีรีส์ที่ทำให้เขาแจ้งเกิดเป็นอย่างมากนั้นคือ I’m Sorry, I Love You (2004) เนื้อหาชวนดรามาสุดเศร้า รักสุดเหงา หนุ่มกำพร้าที่ได้รับการเลี้ยงดูจากครอบครัวชาวออสเตรเลีย ใช้ชีวิตแบบเอาตัวรอดไปวัน ๆ

ปัจจุบัน โซจีซบ ในวัย 45 ปี ก็ยังทำการแสดงต่อไป และใช้ชีวิตอย่างสงบสุขกับภรรยา

3. กงยู

หนึ่งในนักแสดงขวัญใจสาว ๆ เช่นกัน สำหรับ กงยู ที่โด่งดังเป็นอย่างมากสำหรับซีรีส์เรื่อง Coffee Prince ที่ในเรื่องชวนให้นึกถึงบรรยากาศร้านกาแฟขึ้นมาทันที แต่เขาก็เข้าวงการมาตั้งแต่ปี 2001 มีผลงานมากมายให้แฟนคลับได้ติดตาม

ส่วนเรื่องผลงานที่โดดเด่นเร็ว ๆ นี้ คง Goblin แนวแฟนตาซี และโรแมนติก-ดราม่า เป็นถ่ายทอดเรื่องราวของก็อบลินผู้ถูกสาปให้มีชีวิตเป็นอมตะ กับหญิงสาวที่อาจจะเป็นเจ้าสาวผู้สามารถถอนคำสาปได้

ส่วนแด๊ดดี้คนนี้มีอายุ 43 สถานะภาพน่าจะยังโสด

4. คิมแจวุค

คิมแจวุค ปัจจุบันอายุ 40 ปี เขาเคยร่วมงานกับ กงยู เป็นบทรองในซีรีส์ Coffee Prince โด่งดังไปทั่วเอเชียในช่วงปี 2008 แต่เขาได้เล่นบทนำครั้งแรกในซีรีส์เรื่อง Give Me Your Memory: Pygmalion’s Love ปี 2010 ส่วนใน 2 เรื่องล่าสุดอย่าง Her Private Life และ Crazy Love ก็ทำให้แฟนคลับต้องอ่อนระทวยไปตาม ๆ กับเสน่ห์ของผู้ชายคนนี้

5. ยูแทโอ

กระแสของชายคนนี้ ต้องบอกว่ากำลังมาแรง สำหรับ ยูแทโอ ปัจจุบันอายุ 41 ปี ชื่อจริงคือ คิมจีฮุน ที่กำลังโด่งดังจาก เรื่อง Love To Hate You หรือ “ยี้ให้หนัก รักให้เข็ด” ใน Netflix ที่เล่นได้น่ารักน่าหยิกเสียเหลือเกิน รวมถึงเคมีที่เข้ากับนางเอกอย่าง คิมอกบิน โดยเขาโด่งดังจากซีรีส์ที่หลายคนรู้จักดีไม่ว่าจะเป็น Vagabond, Chocolate , Arthdal Chronicles และ Dr. Brain

6. จองซองอิล

คนก็โด่งดังกันตามมาติดสำหรับ นักแสดงมากความสามารถวัย 42 ปี “จองซองอิล” ที่โดงดังเป็นอย่างมากกับซีรีส์ The Glory ในแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง Netflix ที่เป็นเนื้อหาตามล่าล้างแค้นของนางเอกที่เล่นโดย ซงฮเยคโย

ก่อนหน้านี้เขาเรามักจะเห็นเขาในบทสมทบเสียส่วนใหญ่ แต่ผลงานในอดีตการันตีหลายเรื่อง ไม่ว่าจะ A Frozen Flower, The Con Artists และ The Chase รวมไปถึงซีรีส์ The Return of Iljimae, Bad and Crazyและ Our Blues ก่อนจะผู้คนจะรู้จักมากขึ้นในซีรีส์ The Glory

Main, Hero and Featured images: Getty Images, IG soganzi_51

